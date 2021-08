Fňuk, fňuk, připomínáte mi Babiše. Na Primě se do sebe pustili Bartošek se stanařkou

Ve druhé hodině nedělní Partie na CNN Prima News to vřelo. Lidovec Jan Bartošek zasadil slovní štulec Věře Kovářové ze STAN. Ta mu to hned vrátila, že fňuká. Svorně pak tepali Babiše, který se víc zajímá o zmrzlinu a o to, aby neskončil v base, než o problémy Česka. Lídryně Trikolóry, Soukromníků a Svobodných pak ve studiu odmítala segregaci očkovaných a neočkovaných a tvrdě udeřila na piráta Ondřeje Profanta za jeho „rasistický a hovadský výrok“.

Hosty druhé hodiny Partie Terezie Tománkové byli předsedkyně hnutí Trikolóra Svobodní Soukromníci Zuzana Majerová Zahradníková, místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, místopředsedkyně hnutí STAN Věra Kovářová a sociální demokrat Ondřej Veselý.

Hned v úvodu hosté věnovali pozornost bleskovému postupu Tálibánu v Afghánistánu. Jednotky radikálů již vstoupily do hlavního města Kábulu. Debata tedy nabrala stejný směr jako v první hodině Partie na CNN Prima News.

Babiš nechce být viděn, že pomáhá uprchlíkům

Veselý jako jediný zástupce vládní strany konstatoval, že pokud jde o pomoc českým diplomatům v Afghánistánu a pomoc Afgháncům, kteří pomáhali českým vojákům, zaspal ministr obrany za hnutí ANO, Lubomír Metnar. Veselý má za to, že Metnar mohl jednat rychleji.

Bartošek konstatoval, že selhala vláda ANO a ČSSD jako celek.

„Netýká se to jen Ministerstva obrany, ale týká se to celé vlády, týká se to i Ministerstva zahraničí, i toho přešlapování premiéra. Pro něj je to ožehavé téma, protože on nechce být viděn, jak pomáhá afghánským uprchlíkům,“ tepal Bartošek vládu.

Zuzana Majerová konstatovala, že čeští vojáci v Afghánistánu působit neměli.

„Všichni moc dobře víme, že v Afghánistánu se bojuje za zájmy jiných mocností. Největší základnu tam mají USA. Pokud by tam bylo dodržováno příměří prezidenta Trumpa, tak by to šlo, ale po zvolení prezidenta Bidena bylo jasné, že to řinčení zbraní začne. Nám všem je teď jasné, že se musíme postarat především o bezpečnost vlastní země, protože by to mohlo vyvolat další migrační krizi, která už by se nás mohla týkat, a to nechceme,“ uvedla Majerová Zahradníková, lídryně Trikolóry, Svobodných a Soukromníků do sněmovních voleb.

„Já jsem tady chudák, protože jsem tady jediný zástupce vlády, ale budu počítat s tím, že budu dostávat na kožich,“ posteskl si na to konto Veselý. Obratem ujistil, že o spolupracovníky českých vojáků bude postaráno, ale Veselý nechce prozradit detaily, aby neohrozil jejich životy.

Bartošek, Kovářová i Veselý se ale shodli na tom, že je třeba bedlivě sledovat dění v Afghánistánu, aby se země opět neproměnila v základnu teroristů, jak to bylo v 90. letech 20. století.

Majerová Zahradníková měla jiný názor. Naznačovala, že afghánská operace byla stejně špatná, jako kdysi byla operace USA ve Vietnamu. Zdůraznila také, že Tálibán teď po světě teroristické útoky neprovádí.

Všichni čtyři politici se poté shodli na tom, že je třeba postupovat tak, aby do Evropy nezamířila další afghánská uprchlická vlna.

„Fňuk, fňuk,“ rýpla si Kovářová do Bartoška

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k předvolební kampani a chtěla od svých hostů slyšet, zda se nevěnují jen marginálním tématům, když šéf hnutí ANO Andrej Babiš řeší zmrzlinu a Piráti a Starostové nanuk.

„Andrej Babiš se víc chová jako hokynář a o nanuky a aby nešel sedět, než aby se staral o české veřejné finance,“ vypálil v tu chvíli Bartošek.

Poté zasadil štulec hnutí STAN, které dostalo nabídku stát se součástí koalice SPOLU, to je koalice ODS, lidovců a TOP 09.

