Generál, kterému se chtělo zvracet z výzev k odchodu z Afghánistánu: Když kolem mě lidé umírají, svě se mi nehroutí, tak to chodí

„Řekl jsem to, je to tak. Za tím, co jsem řekl, si stojím,“ poznamenal Řehka nyní ke svému statusu s tím, že to nechce v médiích komentovat. „Jako generál armády ani nemyslím, že bych měl,“ dodal.

„Příspěvek byl zveřejněn jako soukromý na mém soukromém profilu. Nebyl to ani veřejný text, vidět ho mohli jen moji přátelé na Facebooku, maximálně jejich přátelé. Smysl toho příspěvku bylo dostat ho k mým přátelům, kteří jsou veřejně činí, abychom si řekli, že toto prostě není v pořádku,“ vysvětlil generál, jak celý příspěvek postavil. Chtěl prý svým přátelům tlumočit soukromý názor. Nabídky na rozhovory do médií tak odmítl.

„Vůbec nechci hodnotit, jestli máme být někde nasazeni jako armáda, nebo nemáme. Jestli nějaká strategie funguje, nebo ne. To mi nepřísluší a v mém příspěvku to ani neřeším. V žádném případě se nejednalo o politické gesto,“ dodal generál pro server Lidovky.cz.

On sám byl v Afghánistánu několikrát a zažil, když kolem něj lidé umírali. „Ale svět se mi kvůli tomu nehroutí, ač je to smutné, vojáci ví, že to tak chodí,“ uzavřel.

