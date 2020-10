Filozof Sokol proti proudu: Noční schůzka Prymuly a Faltýnka? Prkotina. Neměli se nechat chytit

reklama

Prymula byl přistižen v zavřené restauraci. Má Babišova vláda odstoupit? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 16766 lidí incident shrnuje se slovy, že novináři Prymulu „nachytali na švestkách". Nemyslí si však, že by šlo o „exces proti etice". „Jsou tu mnohem vážnější problémy, které nás opravdu ohrožují. Koneckonců, tím, co udělali, ohrozili především sami sebe. Dobře, no, hezké to není, neměli by to dělat. Neměli se nechat chytit, když už pravidla porušili. Dělat z toho ale aféru mi přijde nepřiměřené," hodnotí.



Nesouhlasí s tím, že by měl Prymula rezignovat. „Kvůli čemu by měl rezignovat? V aktuální situaci šít do vlády považuji za pitomost, jakkoliv nejsem její příznivec,“ nesouhlasí s výzvami vlády ani opozice. Rezignace by dle filozofa byla pouhým gestem, a Prymula je dle jeho mínění kompetentním člověkem.



Nechápe též některé hlasy, že by měla rezignovat aktuální vláda: „Úplně to nechápu, stejně jako výzvu k rezignaci vlády. Jako bychom přepřahali na brodu. Je to hrozný nesmysl, aby zrovna teď vláda rezignovala, v kritické situaci. Nejsem žádný fanda této vlády, ale této výzvě jsem fakt nerozuměl. Jestli je jen proto, aby se něco dělo... Ochromilo by to chod státu.“

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ale o žádnou „prkotinu“ nešlo. Sám prý byl „šokovaný“. „Nechápu, jak je možné toto udělat. Musíme jít příkladem, a zejména ministr zdravotnictví, který opakovaně vyzýval lidi, aby dodržovali pravidla, a pak udělá toto?“ nechápal. Ministrovo chování dle něho „nelze omluvit“.



I když si Prymula není svého pochybení vědom, Babiš jej má v úmyslu nahradit v resortu zdravotnictví novou tváří. O jmenování se má podle Babiše rozhodnout prezident Miloš Zeman v úterý. „Pan prezident přijme nového kandidáta v úterý, doufám, že se mu bude líbit. Je to člověk, který má bohaté zkušenosti ve zdravotnictví a doufám, že to proběhne tak, abych mohl nejpozději ve čtvrtek uvést nového ministra zdravotnictví do funkce,“ sdělil včera Babiš. Psali jsme: „Věděl o tom!“ Zdechovský si opakovaně pustil páteční tiskovku premiéra a přišel s převratným tvrzením Babiš se v rádiu rozjel: Tomu už proboha musí všichni uvěřit! Nepřipojím se k všeobecnému kamenování Prymuly, oznámil šéf Sněmovny Vondráček Ta restaurace, kde se sešli Prymula a Faltýnek... Babiš pronesl návrh, který provozovatele nepotěší

