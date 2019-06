Foldyna jako štamgast z Modré ústřice? Šarapatka se opřel do poslance kvůli úboru v Lidicích

Od konce války si v naší vlasti připomínáme lidickou tragédii a z úst celé řady osobností zní, že na osud této obce nesmíme nikdy zapomenout. K témuž letos vyzval i poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). Požádal své spoluobčany, aby také nezapomněli, kdo má lidický masakr na svědomí, tedy nacistické Německo, a kdo nás od nacistů osvobodil. Většinu území Československa osvobodili sovětští vojáci.

„Dnes jsem byl uctít památku vypálení Lidic, památku českých obětí německého nacismu. Nikdy nesmíme zapomenout na utrpení, nikdy nesmíme zapomenout, kdo je viníkem tohoto utrpení. A nikdy také nesmíme zapomenout, kdo nás osvobodil, za jakých obětí tak učinil,“ požádal Foldyna.

Čím však budil Foldyna pozornost a za co se dostavila na jeho osobu kritika, bylo oblečení, které pro tuto příležitost zvolil. Nebyl to totiž žádný společenský oblek, ale motorkářské oblečení. Pořadatelům se nelíbilo, že motorkáři mají na svých vestách nápisy v azbuce, a zakázali jim proto položit kytky k památníku německého druhoválečného masakru v obci Lidice. „Pán vystupující za pořadatele si asi nechce uvědomit, kdo píše azbukou a kdo píše švabachem? Kdo Lidice vypálil a povraždil Čechy? A kdo nás tehdy osvobodil?“ reagoval pak rozčíleně na svém facebookovém profilu Foldyna.

K této skupině motorkářů v čele s Foldynou měl nutkání se vyjádřit i radní z ČT Zdeněk Šarapatka. Na Facebook přidal fotku zachycující motorkáře na pietní akci a okomentoval ji slovy, že opravdu nejde o zájezd štamgastů z Modré ústřice, ale jedná se bohužel o včerejší „dress code“ politika vládní strany, poslance, člena sněmovního výboru pro bezpečnost a „nočního vlka“ Foldyny na pietě k 77. výročí vypálení Lidic.

Co nad tím běželo hlavou čtyřiceti přítomným velvyslancům a zástupcům zahraničních ambasád, o pozůstalých a přeživších ani nemluvě, nechce Šarapatka raději ani vědět. Na závěr svého příspěvku se obrátil na předsedu ČSSD Jana Hamáčka s dotazem, zda by se našlo pro Foldynu pár drobných po panu Altnerovi na kurz u Špačka. Narážel na spor o 338 milionů mezi ČSSD a dědici právníka Zdeňa Altnera, který se táhne 19 let a jeho kořeny sahají až do devadesátých let. Peníze, které Altnerovi dědicové požadují, měl právník získat za zastupování strany při znovuzískání Lidového domu.