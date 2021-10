Flegr na Primě napadl Šinkoru. Velmi nechutně. Dohra na síti

reklama

Šinkora konstatoval, že nás nečeká tak těžký covidový podzim jako loni.

„Myslím si, že je po všem v tom smyslu, že to, co se stalo loni na podzim a také na jaře, už se opakovat nebude, protože máme vysokou proočkovanost a vysokou promořenost,“ zdůraznil.

Oproti tomu Jaroslav Flegr varoval, že počty nově covid pozitivních za jeden den mohou vystoupat až je 20 tisícům a úmrtí spojená s covidem mohou denně atakovat stovku, protože nejrizikovější skupiny byly očkovány před 7 až 8 měsíci, a to už je podle Flegra dlouho.

„Kdyby počty dál rostly tak, jak rostly tento týden, tak budeme za týden na minimálně 7 tisících a za 14 dní atakujeme ty rekordy z loňska,“ varuje Flergr.

Vzhledem k tomu, že stovky tisíc seniorů zatím nebyly očkovány vůbec, Flegr se bojí dalšího prudkého nárůstu nakažených. A jak by ho zastavil? Donutil by lidi nosit roušky všude v uzavřených prostorách pod pohrůžkou drakonických pokut, které by se důsledně vymáhaly.

Šinkora kontroval, že se i dnes lidé očkují a navíc se v Česku zapomíná na lidi, kteří nemoc prodělali a mají vysoké počty protilátek. „Nutíme je očkovat poměrně stádně,“ kroutil hlavou. Trval na tom, že tak zle jako loni nebude. „Je to sezónní onemocnění a nevěřím tomu, že se stane to, co se stalo loni,“ trval na svém imunolog Šinkora.

Pokud by byla pravda to, co říká profesor Flegr, tak by to znamenalo, že se lidé i navzdory očkování a navzdory prodělání covidu budou zavírat do lockdownových klecí.

„Co kdybychom přijali prostý fakt, že to onemocnění tady s námi je. Jako v Singapuru. Bude mi líto všech obětí, ale přece nemůžeme žít celá léta v tomto,“ zlobil se Šinkora.

Celý duel naleznete zde

Ale Flegra nepřesvědčil. Profesor trvá na tom, že populace ještě proti nemoci covid-19 není imunní. Ani po jednom prodělání nemoci. I u očkování se ukazuje, že vydrží přibližně půl roku. Ale za dva roky to bude podle Flegra jinak. V té době se prý z covidu již stane běžné respirační onemocnění.

Podle Flegra by také pomohlo, kdyby některé profesní skupiny, jako např. zdravotníci, museli očkování podstoupit povinně. Toto by mohlo platit u kantorů, u pracovníků v sociálních službách a tak podobně. „Každýho si tentokrát ten virus najde,“ varoval Flegr ve vysílání.

Jenže Šinkora nadále trval na svém. „Panu profesorovi nevyšlo loni nic, ani mrazáky v ulicích, ani počty mrtvých, ani nakažených a já jsem přesvědčen, že mu to nevyjde ani letos. Vsadím na to celou svou kariéru,“ zdůraznil Šinkora.

A na facebooku pokračoval v palbě. „Takže jsem skončil rozhovor s Flegrem na CNN Prima News. Je to sprostý lhář a manipulátor. Je to strašidlo a to i mentální. Nic mu nevyšlo a ani nevyjde. Já jsem taková poctivka, že jsem přiznal, že jsem očekával menší počet nakažených. Ale on je ten nárůst malý. Jen trochu větší, než jsem si myslel. Tady se prostě upřímnost trestá smrtí. Dovolil si i tu sprosťárnu, že mě obvinil z toho, že si vydělávám těžkou poctivou prací a ne vysáváním státních grantů a učením na fakultě, která má čím dál horší pověst. A opomněl, že mám doktorát z imunologie. On je PARAZITOLOG, nic jiného. Tak si to přeberte sami,“ vypálil Šinkora.

