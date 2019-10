Gottland. Rána Babišovi. Důchodci ho volí kvůli penězům? Polský spisovatel si pustil pusu na špacír

Začátek interview byl lehce pochmurný a filozofický. Szczygieł mluvil o své nové knize, pojmenované „Není“, a s Danielou Drtinovou řešil otázky života a smrti. Uvedl, že na smrt myslí téměř každý den, ale chtěl by, aby tato myšlenka byla příjemnější. Skonu se prý nebojí. „Abych sebral smrti tu hrůzu,“ popsal své úmysly a ilustroval to svým zvykem psát ke svému autogramu datum, pro případ, že by další den zemřel a ten, kdo autogram dostal, by pak z něj měl větší radost, což jim i říká. „Někteří lidé se tomu zasmějí, někteří to berou vážně, vidím slzy v očích a já si tím tu myšlenku té smrti... obměkčuji.“ Anketa Karel Gott zemřel. Měl by mít státní pohřeb v katedrále sv. Víta, jak navrhuje premiér Babiš? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 7508 lidí

Před smrtí by dle své knihy napsal jedno slovo: „Děkuji“. Prý je za co. „Já v roce 2005 jsem vůbec nevěděl, že napíšu knížku Gottland o Češích, která bude vydána v 19 jazycích. To se podařilo, ale to byla náhoda, já jsem na tom nelpěl. To nebyl můj sen. Já vůbec nevěděl, že budu psát knížky,“ vysvětloval polský autor.

Zmínil také, jak se díky básničce v metru seznámil s básnířkou Violou Fischerovou. Její slova také figurují v jeho knize, ovšem básnířka si dala podmínku, že její slova mohou vyjít až po její smrti. Drtinová zmínila, že v knize Fischerová říká: „Havla si také neváží, protože jeho existence jim připomíná, že oni žádnými hrdiny nebyli. Dělají všechno možné, aby mu jeho hrdinství upřeli, aby anulovali jeho statečnost a tak nebylo vidět, že oni sami byli zbabělci.“ Moderátorka polemizovala, zda to není spíše tím, že Češi nejsou příliš adorovací národ.

„Já si myslím, že měla pravdu, u nás je také spousta lidí, kteří mají za sebou hrdinské činy a dneska kdekdo řekne, že to jsou zrádci národa,“ tvrdil Szczygieł. A dodal, že Češi se zajímají jen o Čechy, což dokládal na faktu, že jeho knihy o Češích jsou v Česku bestsellery, ale knihy o něčem jiném už ne. „Já mám takovou teorii, že jste společnost, která sama sobě stačí, že jste taková koule, perpetuum mobile. Tak ten svět vám může být ukradený. Hlavně, že jste spokojení s tím, čím jste, kým jste a co děláte,“ řekl Szczygieł a dodal, že to se mu na Češích líbí. Poláci jsou prý „hysteričtější“ a řeší, zda jsou už stejně velcí jako Francie nebo Německo. Fotogalerie: - Medaile Senátu

Moderátorka také citovala Szczygiełova otce, který řekl, že Češi jsou úžasně veselí, zatímco v Polsku je „smutno a katolíci“. Szczygieł dodal, že tak smutno zase není, ale katolíci jsou. Jeho tatínek si prý idealizuje Prahu, což on nedělá. „On idealizuje všechno,“ dodal.

Drtinová pak upozornila na knihu „To není ráj“ od spisovatele Michała Zabłockiho, která má bořit mýty o Češích v Polsku. „To pro mě bylo obrovské překvapení, protože když jsem jel do Česka, měl jsem představu, kterou nám dal Szczygieł ve svých knížkách, že je to země nejen ekonomicky dospělá, ale je tam hodně štěstí, lidé se těší z toho, že tam žijí,“ říká mladší autor a dodává, že skutečnost byla úplně jiná. Szczygieł řekl, že jeho pohled je samozřejmě subjektivní, ale Zabłocki prý špatně pochopil jeho knihu „Udělej si ráj“. Že je Česko ráj prý netvrdil, naopak, že si Češi dělají ráj na vlastní pěst, po svém. Což považuje za základní rys české kultury.

„Všude je nějaká nezaměstnanost, nějaká bída, jenomže Češi si to dovedou kompenzovat svou kulturou. Napsal jsem větu, že Češi pěstují svou kulturu jako antidepresivum. Jako Prozac nebo jiné antidepresivní léčivo,“ tvrdil.

Diskuse se stočila k politice. Podle Szczygieła by se někdo trestně stíhaný, jako Andrej Babiš, v Polsku na pozici premiéra neudržel. Ovšem dodal, že současná polská vláda prý také dělá spoustu nezákonných věcí. Podpora pro Babiše například od důchodců je podle něj nakonec otázkou toho, že před jeho vládou platili za jízdenky 30 korun, a nyní jen 7 korun, tedy že jde o otázku materiálního zajištění.

