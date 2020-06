Gazdík shodil pirátský „bonz“

Poslanec Petr Gazdík (STAN) potvrdil, že hnutí Starostové a nezávislí se nepřidá k Pirátské straně, která si chce v Bruselu stěžovat na výsledek volby do Rady České televize. „Výsledek volby se mi nelíbí, ale členové Rady ČT byli zvoleni demokraticky,“ prohlásil Gazdík. Zároveň se staví kriticky i k návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na snížení platů poslanců a senátorů. Podle Gazdíka je to populistické gesto, ke kterému není důvod.

Gazdík na ParlamentníchListech.cz vyloučil možnost, že by se hnutí STAN připojilo k Pirátům, kteří si chtějí stěžovat v Bruselu na výsledek volby do Rady ČT. „Nepřidáme se. Výsledek volby se mi nelíbí, ale členové Rady ČT byli zvoleni demokraticky většinou poslanců zcela v souladu se zákonem. Tady bychom si všichni měli uvědomit, jak důležité je naše rozhodnutí při volbách do Sněmovny – co všechno to může ovlivnit. Třeba právě i fungování dozoru nad veřejnoprávními médii," napsal Gazdík.

Nedávno byli do Rady ČT zvoleni tři noví členové, např. Luboš Xaver Veselý a Hana Lipovská. Podle opozice tím může být narušena nezávislost České televize. Pirátský europoslanec Marcel Kolaja proto chystá podnět na eurokomisařku Věru Jourovou (za ANO), která má sledování nezávislosti veřejnoprávních médií v Bruselu na starosti.

Gazdík také přidal svůj pohled na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), podle nějž by se měly poslancům, senátorům a ministrům snížit platy a do budoucna se odvíjet od minimální mzdy. „Plat poslanců, senátorů nebo i ministrů je navázán na to, jak je na tom česká ekonomika – když je hůř, klesají i platy. Nevidím proto moc důvodů k tomuto kroku,“ napsal Gazdík, s tím, že jde o populistický krok.

