Gretu zhodnotil psychiatr, soudní znalec. Co zjistil? To raději nečtěte

Uznávaný psychiatr, předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie ČR a soudní znalec Jaroslav Matýs zhodnotil vystupování švédské středoškolské aktivistky Grety Thunbergové. Dívka se netají tím, že trpí Aspergerovým syndromem, a to podle Matýse znamená, že jí schází některé dovednosti, kterými jinak lidé disponují běžně. A projevuje se to na jejím myšlení i chování.

Greta Thunbergová vystoupila na summitu OSN a vynadala světovým lídrům, že jí ukradli dětství, že nedělají dost v boji proti klimatické změně, a proto musela ona začít stávkovat a jet tisíce kilometrů přes moře, aby politikům řekla, že je mladí lidé sledují a už jim nedovolí otálet v boji proti klimatickým změnám.

Po jejím projevu Matýs konstatoval, že jde o mladou, nezralou dívku s autistickým problémy bez sebemenšího sociálního cítění. Krátce řečeno, podle odborníka jde o mladou studentku s vážnou psychickou poruchou. Proč vážnou? Protože autisté nejsou schopni rozpoznat, co je dobro a co je zlo. „Oni nechápou, co je spravedlnost,“ zdůraznil Matýs v rozhovoru pro Info.cz.

Ze své praxe ví, že někteří autisté jsou hodní, jiní zlí a všichni se umí upnout na jediné téma, které rozvíjejí. V takovou chvíli by jim lidé z jejich okolí měli říct, že všechno má své hranice a že je třeba věnovat se i jiným věcem. Rodiče Grety Thunbergové však toto upnutí se k jednomu tématu nezachytili včas a později bude těžké mladé ženě vysvětlit, že se nemůže upínat na jediné téma. Toto upnutí se na jediné téma s sebou prý často nese také paranoidní chování. Až 70 procent autistů je paranoidních. A psychiatři prý dobře vědí, že s paranoidní osobu se nedomluvíte.

Toto všechno prý Matýs ví, přestože Gretu Thunbergovou nikdy osobně nepotkal ani neléčil.

„Já dělám soudního znalce už mnoho let. Na první pohled skutečně nepoznáte psychopaty, nebo spíš sociopaty, kteří týrají své rodiny. Ani ty, co jsou ve vedení firem a týrají zaměstnance. Co se ale dá poznat velmi rychle, je právě diagnóza Grety. Takže jsem stejný jako automechanik, který léta zná svou práci, a když si to auto poslechne, tak řekne: toto je vadná převodovka. A každý zkušený psychiatr nebo klinický psycholog by tady poznal to, co vidím já. Rozhodně by to tedy poznat měl,“ vysvětlil.

Matýs mimo jiné sledoval, jestli se během svého projevu alespoň trochu usmála.

„Nejen usmála, ale skutečně smála se. A to je další typický znak této vážné nemoci, i když i ten pouhý chybějící úsměv je varovné znamení. Když se takový člověk raduje, je to velice krátké, vteřinové. Ani smutek, ani radost neprožívají, emoce jsou ploché. Naopak dlouhé jsou úzkostné poruchy. Hlavně ovšem k sobě samému. Ne k okolí. Oni mají strach hlavně sami o sebe. A Greta ho prožívá. Má úzkost samu o sebe,“ vyložil svůj pohled psychiatr.

Jestliže se dnes mladí lidé z různých koutů světa identifikují právě s Gretou Thunbergovou,měli by prý toto všechno vědět, aby byl jejich obraz této mladé ženy komplexní. Tento přece jen komplexnější obraz Grety Thunbergové by prý měli mít na mysli i politici, kteří s mladou dívkou jednají.

„Víte, mně bytostně vadí, že politici, kteří se s ní stýkají, nezkonzultují celý problém s odborníky na tuto problematiku a nedají tomu rozumný rámec. Měli by říct: „Děkujeme, že jste nás na to upozornila, chápeme, že máte, Greto, jen černé a bílé vidění, ale takto svět nefunguje a nemůže fungovat,“ upozornil odborník.

Pokud to někdo neříká jasně a nahlas a místo toho se staví za slova Grety, fakticky zneužívá nemocnou dívku. Greta Thunbergpvá by podle Matýse potřebovala odbornou pomoc.

„Nejen ona. Celá ta rodina. To totiž není jen o dítěti, ale mnohem podstatnější jsou ti rodiče. Jenže mnohdy jsou to rodiče, kteří asi chtějí cítit publicitu. Herci. Velmi často se s tím setkávám i ve vlastní ordinaci. Kdo ten sociálně ekonomický kontext vysvětlí Gretě v rodině? Nevím. Jen vím, že se velmi těžce napravuje, co se u malého autisty zanedbá a v čem se mu nedají hranice,“ zdůraznil psychiatr, předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie ČR.

autor: mp