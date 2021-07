Fotili nám nohy, chtěli nás nahé. Tolik práce! Mladé umělkyně naříkají na školu. Vše popsaly

Je cosi shnilého na DAMU, myslí si studenti této školy. Studentská skupina NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET sesbírala výpovědi několika studentů, převážně studentek. Jejich čtení zabralo 45 minut. „Zbytečnost, zklamání, práce, rozpor, rezignace, arogance, stažený žaludek, úzkost, křeč, strach, ponížení, méněcennost, vězení, nespravedlnost, šikana, nechuť,“ popsali zkušenosti ze školy, která má vzdělávat budoucí divadelníky, režiséry či scénografy. Ve škole prý panuje sexismus a pedagogové si dělají, co chtějí a způsobují studentům traumata. Například pokud jde o nahotu na jevišti nebo vysvětlování Me Too.

Co studenti a studentky řekli, pak zaznělo ve videu zveřejněném na sklonku června. Namátkou: „Zbytečnost, zklamání, práce, rozpor, rezignace, arogance, stažený žaludek, úzkost, křeč, strach, ponížení, méněcennost, vězení, nespravedlnost, šikana, nechuť.“ Studentská skupina je nespokojena se stavem fakulty a s tím, jak se na ní její pracovníci chovají. Prý dochází k diskriminaci studentů a studentek na základě pohlaví nebo jiných důvodů. „Zneužívání moci ze strany pedagogů a pedag...ožek,“ zakoktala se mluvčí a dodala, že dotyční údajně překračují hranice, a tím studentům působí psychickou újmu. Studenti jsou dle jedné z mluvčích nabádáni, aby toto chování vydrželi, místo aby ho řešili.

„Kamarádka během klauzur dostala záchvat, epilepsii,“ svěřila se. Studenti a pedagožky pomáhali. „Pánové stáli opodál, kouřili cigaretu, popíjeli víno. A nejmenovaný vysoko postavený pedagog, vážený divadelník, pronesl: Tohle je důvod, proč by holky neměly dělat scénografii,“ doplnila.

Na DAMU se dle její zkušenosti buduje „atmosféra úzkosti a strachu“ a studenty hodnotí osoby, jejichž osobní a umělecké kvality jsou prý „diskutabilní“, ale kvůli strachu, setrvačnosti a nezájmu zůstávají ve vedoucích pozicích. Studenti si stěžují, že je mají vyučující zaškatulkované a nemouhou s tím nic dělat a ještě jsou napadáni za to, jakou mají povahu. Další stížnost je, že studenti nejsou „inspirováni“ a není v nich vzbuzován zájem. A nemají žádnou psychickou podporu. „Necitlivé zásahy do psychiky velice citlivých osobností,“ stěžuje si mluvčí na DAMU. Tvůrčí síly prý škola udusává místo probouzení.

Padlo také obvinění ze sexismu. „Není v pořádku studentce fotit nohy, ptát se, jestli nechce stát nahá modelem ve stojce, že se nechá po škole zbouchnout, tak proč by se ji měl někdo snažit něco naučit,“ četla mluvčí další stížnost. Podle pohlaví prý pedagogové rozhodovali, zda někdo bude studovat režii nebo dramaturgii, či kostýmy nebo scénografii. „Slabost, i třeba v podobě pláče, by neměla být brána jako něco hrozného, co člověka diskredituje,“ míní studentka. Podle ní jsou muži a hlavně ženy objektivizováni a vyučující mají komentáře na jejich tělo, zvláště ti starší.

Došlo i na nahotu na jevišti. „Vyžaduji, aby to se mnou režisér citlivě diskutoval, vysvětlil mi umělecký význam zobrazovaného. Nikoliv, že zahlásí, že postava X odhodí svršky. Všichni kulisáci budou nadšení a druzí dva herci zklamaní, že to ze své pozici na jevišti neuvidí,“ svěřila se jedna ze studentek a dodala, že ona se ozvala a ostatní kolegové se jí zastali. Ale kdyby prý byla mladší a neměla tolik zkušeností, tak by to s ní mohlo zamávat.

Jeden pedagog dle výpovědí studentkám vysvětlil kauzu Me Too tak, že všechny herečky chtějí být sexuálně obtěžovány, protože to je vyjádření pozornosti, kvůli kterému dostanou práci. A když si to přejí, tak to není obtěžování. „Byli jsme tehdy na hodině dva kluci a dvě holky, všichni krátce po gymplu. Jako holky jsme s ním začaly diskutovat a protestovat. On v klidu seděl a smál se nám do obličeje a odmítal přijmout náš pohled na věc, protože on byl pedagog a měl vysoké postavení, a proto měl prostě pravdu. Kluci seděli a mlčeli, skoro jsem měla pocit, že se s ním budou identifikovat a jeho názor převezmou,“ zaznělo v přečtené stížnosti.

Když si dotyčná stěžovala, tak vedení řeklo, že pedagog se „prostě takhle chová“, ale je řemeslně zdatný a má studenty co naučit. Podle studentky nejde forma oddělit od obsahu. „Ať je tento člověk jakkoliv řemeslně zdatný, nechci se tuto zdatnost učit společně s takto naprosto nepřijatelnými názory,“ říká studentka, která je šokovaná, že to samé tento umělec pak vykládal i v rozhlasu a možná si na hodině zkoušel reakce.

Zaznělo také nemalé procento stížností v angličtině od zahraničních studentů. Jedna ze studentek měla problém s tím, že nemohla zároveň docházet do školy a na terapie. A když se ve škole svěřila, že by mohla trpět bipolární poruchou, tak si prý vyučující povzdechli: „Ta si zase něco přečetla na internetu.“ A zeptali se, zda bere nějaké prášky, a když uslyšeli, že ne, tak řekli, že situaci není třeba řešit. A dotyčná si pak prý nedovolila nic říct, ať už jí bylo sebehůř. Další studentka dokonce musela studium přerušit, protože byla hospitalizována na psychiatrii po pokusu o sebevraždu.

Jeden z pedagogů prý obtěžuje studenty mužského pohlaví a i u něho vedení řeklo, že „to on prostě dělá“. I stížnost na pedagožku, která měla pro změnu spadeno na ženy, zazněla. Dotyčná prý o studentkách prohlásila, že jsou snažilky, „hloupé husičky, co si myslí, že můžou režírovat“. Jiná studentka si prožila zničující románek se ženatým pedagogem. Podle stížností manýry profesorů přebírají studenti a když dostanou moc, chovají se k mladším a méně zkušeným arogantně.

Co studenti navrhují? Jednak změnu rozložení moci, hodnocení a pravomocí studentů. Prý je třeba zavést diskusi, aby studenti věděli, že mohou říct „ne“ a nemusejí si nevhodné zacházení nechat líbit. A také zřídit nástroje, které jim umožní toto „ne“ říci. Například zřízení pozice ombudsmana. Prý nechtějí odsuzovat všechny, ale přejí si, aby se problémy zabývala celá akademická obec a hodlají je dále řešit.

