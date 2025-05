Foltýn si trval „sv*ních“, novinářka odkryla další podivnosti

V nedělní debatě Echo Prime Time diskutoval s moderátorem Pavlem Štruncem vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn a bývalý europoslanec a někdejší člen ODS Jan Zahradil. Jejich tématem byla otázka, zda Česko potřebuje vlastní systém strategické komunikace státu, takzvaný Stratkom. Debata o Stratkomu aktuálně silně rezonuje českým veřejným prostorem jako reakce na rostoucí působení dezinformací a hybridních hrozeb, které podle vlády představují riziko nejen pro průběh volebních kampaní, ale i pro samotnou bezpečnost státu.

Podle vládního koordinátora Otakara Foltýna je nezbytné, aby Česká republika měla vlastní systém strategické komunikace. Současný odbor je podle něj ale „příliš malý a příliš chudý“ na to, aby plnil svou funkci naplno.

Naopak bývalý europoslanec a bývalý člen ODS Jan Zahradil zpochybnil samotnou podstatu tohoto přístupu i Foltýnovu pozici. „Můj občanský názor je, že koncept strategické komunikace jako takové je ptákovina. Stát nic takového nepotřebuje. Vytvořila ho část státního aparátu, zejména silových složek, a je to vedeno situací, do které jsme se dostali po invazi Ruska na Ukrajinu. Komunikace ministerstev, úřadů či médií naplňuje potřebu veřejnosti po tom, čemu se má říkat strategická komunikace. Není potřeba, aby tady někdo z nějaké neutrální pozice očišťoval informace od politického balastu. Tomu já nevěřím, podle mě je to svérazný konstrukt,“ prohlásil Zahradil, který uvedl, že „pozice vládního koordinátora není potřeba“.

Debata se stočila i k výrokům o „sviních“. Rozpor vzbudily i Foltýnovy dřívější výroky o lidech podporujících ruský režim, když uvedl, že „velmi často to jsou lidé, kteří jsou nešťastní, zahořklí, smutní, opuštění, mají životní smůlu – anebo jsou to prostě jenom svině.

Foltýn později uvedl, že za svými slovy stojí, a že nikoho nejmenoval. „Urazit se může jen ten, kdo se v tom sám pozná,“ dodal. Podle Zahradila ale taková slova z úst člověka pověřeného strategickou komunikací nejsou přijatelná. Kritizoval, že se Foltýn bránil slovy, že šlo o názor občana Foltýna, nikoli koordinátora strategické komunikace. Foltýn však při debatě nyní uvedl, že si za výrokem stojí „v jakékoli pozici“.

Bazalová kritizuje Foltýnovo přepínání mezi rolemi

Debatu mezi Otakarem Foltýnem a Janem Zahradilem v pořadu Echo Prime Time sledovala také investigativní novinářka Angelika Bazalová. Ta se dlouhodobě věnuje působení vládního koordinátora strategické komunikace a již několik měsíců se snaží zmapovat, co se v rámci nejtajnějších struktur tzv. Stratkomu děje.

Ve svém komentáři na facebooku po odvysílání debaty ostře zpochybnila způsob, jakým Otakar Foltýn střídá své veřejné i profesní identity. „Plukovník, jak známo, velmi rád přeskakuje mezi polohami. Vládní zmocněnec, občan – když plácne nějakou hovadinu, prohlásí, že jako občan si podle článku 17 listiny může plácat, co chce. Včera tvrdil, že přišel ve svém volném čase, takže je tam zase za občana, asi aby si předem udělal alibi. Pro zdejší mediální krajinu je to další rána, která dělá z mediálních vystoupení reprezentantů státu nedůstojnou komedii,“ uvedla, že Foltýn tím podkopává důvěru v roli vládního představitele a znejisťuje veřejnost ohledně odpovědnosti za své výroky.

Bazalová připomněla, že do pořadu byl pozván právě kvůli své oficiální roli vládního zmocněnce, a označila jeho přístup za nedůstojný. „Plukovník nebyl pozván do pořadu, protože je občan. On tam byl pozván proto, protože je vládní zmocněnec. Dokonce to má i v titulku. Názory občana Foltýna nikoho nezajímají, ať si je v souladu s článkem 17 listiny ventiluje v restauračním zařízení tak, jako ostatní občané. Tohle infantilní kličkování je příznačné pro celou jeho existenci,“ konstatovala novinářka s tím, že jako vládní koordinátor strategické komunikace je Foltýn coby veřejný činitel placený z veřejných prostředků.

V neposlední řadě se Angelika Bazalová pozastavuje nad rolí Otakara Foltýna v prezidentské kanceláři, konkrétně nad tím, že jako zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky pobírá plat, přestože jeho popis plnění této funkce je velmi matoucí. „Když už jsem zmínila ten plat, on dokonce tvrdí, že sice dostává plat, ale současně ho nedostává, protože ho dostává za jinou práci, kterou ale nedělá. Ale nedostává ho za tu práci, kterou dělá. Asi bychom se měli začít zabývat tím, proč existuje funkce zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky, za niž plukovník Foltýn oficiálně celý rok pobírá plat. A pokud je možné, že celý rok práci, která je náplní této pozice, nedělá, pak je nutné se pana prezidenta optat, proč ta pozice existuje,“ dodala.

Bazalová naznačuje, že by za nejasnosti kolem působení Otakara Foltýna měla nést odpovědnost i prezidentská kancelář. Plánuje se obrátit nejen na prezidenta, ale i na zákonodárce a Nejvyšší kontrolní úřad. „Chystám se, že se zeptám pana prezidenta, jak mohl něco takového dopustit, a budu se ptát i zákonodárců. Zda není na čase iniciovat kontrolu hospodaření VKPR ze strany NKÚ, protože Zemanovi jsme počítali všechny manžetové knoflíčky a tady odchází na plat a zaměstnanecké odvody Foltýnovi nejméně milion a něco ročně a nikdo ani nehne brvou,“ pokračovala.

