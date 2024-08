Gerasimov věděl, Putinovi neřekl. A v pátek už chyběl na jednání

Podle americké zpravodajské stanice CNN je ruský prezident Vladimir Putin velmi nespokojený s náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem. Ani trochu se mu prý nelíbí, jak se vyvíjí situace v Kurské oblasti, kde útočí Ukrajinci, a stejně tak se mu prý nelíbí, jaké informace od Gerasimova o situaci ohledně Kursku dostává. Ruskému vládci se totiž zdá, že mu Gerasimov neříká pravdu o skutečném stavu věci.

„Tato situace může naznačovat, že náčelník generálního štábu buď neměl informace, nebo ‚uvedl údaje z minulého dne‘, nebo se ‚nezorientoval‘, domnívá se novinář. ‚Celkově se ukázalo, že uvedl v omyl nejvyššího vrchního velitele. … Putin na tomto setkání vyslechl nespolehlivé informace‘,“ napsal server Moscow Times k celé situaci.

V době, kdy Putin slyšel, že do Kurské oblasti vtrhlo tisíc vojáků, „postupovaly do regionu stovky ukrajinských vojáků podporovaných tanky a chráněných protivzdušnou obranou. Ruští vojáci se vzdávali; stovky ruských civilistů ve městě Sudža a jeho okolí prchaly se vším, co mohli popadnout,“ napsala CNN. „Ruský pluk, pověřený obranou této části hranice, opustil své pozice. Několik desítek vojáků bylo zajato, což vedlo prezidenta Volodymyra Zelenského, aby v pátek vyjádřil zvláštní vděčnost našim bojovníkům a jednotkám, které doplňují ‚výměnný fond‘ – tím, že vzali okupanty jako zajatce a pomohli tak osvobodit naše lidi z ruského zajetí.“

Kolona ruských posil byla ve čtvrtek večer odstraněna raketovým útokem u města Rylsk, možná proto, že Ukrajincům se podle CNN podařilo nabourat se do několika dopravních kamer, které jsou součástí ruských dálnic. Účinný elektronický boj Ukrajincům značně pomohl zamaskovat jejich plány. „Operace Kursk také ukazuje ukrajinským spojencům, že (Ukrajina) má stále energii a představivost překvapit svého nepřítele a uvést Kreml do rozpaků v době, kdy mnoho zpráv z frontové linie je pro Kyjev bezútěšných,“ uvedla americká zpravodajské stanice CNN.

Podle amerického magazínu Newsweek se pod Gerasimovem houpe židle. „Šéf ruské armády Valerij Gerasimov v pátek zjevně chyběl na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti RF, které uspořádal prezident Vladimir Putin, což vyvolalo další otázky, protože čelí rostoucí kritice za překvapivý ukrajinský vpád do oblasti západního Kurska,“ napsal Newsweek.

Gerasimovovu nepřítomnost na schůzce Putinových hlavních spojenců zachytilo několik jednotlivců, včetně Antona Geraščenka, bývalého poradce ukrajinského ministra vnitra, který na X sdělil: „Tentokrát žádný Gerasimov. Bez zmínky o Kurské oblasti.“

Putin met with Russian security council. Russian media reported that "issues of combatting terrorism were discussed. FSB Director Alexander Bortnikov made a report."

No Gerasimov this time. No mentioning Kursk region.

I didn't bother with subtitles. https://t.co/woT2tQBiBq pic.twitter.com/PtTSCr8RmR