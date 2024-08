Foltýn spílal Rusku a Číně. Nevšiml si, že to samé platí pro něho

Řekněte STAČILO! spolu se mnou, vyzýváte na FB voliče k blížícím se krajským volbám. Zeptám se tedy rovnou. Čeho, podle Vás, v této zemi „stačilo“?

V první řadě stačilo současné vlády Petra Fialy. Je to vláda, která podrývá naši suverenitu, ničí zájmy českého státu i blaho našich občanů. Vnucuje nám svoji proamerickou a probruselskou politiku, ale tento svět končí. Jsme v situaci, kdy musíme chystat změny. Musíme změnit dosavadní koloniální postavení České republiky a musíme začít s hledáním nového politického a ekonomického uspořádání. Základní směr je jasný. Posílení přímé demokracie, jasná odpovědnost politiků za jim svěřený úsek, definování národního zájmu, podpora českého kapitálu. Musíme skoncovat s rozptýlenou politickou odpovědností a zavést morální kodex politika. Současný Západ nás pod rouškou liberální demokracie vede k oligarchii a totalitě a toho stačilo!

Podívejme se na reformu zákoníku práce. Co říkáte na změny, které vláda chystá v zákoníku práce.

Předložené návrhy mají dvě roviny. Pohled zaměstnance a pohled zaměstnavatele. Ale obě nahrávají zejména velkým firmám. Takovým, které si mohou dovolit relativně často střídat pracovníky, když jim tito nevyhovují. To mě znepokojuje ze dvou důvodů. Za prvé jde o zaměstnance. Ztrácí své jistoty a stává se z nich závislá skupina novodobých otroků. Když nebudou vyhovovat, když nebudou mít správné výsledky, správné názory, půjdou. Na druhou stranu se relativně lehce mohou z pracovního poměru vyvázat i sami zaměstnanci. A to může způsobovat velké problémy malým a středním zaměstnavatelům, kteří nemají své personalisty, jako velké firmy a nadnárodní korporáty. Osobně bych se zaměřila na takovou změnu zákoníku práce, která by reflektovala různorodost pracovně právních vztahů. Stručně řečeno, jiná je pozice ve státní správě, jiná u drobného podnikatele, jiná v globálních firmách. V současných změnách vidím jen další snahu, jak oslabit a zlikvidovat střední třídu.

Máme tady novou iniciativu s názvem „Nekrm hydru“, která v podstatě vyzývá k neplacení koncesionářských poplatků pro ČT. Co na ni, opět jako právnička, říkáte? Je to správná cesta?

A když se podíváme konkrétně na ČT, jak hodnotíte její činnost, především zpravodajství?

Česká televize je dnes nástrojem propagandy, nikoliv nezávislým informačním zdrojem. Ve zpravodajství je to nejviditelnější. Podporu získává pouze jeden ideologický směr, který je v souladu s vládní politikou. Představitelé jiných názorových a politických proudů jsou znevýhodňováni, dehonestováni, nebo zcela umlčováni. Často nejsou vůbec vpuštěni na televizní obrazovky a vytváří se tak dojem, že neexistují. Česká televize vytváří svým působením falešnou představu o realitě v České republice, v Evropě i ve světě. Zcela deformuje skutečný svět, ve kterém žijeme. Je to obrovský podvod, za který by měli nést její představitelé odpovědnost.

Velkou diskuzi vyvolalo nedávné vystoupení Otakara Foltýna ve Slavonicích. Co říkáte na jeho slova ohledně „sviní“ nebo „zombíků“? A očekáváte, že se k tomuto výstupu vyjádří například pan premiér?

Premiér Fiala má rád slušné vystupování, takže si dovedu představit, že by pana Foltýna upozornil na nevhodné výrazy, které použil. Jinak Foltýnovy hrubosti jen kopírují to, co říká sám Fiala. Tito lidé prostě žijí přesně v té pokřivené realitě, kterou vytváří například Česká televize. Uvěřili, že jejich hodnoty jsou objektivně správné a díky tomu nemají žádné zábrany. Urážky pana Foltýna, jeho aroganci a nadřazenost, kterými zahrnul část lidí, kteří si to většinou vůbec nezasluhují, netřeba komentovat. Ale zaujala mě jiná věc v jeho vystoupení. Mluvil o tom, že základním prvkem ruského a čínského režimu je loajalita. Tedy loajalita občana vůči systému, ve kterém žije. To kritizoval, uváděl to jako příklad autoritářství daných režimů a jako příklad odlišnosti od našeho systému. Uvedl, že náš systém je svobodný, preferuje samostatnost, odpovědnost, pracovitost a poctivost a že úspěšní jsou lidé, kteří jsou schopní a inteligentní. Zřejmě tomu věří. A zřejmě si pan Foltýn vůbec nevšiml, že jeho pozice v naší společnosti je závislá pouze a jedině na tom, jak moc je on sám loajální současnému českému režimu.

Zatímco z některých míst sklidil Otakar Foltýn za svá slova tvrdou kritiku, někteří se za něj naopak postavili. Otevřený dopis na podporu Otakara Foltýna podepsal například Zdeněk Svěrák, Jan Hrušínský, Jan Hřebejk, Marek Wollner, nebo Dagmar Pecková a další. Překvapilo Vás to?

Vůbec ne. Umělci se většinou chovají tak, že prokazují loajalitu režimu, ve kterém žijí. Dělali to v minulosti a vědí, že to musí dělat i dnes. Takových umělců, jako je například Jarek Nohavica, nebo Roman Horký, kteří vystoupili letos v Příčovech a věděli, že za to budou schytávat kritiku, je málo.

Na závěr pojďme ještě na jiné téma. Nedávno jste v Táboře moderovala přednášku spolku Svatopluk o „indoktrinaci našich dětí a vlivu neziskovek ve školství.“ Můžete prosím tuto problematiku trochu přiblížit i našim čtenářům?

MŠMT přišlo s návrhem rozsáhlé školské reformy, která zahrnuje i změnu cílů vzdělávání. Získávání znalostí chtějí nahradit jakýmisi „kompetencemi" a tato záměna se promítá také do představy, co a jak se bude na úrovni regionálního školství učit. Celkově chtějí snížit zátěž, má dojít k redukci učiva, má se změnit systém hodnocení, mají se rušit předměty jako dějepis, zeměpis. Jedná se o obrovský zásah do současného systému vzdělávání, který byl úspěšný. Nyní se vydáváme cestou experimentu, který může zdevastovat celé generace. Otevírá se cesta pro ideologizaci vzdělávání a indoktrinaci našich dětí. Jejich reforma jistě zasáhne i učitelské sbory a vyhloubí příkopy. Ne všichni učitelé jsou ochotni přistoupit na nové metody. V rámci spolku Svatopluk jsme vypracovali stanovisko k této reformě, na jaře jsme uspořádali konferenci v Liberci, 19. září budeme v Praze křtít naši novou knihu Vzdělávání nebo indoktrinace zprava i zleva. Snažíme se s tímto tématem seznámit veřejnost, oslovujeme školy a učitele. Na přednášce v Táboře jsme také upozornili na činnost neziskových organizací, zejména Člověka v tísni, který dětem prostřednictví výukových filmů vnucuje ideologii transgenderu, LGBT a dalších. Jde o velmi závažná témata.