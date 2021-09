Fridrichová strašila neočkované. A vědec naštve očkované

reklama

Poslední díl se zabýval hospitalizacemi neočkovaných. Fridrichová to nazvala epidemií neočkovaných a konstatovala, že v nemocnici končí nejčastěji nakažení bez vakcíny. „V nemocnicích po celém Česku jsme zjišťovali, jak moc je teď infekce problém pro lidi bez vakcíny. A ukazuje se, že mnohem větší než pro očkované. Pokud už musí do nemocnice kvůli covidu lidé plně vakcinovaní, v drtivé většině případů proto, protože trpí jiným závažným onemocněním," řekla a dodala, že neočkovaných je v české populaci zhruba 40 % včetně těch, kdo očkování odmítají.

„Nemocných ve špitálech pomalu ale jistě přibývá, za tři týdny se jejich počet ztrojnásobil. Ve čtvrtek bylo kvůli covidu hospitalizovaných 158 lidí, 29 z nich ve vážném stavu," informovala pak redaktorka Zuzana Černá, doprovázena tématicky temnou hudbou. Následovala infografika, která má ukázat, že drtivou většinu pacientů tvoří neočkovaní lidé. 83 % hospitalizovaných s covidem dle Ministerstva zdravotnictví nemá očkování, u lidí s těžkým stavem dvě třetiny. Hospitalizovaní jsou údajně i neočkovaní čtyřicátníci.

„Říká nám to, že očkování skutečně funguje a že bychom měli ještě přidat a naši společnost pokud možno doočkovat. Přesvědčit všechny odpírače očkování, že je to jediná cesta, jak se můžeme chránit před řekněme právě dobíhající pandemií," mluvil o přesvědčování neočkovaných virolog Libor Grubhoffer z AVČR.

Očkovaní v lékařské péči jsou prý hlavně staří nebo ti, kdo berou léky na potlačení imunity či mají imunitu potlačující onemocnění. Podle Petera Sklienky, koordinátora intenzivní covidové péče v Moravskoslezském kraji, by právě tyto lidi bylo vhodné proočkovat třetí dávkou co nejdříve. Věkový průměr neočkovaných je dle něho 55 let, u očkovaných 78 let. „Polovina z těch neočkovaných, kteří se dostanou do nemocnice, je mladší než 50 let," doplnil. Čím více očkovaných, tím méně budou podle něho zahlceny nemocnice.

O „mladších" pacientech, tedy těch narozených v 70. letech minulého století, hovořil Ondřej Ludka, zdravotnický náměstek ředitele FN Brno. „Jsou to pacienti, kteří nejsou očkovaní, jsou to pacienti, kteří mají i další onemocnění krom covidu. Mají vysoký krevní tlak, mají nadváhu či další přidružená onemocnění. Jsou to nemocní, kteří na začátku to očkování odmítali a podle mého názoru toho teď litují," míní. Ovšem podstatná část populace ČR se očkovat nehodlá. Ministr zdravotnictví Vojtěch uvedl, že už jsou rozjeté kampaně, ovšem podle biochemika Jana Trnky byly kampaně nedostatečné.

„Je to přesně rok, kdy nabírala na síle první velká covidová vlna. Tehdy ještě bez očkování. Čísla byla mnohem vyšší. Premiér Andrej Babiš přistupuje ke covidu stejně i po roce," vyčetla redaktorka premiérovi s odkazem na zahrádkářský zákon, který se projednával v polovině září minulého roku, a na pověstné Čau lidi, ve kterém se Andrej Babiš chlubil, že byl na koncertu Michala Davida. „Lidi mají radost. Covid končí, vracíme se do normálu. Takže zažíváme nejlepší období v historii samostatného Česka," řekl v něm premiér.

Redaktor Českého rozhlasu Matěj Skalický ovšem jeho slova zkritizoval jako troufalá a zmatečná, koronavirus tu podle něj je stále, nikam nezmizel a v brzké době se tak ani nestane. „To tvrzení je minimálně velmi troufalé, zvlášť vůči těm lidem, kteří teď dýchají na jednotkách intenzivní péče za pomoci ventilátoru," uvedl. A kritický byl také vědec Grubhoffer: „V současné době cítím, že vláda, Ministerstvo zdravotnictví, státní správa před blížícími se volbami zlehčuje situaci v podstatě tím, že dostatečně důsledně nejedná a že bagatelizuje stav věci." Biochemik Trnka šel ještě dál a tvrdil, že se „jak přes kopírák" opakuje situace z minulého roku.

Covid-19 po dlouhé pauze opět začal řešit i molekulární biolog Omar Šerý. Ten srovnával statistiky z ČR, Rakouska a Izraele. „Počet nově nakažených v ČR ve srovnání s minulým rokem i s ostatními státy spíše stagnuje. Z analytického pohledu na data je to dáno vysokým promořením občanů ČR, kdy předpokládáme že více než 5 mil osob bylo nakaženo, což potvrzují i data o úmrtích + analýzy protilátek," říká.

Ovšem varuje: „Na druhou stranu Rakousko a Izrael mělo promořeno přibližně třikrát méně obyvatel než ČR. Ze současné situace plyne, že vysoká míra promoření českou populaci chrání před další silnou vlnou koronaviru, ale za předpokladu, že budeme opatrní a nebudeme se chovat jako děti." Dle Šerého současný způsob vakcinace před virem neochrání a vakcinovaní mohou být jak nakažení, tak infekční. „Z tohoto hlediska vyloučit vakcinované z testování v situacích, kdy se mají testovat nevakcinovaní, je nevědecké," shledává Omar Šerý. Také doporučil, aby lékaři odlišovali jiné respirační infekce, které jsou v tomto období mezi dětmi běžné, od koronaviru a nebagatelizovali je.

„Zásadní chybou minulosti byla léčba pozitivních přes telefon a zanedbání jejich péče - nestanovení správné diagnózy pomocí RTG plic, krevního obrazu, CRP, hladiny glukózy a v důsledku toho zanedbání ATB terapie, nasazení kortikoidů proti tvorbě vaziva v plicích, antikoagulancií. V současnosti bychom se měli zaměřit na vyhledávání pozitivních, jejich včasnou a správnou léčbu (nenechávat je na paralenu s horečkami, využít protilátkovou léčbu). V místech s vysokou kumulací lidí nosit respirátory a bránit tak šíření koronaviru," doporučuje Omar Šerý.

Naopak nedoporučuje toto: „Rozhodně nezavírat obchody, neomezovat služby, restaurace, nezavírat školy a provádět podobné nesmysly jako bránit lidem v pohybu po ČR nebo cestovat do zahraničí. Využívat testování tam, kde je odhalena pozitivita a nespoléhat se slepě jen na očkování."