„Hnutí STAN se tehdy, pro mě nepochopitelně, zamilovalo do Pirátů. Ale teď, když lidé rozmýšlí, koho mají volit, tak obrací svou pozornost k nám. Já si myslím, že se musíme soustředit na to, abychom představili kvalitní program a porazili stávající vládu.

Kovářová se hned ohradila.

„To fňuk, fňuk, že Starostové nechtějí jít s námi do koalice – tak to mi připomíná chování pana Babiše,“ vrátila.

Výrok piráta Profanta? „Rasistický a hovadský,“ pravila Zuzana Majerová Zahradníková

Zdůraznila také, že Piráti a Starostové představují lidem svůj program a ukazují lidem konkrétní kroky, s jejichž pomocí Česku vrátí budoucnost.

Terezie Tománková připomněla nedávný výrok piráta Ondřeje Profanta ve Sněmovně, který konstatoval, že „Sněmovna je plná bílých páprdů se sklony k fašismu“.

Kovářová si posteskla, že je to výrok nešťastný. „Co vám mám na to říct,“ poznamenala s povzdechem. Ale poté přece jen něco dodala. Upozornila, že Profant je jen jeden člen politické strany.

Majerová Zahradníková si nebrala servítky.

„Pro mě je ten výrok rasistický, protože on má potřebu zdůraznit, to ‚bílých‘. Nikdo z Trikolóry, Soukromníků a Svobodných to neřeší. Ale kdyby se to slovo ‚bílých‘ nahradilo slovem ‚černých‘, tak oni vyrazí s duhovými vlajkami na barikády se svou progresivistickou revolucí,“ konstatovala Majerová Zahradníková. „Ten výrok je sprostý, lživý a hovadský. Pirátská strana chce jen lidem brát. Ono za člověka mluví spíš činy než to, co říkáte,“ přisadila si ještě.

Kovářová se ihned ohradila, že Majerová Zahradníková využila zkratku, a to zkratku nepravdivou, protože Pirátská strana rozhodně nechce lidem brát.

Veselý: Až budou všichni unavení z rozdávání nanuků, my budeme mít plno sil

Veselý diváky ujišťoval, že ČSSD svou kampaň teprve rozjede a sociální demokraté budou prý mít dost sil po celé září, zatímco jejich oponenti už možná budou unavení, protože celé léto rozdávají nanuky. Dělat kampaň přes léto je podle Veselého kontraproduktivní.

Když dostal slovo Bartošek, konstatoval, že se lidem snaží představit program koalice SPOLU, koalice ODS, lidovců a TOP 09. Kupříkladu představuje závazek postavit 50 tisíc nových bytů ročně.

„Budou se muset začít rozlišovat lidi očkovaní a neočkovaní – a ti lidé neočkovaní se budou muset naočkovat. To není diskriminace. Lidé očkovaní neskončí na plicních ventilátorech. Cílem toho je, aby se nepřetížil český zdravotní systém,“ konstatoval Veselý.

Jsem proti segregaci očkovaných a neočkovaných, vypálila Majerová Zahradníková

Majerová Zahradníková postavila proti jeho slovům data z Izraele, která ukazují, že ačkoli je v této zemi většina lidí očkována, Izrael očekává čtvrtou covidovou vlnu.

„To očkování zabraňuje tomu těžkému průběhu, ale nezabraňuje tomu, aby byl očkovaný člověk šiřitelem nemoci. Ten celý program Tečka je jedna velká lež. Odmítám jakoukoli segregaci na očkované a neočkované, protože přenašeči jsou všichni,“ uvedla před kamerami.

Poslankyně Věra Kovářová prohlásila, že vláda selhala s pozitivní kampaní k očkování.

Ve prospěch očkování promluvil také Jan Bartošek.

„Já očkovaný jsem a všem ostatním doporučuji, aby se očkovat nechali. Je prokázáno, že očkování chrání. Vláda by v té kampani měla pokračovat kontinuálně, protože nebude pořád léto, a myslím si, že je reálné, že se nám epidemie na podzim vrátí, jakkoli si to nepřeji,“ uvedl Bartošek.

Pak už své vystoupení uzavřel.

„A ještě jedna věc, proč podporuji očkování. Já jsem ty přeplněné nemocnice zažil, já jsem s těmi zdecimovanými sestrami a lékaři mluvil. Tím, že se necháte očkovat, tak chráníte sebe, chráníte své okolí, ale chráníte i ten zdravotnický systém,“ řekl.

