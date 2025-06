Grázlové, útočí Trump po vyslání armády. Elon Musk překvapil

Situace v Los Angeles se zhoršuje. Poté, co úřady na Trumpův příkaz provedly akci proti nelegálním imigrantům, vyrazili do ulic města lidé, kteří chtěli dát najevo, že s Trumpovým počínáním nesouhlasí. Na pomoc si vzali dlažební kostky. Policisté proti demonstrantům nasadili slzný plyn a světelné granáty. Jenže napětí ve městě dál narůstá. Donald Trump povolal národní gardu.

Jenže tím to ani zdaleka neskončilo. Napětí v ulicích města se dá krájet. Trump zhurta vystoupil proti grázlům.

Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 95% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 1% Ne, vláda je stále dobrou variantou 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15502 lidí

Tvrdě se vymezil proti starostce L. A. Karen Bassové a guvernérovi Kalifornie Gavinovi Newsomovi, kterému již tradičně pozměnil jméno na „Newscum“. Na své sociální síti zdůraznil, že oba tito politici by se měli omluvit lidem za svou práci.

„Guvernér Gavin Newscum a ‚starostka‘ Bassová by se měli omluvit obyvatelům Los Angeles za naprosto příšernou práci, kterou odvedli, a to včetně probíhajících nepokojů v Los Angeles. To nejsou protestující, to jsou výtržníci a vzbouřenci,“ pokračoval Trump ve slovní palbě.

Úřady vyzval, aby přistoupily k zatčení každého, kdo se během protestů skrývá za maskou. „Zatkněte lidi s maskami. Hned!“ vyzval Trump, který do akce povolal i příslušníky Národní gardy.

Krok prezidenta Trumpa aktivoval téměř 2 000 členů Národní gardy. Od roku 1965 byla Národní garda nasazena poprvé bez předchozí žádosti guvernéra daného státu.

Server listu L. A. Times připomíná, že protesty trvají třetí den a federální úřady demonstrují odhodlání demonstrantům neustupovat. Federální úřady slibují, že budou v Los Angeles pokračovat ve vymáhání imigračních předpisů „každý den“.

Není přitom bez zajímavosti, že se tady znovu svým způsobem přihlásil o slovo Elon Musk, který sdílel jeden z Trumpových statusů. Posledních pár dní přitom Musk a Trump předvádějí světu vzájemnou velmi ostrou výměnu názorů, především přes sociální sítě.

Server listu L. A. Times proto sepsal práva občanů stojících proti imigračním úřadům.

Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 1% Nesouhlasím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11697 lidí

Platný soudní příkaz musí být:

vydán soudem;

mít správné jméno a adresu prověřované osoby;

podepsané soudcem nebo soudcem vyšší instance.

Zájemci si podle serveru mohou stáhnout také červenou kartu s pomocnými informacemi, které mohou v případě potřeby pomoct.

CNN k dokreslení situace ukázala čtenářům a divákům hořící auta v ulicích města. Tamní situace je opravdu napjatá.

Psali jsme: „Obrovský, brutální a nelítostný útok Ruska.“ Ukrajina nervózní Seďa (SOCDEM): Stojím na straně Muska Rvačka v Bílém domě: Musk napadl ministra financí Ještě nejméně 15 let do konce turbulentní doby, odhadl Cílek