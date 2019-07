František Laudát se těší, až lid odvalí Zemana s Babišem

„Bezmála šest desítek lidí mně na Hradčanském náměstí věnovalo několik chvilek, aby slyšeli, že je dobré, že se stále větší část společnosti probouzí a dává najevo nespokojenost se současnou politickou situací,“ poznamenal úvodem svého facebookového komentáře Laudát.

„Jestliže stále větší část společnosti říká, co nechce, měla by přemýšlet a říkat, co chce, aby oslovila část těch, které nechává současná situace klidnými, nebo jsou stoupenci vládního establišmentu a prezidenta Zemana,“ dodal Laudát. Podle jeho slov nestačí jen volat po svobodě, demokracii, po Havlově odkazu, je třeba toto volání naplnit konkrétním obsahem.

„Naše společnost je stále více v zajetí demagogie. Demagogie je definována jako slovní projev, který slibuje stabilitu a prosperitu. Pro demagogy je typické rozdělení na MY (členové klubu) a ONI (nečlenové klubu). Demagogové rádi rozhodují bez diskuze binárním systémem ANO–NE tj. KONTROLA/CHAOS, DOMINANCE/SUBMISIVITA, ODMĚNA/TREST. Jelikož se u demagogů spojuje VÍRA a MYŠLENÍ v jeden celek, není v takovém systému místo pro kritické myšlení. Demagogie se velmi často odvolává na tradiční způsob chování a jednání, tedy na tradiční hodnoty. Poznáváte v těchto větách Zemana, Babiše, Klause mladšího?“ zeptal se dále exposlanec topky.

„V tuto chvíli je česká společnost vedena k systému, který nejen současnou generaci, ale zejména naše následovníky, naše děti, posílá do sféry nekonkurenceschopnosti vůči vyspělému světu a do neschopnosti adekvátně reagovat na výzvy současné a budoucí,“ zmínil a dle jeho slov následoval výčet aktuální situace v řadě oblastí od vědy a školství po právo, obranu a bezpečnost. „Zeman a Babiš jsou velké balvany, které dříve či později odvalíme z cesty. Není otázkou jestli, ale kdy. My už dnes ale musíme říkat a dávat naději, co bude poté,“ uzavřel.

autor: vef