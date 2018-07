H-System: Soudce porušil zákon, píše obeznámený odborník

„Rozsudek Nejvyššího soudu v kauze H-System způsobil šok. Nařídit po 20 letech lidem, kteří si své obydlí 2krát zaplatili, aby se do 30 dnů vystěhovali, je výsměch spravedlnosti. Soudce se má podle § 80 zákona o soudech a soudcích zdržet všeho, co by mohlo ohrozit důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů. Platit za svůj dům potřetí by bylo zjevně nespravedlivé,“ zmínil Michálek.

„To, že některé paragrafy v našich zákonech nebo v Ústavě jsou v kolizi, je známá věc. Připomeňme amnestii Václava Klause, která s kauzou H-System úzce souvisí. Měl prezident právo amnestii vyhlásit? Podle Ústavy ano. A měl ji vyhlásit? Podle Ústavy ne. Proč? Protože takové rozhodnutí popřelo ústavní práva poškozených osob na spravedlivý proces,“ zmínil Michálek s tím, že vnímá, že litera zákona někdy žene soudce do pasti nespravedlnosti. Soudci by pak ale podle jeho názoru měli bít na poplach a upozornit na chybu.

Dále se pozastavil nad tím, jak je možné, že je nějaký soudní spor veden 20 let. „Dá se nějak zabránit nekonečnému soudnímu ping pongu? Jestliže městský soud v jednom sporu rozhoduje již potřetí, protože mu vrchní soud dvakrát rozhodnutí vrátil, soudce městského soudu, který opakovaně udělal procesní chybu, by měl čelit kárné žalobě. Systém musí mít nástroj, jak postavit mimo službu nekompetentního soudce,“ dodal Michálek.

Závěrem se pak vyjádřil k tomu, jaký by měl být postup v kauze H-Systemu. Podle jeho slov by stát měl urychleně odškodnit ty bývalé klienty, kteří mají být uspokojeni z prodeje domů v Horoměřicích. „Věřitelský výbor a konkursní správce by pak nepřistoupili k vyklizení domů,“ dodal.

„Dodávám, že domy může případně odkoupit i stát a obratem uzavřít nájemní smlouvy se stávajícími uživateli domů. Snad se za 20 let na Nejvyšším soudu někdo nezblázní a neoznačí takto případně uzavřené smlouvy jako absolutně neplatné,“ uzavřel se slovy, že zrušení nájemních smluv považuje za největší facku poškozeným klientům H-Systemu.