Netransparentnost a dvojí metr vlády v podání Foltýna

Kromě toho novinářka poukazuje na další rozpor v přístupu Otakara Foltýna. Podle ní zneužívá vágní argument o údajných výhrůžkách vůči svým pracovníkům jako záminku k tomu, aby vláda nezákonně tajila jména referentů odboru strategické komunikace. Upozorňuje přitom, že například ministerstvo zahraničí zveřejňuje jména svých zaměstnanců v obdobné agendě zcela transparentně. „Foltýn tvrdil, že kterýsi z jeho pracovníků obdržel jakési blíže nespecifikované výhrůžky. Neřekl, jaké, jak moc byly vážné, a pokud byly, zda to hlásil policii. Rozhodně to není důvod, aby Úřad vlády porušoval zákon, když před veřejností nezákonně utajuje jména referentů odboru Stratkom. Svoje oddělení strategické komunikace má i ministerstvo zahraničí, které komunikuje jména zaměstnanců zcela transparentně.“

Foltýn se podle ní tak sám staví do role hodnotového arbitra, ale jeho chování podle ní hodnoty demokratického státu spíše podrývá. „Foltýn opakovaně akcentuje, že je to on, kdo nás bude učit hodnotám. Pokud ovšem ve státě něco lze považovat za trvalou hodnotu, tak je to kultura. Jak se moc staví k dodržování pravidel, jak se zodpovídá občanům, jak je transparentní. Přesně to pak zvyšuje důvěru občanů ve stát a jeho instituce. Foltýn nám tady ovšem v pozici vládního zmocněnce předvádí pravý opak. Jakýsi necivilizovaný Bimbinistán,“ dodala.

Na základě odpovědi Úřadu vlády na její otázku, kolik hodin denně pracuje Otakar Foltýn, poukazuje na to, že i mediální vystoupení, v nichž údajně hovoří jako „občan“, si zjevně počítá do pracovní doby. Úřad vlády konkrétně uvedl, že „vládní koordinátor má zajištěno pracoviště ve Strakově akademii. V závislosti na povaze své činnosti vykonává práci i mimo své pravidelné pracoviště, například v budově, kde mají pracoviště zaměstnanci odboru strategické komunikace státu, v prostorách jiných vládních nebo nevládních institucí, médií, případně vykonává práci z domova. Lze konstatovat, že rozsah výkonu funkce výrazně přesahuje běžnou týdenní pracovní dobu“.

„Všimněte si prosím, že do médií chodí plukovník Foltýn dle Úřadu vlády v pracovní době. Respektive rozhovory pro média si evidentně do pracovní doby započítává. Současně ale tvrdí, že svoje stanoviska v nich předkládá jako občan – nebo do některých médií chodí jako občan, a do jiných jako strategický koordinátor. Toto zjevně platí i pro přednášky pro různé nevládní instituce, jejichž návštěvy si rovněž vykazuje jako práci,“ zakončuje svůj komentář Angelika Bazalová.

V dalším příspěvku se Angelika Bazalová vrací k debatě, v níž zazněla přímá zmínka o ní samotné. Jan Zahradil během diskuse ostře zareagoval Foltýnovo dřívější zdůvodnění, proč nejsou zveřejněna jména zaměstnanců odboru strategické komunikace, když uvedl: „Rozhodně nebudu vydávat spolupracovníky paní Bazalové, jež náleží do mediálního prostoru, který nepovažuji za konstruktivní, dokonce byť jen za demokratický.“

Jeho slova Zahradil v nedělní debatě důrazně odsoudil: „Kdybych byl předsedou vlády, tak za tento jediný výrok bych vás sbalil do balíčku a poslal zpátky na Hrad panu prezidentovi,“ řekl Zahradil poté, co připomněl Foltýnovu odpověď na otázku, proč nejsou zveřejněna jména zaměstnanců odboru strategické komunikace.

Na tato slova Bazalová reaguje s vážným znepokojením: „Je to útok nejen na mě, ale i na vás, kteří jste zde, protože i vy jste součástí mého prostoru – tady na sociálních sítích. Plukovník tvrdí, že společnost nerozděluje, svině vlastně nikomu neříkal, jen část společnosti, která se sdružuje kolem Bazalové, považuje za nedemokratický prostor. Ach tak – on je ten, kdo má gebír na to, aby rozhodl, kdo je součástí demokratického a kdo nedemokratického prostoru. A proto – v zájmu ochrany demokratického prostoru – zcela nedemokraticky poruší zákony, aby ten jeho prostor nebyl ohrožen tím nedemokratickým prostorem kolem mne. Lampasácká logika,“ doplnila novinářka.

Vládní zmocněnec útočí na novinářku, která žádá informace podle zákona

Angelika Bazalová se zaměřila i na výroky Otakara Foltýna, který v debatě vysvětloval, že nezveřejnění jmen pracovníků odboru považuje statečnější cestu – i přesto, že by se mu prý osobně ulevilo, kdyby tak učinil. „Dokonce by se mi ulevilo, aspoň bych nemusel poslouchat lži podobných kreatur,“ uvedl Foltýn směrem k Bazalové.

Ta to závěrem shrnula slovy: „Takže shrnuji: Vládní zmocněnec zaútočil na novinářku, která se v intencích zákona domáhá informací, na které má každý občan právo. Vládní zmocněnec mě označil za kreaturu a zástupce nedemokratického prostoru. Syndikát novinářů mlčí. Moji novinářští kolegové mlčí. Celé už to je jak komedie Cimrmana,“ zakončila Bazalová.

