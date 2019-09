Greta nevyhrožuje, ujišťuje slavný brněnský exradní Hollan. Pak ale popsal v hnusných barvách ty, kteří jí odporují

Bývalý brněnský radní za hnutí Žít Brno se důrazně zastal mladé švédské studentky Grety Thunbergové. Otázka globálního oteplování dnes hýbe celý světem, ale v Česku se to neřeší. Věnujeme větší pozornost tomu, co z úst vypouští starý pán sedící dnes na Hradě. A to je podle Hollana zcela špatně, protože nám může uniknout, jak moc se mění společenské klima.

Zatímco svět zažil v pátek 20. září jednu z největších stávek za zlepšení klimatu, v České republice věnujeme více pozornosti tomu, co říká prezident Miloš Zeman. A když už věnujeme pozornost tomu, co slečna Thunbergová říká, často na ni útočíme. Tak to alespoň vidí bývalý brněnský radní za hnutí Žít Brno Matěj Hollan.

„Na okraj probíhajícího týdne pro klima, kde by se měly řešit daleko důležitější věci, jako co hodlá Česko pro zastavení emisí skleníkových plynů dělat – ani nevím, jestli mě ‚baví‘ nebo spíš jen ‚udivuje‘ to pobouření, které mezi českými konzervativci vzbudily tři zcela nevinné věty Grety Thunberg v New Yorku: ‚A pokud patříte k té malé skupině, co se námi cítí ohrožována, máme pro vás velmi špatnou zprávu: Toto je jenom začátek. Změna přichází, ať se vám to líbí, nebo ne‘,“ požádal Hollan na sociální síti Facebook.

„Greta vyhrožuje! Je to nastupující diktatura, kde pro jiný názor nebude místo!“ vložil následné reakce části české společnosti.

A nakonec všechny požádal o klid. „Prosím, trochu pohov.“

Greta Thunbergová podle Hollana říká politikům jen to, že mají poslouchat vědce, mají poslouchat odborníky na životní prostředí a zodpovědně pracovat s informacemi, které dostávají.

Vědci říkají, že lidstvo dnes produkuje mnohem víc skleníkových plynů než v minulosti, což vede k tomu, že se planeta otepluje. Oteplovala se sice i v minulosti, ale většina vědci se shoduje v tom, že tentokrát se klima mění rychleji, než se měnívalo v minulosti. Kdo se trochu vyzná ve fyzice, může dát vědcům za pravdu.

Greta Thnubergová prý neříká opravdu nic jiného, než abychom vědcům naslouchali. A zdá se, že veřejnost jim naslouchá.

„Ano, Greta říká, že je zde malá část lidí, která se cítí ohrožena. To je pravda. Opravdu tím nemyslí ty, kdo z nejrůznějších důvodů nechtějí věřit fyzice. Protože ti ničím ohroženi nejsou. Ohroženi jsou ti, kteří mají core svého byznysu postavený na těžbě fosilních paliv a nic jiného si nedovedou představit. A rvou ohromné prostředky do PR, do politiky, aby zamezili jakýmkoliv změnám. A to se jim přestává v posledním roce dařit. Ta změna ve společenském i politickém myšlení totiž přichází, ať se jím to líbí nebo ne. Je to stejné jak konec Matrixu, kdy Neo říká do telefonu vzkaz: ‚Toto je jen začátek.‘ Jde o pouhopouhé pojmenování reality, pojmenování toho, co se děje. O nic jiného,“ zdůraznil Hollan.

Lidé začínají dívat najevo, že svou planetu chtějí chránit.

autor: mp