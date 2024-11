Frustrace v ukrajinské armádě: Velení se na to vykašlalo, a viní obyčejné vojáky

V okamžiku, když Rusové dobyli ukrajinské město Selydove, zmizelo toto město ze zpráv ukrajinského velení. Vasyl Kapustej, Ukrajinec žijící již řadu let v Česku, v tom vidí obrovskou chybu. Chybu, která se opakovala u celé řady měst.

Anketa Jaké další funkce byste chtěl(a) odemykat za Prémiové body PL? článek - přehrávání audioverze článku (TTS) 2% článek - hodnocení autora článku 2% článek - hodnocení obsahu článku 1% diskuse - snížení celkového množství banů (možnost hodnotit jiné příspěvky) 83% diskuse - možnost vyjádření emocí k příspěvku (hodnocení emotikony) 4% diskuse - zobrazení diskuse starší 2 dnů 2% profily PL - topování politika na HP PLCZ 4% profily PL - upozornění na nový obsah konkrétního politika 1% jiné 1% hlasovalo: 1319 lidí

Velení armády podle Kapusteje lakuje situaci ve skutečnosti na růžovo, když tvrdí, že situace je sice velmi složitá až kritická, ale údajně stále pod kontrolou. Pode Ukrajince žijícího v Česku už řadu let je to jen část celého problému. Část, ve které nejsou lidé na rovinu informováni o tom, co se opravdu děje.

Ruské záběry ze Selydove navíc ukazují, že město nebylo při bojích nijak zvlášť poničeno a může Rusům sloužit jako opěrný bod k dalším útokům.

„Ba co víc, od vojáků z fronty přicházejí opět svědectví, že vrchní velení se na obranu tak nesmírně důležitého města, jako je právě Selydove, úplně vykašlalo a město nechali bránit jen ubohým (nekompletním) jedním praporem teritoriální obrany, který samozřejmě neměl šanci město uhájit,“ napsal Kapustej. „A bude z toho konečně nějaké ponaučení? Bude konečně někdo z plukovníků a generálů ze štábu Operativně-strategického uskupení či ze štábu Operativně-taktického uskupení nést konečně nějakou kárnou odpovědnost?! Ne nebude…“ stěžuje si dál.

K dovršení všeho zlého místo nějakého ponaučení přijde prohlášení o tom, že vojáci teritoriální obrany nedokázali Selydove uhájit.

„V očích generálů jsou viníky opět obyčejní vojáci a velitel praporu… zatímco generálové sami na sobě žádnou vinu nevidí a místo toho, aby alespoň měli tu základní slušnost a úctu k padlým a aby pravdivě informovali o pádu města Selydove, tak místo toho genštáb ZSU jen hlasitě mlčí, hází vinu na obyčejné vojáky a na nižší velitele a zametá celou věc pod koberec a nenapíší do svodky o Selydove ani čárku…“ pokračuje nekompromisně Kapustej.

Má za to, že prezident Volodymyr Zelenskyj a nejvyšší vojenský velitel Oleksandr Syrskyj hledí jen na to, co se děje u Kursku, v ruské Kurské oblasti, a přehlížejí situaci na Donbase, která je opravdu zlá. Kapustej k tomu napsal, že Ukrajinci ztrácejí už nejen metry, případně stovky metrů svého území, ale rovnou kilometry.

„Takhle to dál nejde. Reforma ZSU je potřeba jako sůl, jinak bude opravdu hodně velký průser. A to neříkám jenom já, to říkají všichni vojáci i velitelé z fronty ze všech brigád napříč celou armádou, já to jen tlumočím dál do světa přes svoji twitterovou bublinu,“ uzavřel Vasyl Kapustej.

A to je právě to, o čem tu mluvím nejen já, ale i další, kdo vidí do interních záležitostí ZSU, a tohle je právem to, co neustále kritizujeme… ten přístup vrchního velení k vedení války - přestaneme o tom městě psát… jako by vlastně ani neexistovalo… vlastně se nic nestalo…… https://t.co/GyTyjVszp4 — Vasyl Kapustej (@Lord_of_war_95) November 1, 2024

To, že je situace opravdu špatná, naznačuje i americký New York Times.

„Američtí vojenští a zpravodajští činitelé dospěli k závěru, že válka na Ukrajině již není patová, protože Rusko dosahuje stálých úspěchů, a pocit pesimismu v Kyjevě a ve Washingtonu se prohlubuje. Pokles morálky a otázka, zda bude americká podpora pokračovat, představují pro ukrajinské válečné úsilí hrozbu samu o sobě. Ukrajina ztrácí území na východě a její síly uvnitř Ruska byly částečně zatlačeny zpět,“ napsal americký list.

NYT podotkl, že Rusové dosahují územních zisků za cenu vysokých ztrát, jenže o vojáky přichází i bránící se Ukrajina a ta jen těžko ztráty nahrazuje.

A Ukrajinci žijící v USA přemýšlejí, zda hlasovat pro republikánského kandidáta Donalda Trump, nebo pro dosavadní demokratickou viceprezidentku Kamalu Harrisovou.

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13178 lidí listu Kyiv Independent Dennis Goldenberg.

Není přitom bez zajímavosti, že v Pensylvánii, v jednom z klíčových států, který jednou volí demokraty, podruhé republikány a potřetí třeba zase demokraty, žije početná ukrajinská komunita. Řada Ukrajinců to vidí tak, že v roce 2014, kdy Rusové ukradli Ukrajincům Krym, byl u moci demokratický prezident Barack Obama. V roce 2022, kdy se Rusové pokusili ukrást celou Ukrajinu, byli u moci opět demokraté.

Není to jen válka na Ukrajině, která ovlivňuje Goldbergovo uvažování. Podle NYT podporuje Trumpovo navrhované snížení daní a myslí si, že právě Trump přiblížil Blízký východ k míru víc než kterýkoli jiný prezident. Podporuje také stavbu zdi na jižní hranici USA s Mexikem, která má zabránit nelegálnímu přistěhovalectví.

Goldberg prý věří v údajnou Trumpovu schopnost ukončit válku do 24 hodin od nástupu do úřadu. „Chápu, že nechce říct, jak to udělá, protože pak ztrácí vliv, protože jakmile řeknete svůj plán, váš nepřítel zná váš plán.“

Elyse Demkiw, ukrajinská Kanaďanka žijící v New Yorku, má za to, že ani Trump, ani Harrisová nejsou nejlepší volbou pro Ukrajinu, ale kdyby si měla vybrat, vybere si prý raději Harrisovou, protože má větší strach z toho, co bude dělat Trump. U Harrisové podle ní hrozí spíše to, že nebude dělat nic moc. „Trumpova akce je horší než potenciální nečinnost Harrisové,“ poznamenala Demkiw.

Psali jsme: „Zelenského svrhnou. Pak pošlou všechno, prohrají a Ukrajina se rozdělí.“ Analytik si je jist scénářem Ukrajina prohrává. Přiznává i mainstream. Významný politik v USA komentoval zprávy Kolaps Ukrajiny. Kvůli dvěma městům. Voják hovoří Dorazíme Rusko. Půjde to takto, říká expert na obranu demokracie