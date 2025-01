Válka na Ukrajině trvá již 1044 dní. Rusové se mimo jiné snaží získat úplnou kontrolu nad městem Kurachove. Analytici, kteří pracují s informacemi z otevřených zdrojů a publikují je na účtu AMK Mapping, však na sociální síti X tvrdí, že Ukrajinci jsou stále přítomni ve zdejším strojírenském závodu.

„Ruští vojáci na místě hlásí, že v továrně na výrobu strojů v Kurachove stále probíhají bojové operace. Podle mého názoru je příliš brzy mluvit o úplném pádu města, ale očekávám, že během 12–24 hodin obdržíme potvrzení,“ napsal jeden z analytiků pracujících z otevřených zdrojů.

Russian soldiers on the ground report that clean-up operations are still underway in the machine-building plant in Kurakhove. It’s too early in my opinion to talk about the complete fall of the city, but I expect that in in the 12-24 hours we will receive confirmation. — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 1, 2025

A to není jediný problém Ukrajinců. Bloger vystupující pod jménem Tatarigami, který tvrdí, že býval ukrajinským důstojníkem vyrukoval se zásadním tvrzení. O ukrajinské jednotce vytrénované na Západě, konkrétně ve Francii.

„Vzhledem k tomu, že ze 155. brigády před bojovým nasazením zmizelo více než 1 700 vojáků, mělo by to sloužit jako základ obvinění velitele Aleksandera Syrského. Brigáda byla vyzbrojena západní výzbrojí a vycvičena ve Francii, problém je tedy v organizačním a velitelském selhání,“ uvedl Tatarigami taktéž na sociální síti X.

With over 1,700 soldiers went AWOL from the 155th Brigade before combat deployment, this should serve as an indictment of CiC Alexander Syrski. The brigade was armed with Western weaponry and trained in France, thus the issue is in organizational and leadership failure — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) January 1, 2025

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 28643 lidí server Novinarnia upozornil, že se kauzou zabývá ukrajinský Státní úřad pro vyšetřování (SBI). „SBI zahájila řízení proti 155. brigádě, ozbrojené ve Francii a vhozené do Pokrovska nepřipravené, 1700 vojáků zmizelo,“ stálo v titulku článku. O situaci v jednotce se prý zajímal přímo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Jeden z vůdců odpovědných za vytvoření brigády zemřel na infarkt a brigádní generál byl ihned po vstupu brigády do bitvy propuštěn,“ napsal server.

Základní problém tkví prý v tom, že jednotku tvoří noví vojáci. Chybí tu veteráni, kteří by nováčkům předávali skutečnosti přímo z boje a stmelovali jednotku. Pokud toto velení armády dopustí, tak podle serveru nese vinu na tom, co se s brigádou v Pokrovsku stalo.

„To je skutečně zločin, ale není to zločin vojáků a důstojníků, ale zločin vedoucích představitelů štábu vrchního velitele, ministerstva obrany a generálního štábu, kteří nadále marní životy a státní prostředky na nové projekty, místo posílení zkušených a bojeschopných brigád. A snaží se ze sebe sejmout odpovědnost a přenést ji z rukou Bezpečnostní informační služby na důstojníky v beznadějné pozici, kteří musejí nést odpovědnost za politický projekt špatně organizovaný nejvyšším vedením,“ uvedl server Novinarnia.

S nápadem postupovat právě takto, to znamená vybudovat brigádu na zelené louce, měl údajně přijít prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle propočtů ministerstva obrany a generálního štábu byly náklady na projekt jedné takové nové brigády stanoveny na cca 900 milionů eur, přičemž největší část těchto peněz padla na sehnání zbraní pro novou brigádu.

„Francie splnila všechny závazky o vyzbrojení a výcviku brigády, které Ukrajinci požadovali. Ve fázi výcviku však z nové brigády ve Francii uteklo více než 50 vojáků. To vyvolalo ve francouzském vedení otázky o vážnosti postoje Ukrajinců k realizaci tak nákladného projektu. Tento přístup vážně diskredituje celou myšlenku Zelenského,“ upozornil server.

Brigáda se prý začala formovat v březnu 2024, ale už v červenci od ní bylo odvedeno přes 2500 vojáků, k nahrazení ztrát v jiných jednotkách.

„Výsledkem bylo, že v rámci 155. brigády bylo do Francie posláno 1 924 vojáků, z nichž pouze 51 mělo více než rok vojenskou praxi, 459 méně než rok praxe a většina, 1 414 osob, byla pouze narukována a sloužila necelé 2 měsíce,“ rozváděl dál myšlenku server Novinarnia. „Zatímco celé velení brigády bylo na výcviku ve Francii, byly naverbovány tisíce nových lidí bez přítomnosti velitelů brigád a praporů, v důsledku toho v říjnu a listopadu uteklo z brigády více než 700 lidí ihned po nástupu do armády.“

K dovršení všeho zlého řada velitelů zůstala ve Francii, kde byli poučeni i o řízení jednotky, kterou však fakticky neznali. A když se 30. listopadu vrátili na Ukrajinu, mezi veliteli a jejich mužstvem neexistovalo žádné pouto, žádný tmel držící brigádu pohromadě.

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12168 lidí

„Všechny minometné miny ráže 120 mm vyrobené ministerstvem strategie a průmyslu, které byly brigádě vydány, se ukázaly jako vadné. 4. prosince při zkušebním odpálení 10 min nevybuchla ani jedna. Minomety nemohly poskytovat palebnou podporu, minometníky nebylo jak cvičit,“ podotkl server.

Většina vojáků 155. mechanizované brigády se prý i tak snaží plnit své povinnosti poctivě. Ale v důsledku takového zločinného přístupu k životům vojáků utrpěla 155. brigáda od prvních dnů značné ztráty.

Ale ne všechny ukrajinské akce dopadají tak špatně. Na veřejnost se dostalo video zachycující výbuch v ruském Taganrogu v důsledku ukrajinského dronového útoku. „Ukrajina v současné době provádí rozsáhlý dronový útok na několik regionů Ruska,“ padlo na AMK Mapping.

The moment of a strong explosion in Taganrog. Ukraine is currently conducting a large-scale drone attack on several regions of Russia. pic.twitter.com/SHhuLUuyip — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 1, 2025

Server amerického listu New York Times napsal, že navzdory podobným ukrajinským úspěchům na Západě sílí skepse ohledně kvality řízení ukrajinské armády. „Zesílené útoky ze strany Ruska zvyšují dlouhodobé obavy z toho, jak Ukrajina řídí svou armádu,“ napsal NYT.

Příkladem ruského postupu, který vyvolává obavy, je bitva o Toreck.

„Podle videa z bitvy na předměstí Torecku na východní Ukrajině, které natočila ukrajinská armáda, se řítí vpřed pěšky další Rusové, kteří se derou do úkrytu v troskách rozstřílených domů. Zatímco boje zuřily, další ruské jednotky dorazily na obrněných transportérech,“ upozornil list.

Psali jsme: Na odvahu, že nemlčíme. Bobošíková, Schneider, Drulák a další experti promluvili k národu „Válka s Ruskem. U dveří policie.“ Okamura oslovil novoročně veřejnost. Ohlas byl okamžitý Novoroční Zelenskyj: Slovenský i maďarský lid jsou s námi. Ať to jejich vlády uznají Odstupuji, Rusko přebírá Putin. Před 25 lety Jelcin přepsal dějiny