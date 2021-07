Halík vytáhl do poslední bitvy: Kýble té nejhnusnější špíny na kandidáta SPD. Zamíchán i zemřelý kněz Badal

Katolický kněz Tomáš Halík se ostře vymezil proti Haně Lipovské a Josefu Nerušilovi, kteří se rozhodli kandidovat do Poslanecké sněmovny v barvách Volného bloku a SPD. A přidal i informace o osobním životě, které by od držitele profesorského titulu a Templetonovy ceny nejspíš čekal málokdo. Na Halíkova slova zareagoval sám Nerušil s tím, že je Halík „pyšný prelát, který lže a pomlouvá“.

Lipovská i Nerušil vyvolali bouři poté, co zveřejnili své kandidatury za Volný blok a SPD. Lipovská je přitom členka Rady ČT, kam ji nominovala Česká biskupská konference, a Nerušil, který je za ČBK členem Rady ČRo, navíc pracuje pro pražské arcibiskupství. A právě propojení katolické církve a těchto politických subjektů není spoustě lidí po chuti.

Jako první se k věci odmítavě vyjádřil předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner, což ocenil i Tomáš Halík. „Jsem velmi vděčný arcibiskupu Graubnerovi, předsedovi České biskupské konference, že vyjádřil jasné odmítavé stanovisko ke kandidatuře lidí, spojovaných s katolickou církví (jedná se zejména o Nerušila a Lipovskou) za nebezpečná politická seskupení fašizující pravice,“ píše Halík ve svém komentáři na serveru Aktuálně.cz.

Podle Halíka je potřeba ozvat se proti přímé politické angažovanosti členů mediálních rad, kteří jsou spojováni s katolickou církví, jako jsou Lipovská a Nerušil, ve fašizujících populistických stranách. „Právem si vážíme křesťanů, kteří se včas ozvali v době nástupu fašismu, nacismu a komunismu – např. kardinála Berana za jeho článek ‚Nemlč, arcibiskupe‘ v době komunistického puče – a varovali veřejnost. I dnes je třeba varovat před lidmi, kteří navíc ohrožují morální autoritu křesťanství kolaborací s extremisty,“ tvrdí Halík.

Lipovská a Nerušil podle něj matou veřejnost, když se snaží zmíněné politické subjekty vydávat za obhájce křesťanských hodnot. „Jejich ideologie a praxe je v naprostém rozporu se základními principy křesťanství, s katolickým sociálním učením a stanovisky encyklik papeže Františka,“ má jasno Halík a cílí zejména na Nerušila, který se podle něj rád schází s redaktory dezinformačních webů a dává jim důvěrné informace z arcibiskupství.

O Nerušilově činnosti na arcibiskupství prý Halík ví od bývalého ministra školství Ondřeje Lišky. „Jsem vděčný za svědectví bývalého ministra školství ČR Ondřeje Lišky o jednom konkrétním příkladu, o Nerušilovi a jeho partnerovi, knězi, který až do své nedávné smrti byl nejbližším spolupracovníkem kardinála Duky. Kardinál si tohoto kněze do této funkce zvolil, byť věděl o jeho temné minulosti a morálních selháních v době komunismu i o tom, že v posledních letech jako kněz a čelný pracovník arcibiskupství provozoval s Nerušilem na Malé Straně pofidérní vinárnu, kde se scházel s redaktory dezinformačních serverů podobné sexuální i politické orientace a podle všech indicií jim předával důvěrné informace z arcibiskupství. Právě on zřejmě vtáhl kardinála Duku do světa Parlamentních listů a extrémní pravice a jeho společník a nástupce Nerušil pokračuje bohužel po této šikmé ploše,“ útočí Halík na Nerušila.

Halík proto doufá, že kardinál Duka najde odvahu a rozejde se s Nerušilem a Lipovskou, kteří podle něj neukazují věrohodnou tvář křesťanství. „Je potřeba, aby Nerušilův nástupce ukázal věrohodnější tvář křesťanství, větší věrnost papeži a učení církve v oblasti společenské morálky a odvahu nazývat dobro dobrem a zlo zlem, jak k tomu církev vždy vyzývala biskupy při obřadu jejich svěcení,“ vyzývá Duku Halík.

A proč se Halík rozhodl vystoupit s takto závažnými obviněními? „Je nutné vymačkat všechen hnis a vypovědět celou pravdu, byť je to pravda bolestná,“ vysvětlil. Cítí prý svou spoluzodpovědnost za církev a morální povinnost řídit se svědomím. A stejně nezbytná je prý pro Halíka „občanská povinnost postavit se silám, jejichž nacionalisticko-populistická politika by vedla k politické a ekonomické sebevraždě našeho státu, nás zavazuje nemlčet, nebýt aktivními ani pasivními kolaboranty extremistů v současných politických zápasech“, pokračuje Halík. V letošních volbách podle něj půjde právě o zastavení těchto sil zla. Proto apeluje na všechny, aby ve volbách nepodléhali „lživé propagandě“ stran jako SPD, Volný blok nebo Trikolóra.

Halík posílá vzkaz stranám takzvané demokratické opozice, aby se vzájemně respektovaly, nedaly se rozeštvat a připravovaly se k povolební spolupráci. Vyzval je k „prozápadnímu vývoji“ a „politické odpovědnosti“ a připomněl jim, že letos si připomínáme deset let od smrti prezidenta Václava Havla.

Vrchol svého komentáře ale Halík nenapsal sám, ale schoval se za „svědectví“ Ondřeje Lišky, bývalého předsedy Zelených, který se jako katolický křesťan také rozhodl vystoupit proti Lipovské a Nerušilovi. „Nominantka České biskupské konference do Rady ČT Lipovská kandiduje za náckovský Volný blok. Josef Nerušil, blízký spolupracovník kardinála Duky, kandiduje s Dukovou podporou za fašizující SPD, jíž je přitom členem – navzdory tomu, že je zároveň členem Rady Českého rozhlasu, což je na hraně zákona, či dokonce v rozporu s ním,“ píše Liška a vyzval všechny poctivé křesťany, aby se proti tomu konečně ozvali.

Podle Lišky dokonce má kardinál Duka a mnozí biskupové pramálo společného s podstatou křesťanství, protože aktivně přispívají k hlásání a praktikování nenávisti zaměřené na lidi odlišného původu a sexuální orientace, což je ale nekřesťanské a jde proti papeži Františkovi. „Josef Nerušil dokonce říká, že jde do voleb v hnědých barvách SPD právě proto, že SPD nejlépe hájí křesťanské hodnoty a mj. brání také homosexuálním svazkům,“ podivuje se Liška.

K tomu se rozhodl přidat, co prý zjistil o skutečném Nerušilově životě. „Není tajemstvím, že Nerušil úzce spolupracoval (a sdílel domácnost) s knězem a dalším Dukovým nejbližším spolupracovníkem, který žil prakticky otevřený gay život. Což by bylo za všech jiných okolností úplně jedno, ovšem působí přinejmenším paradoxně, že právě církevní elitní představitelé se zřejmou homosexuální orientací buď LGBT+ lidem upírají jejich důstojnost a práva, anebo dokonce podporující xeno- a homofobní politické strany,“ nechápe Nerušilův názorový rozkol Liška.

Sám kandidát Josef Nerušil reagoval na vlastním blogu, a také si rozhodně nebral servítky. „Tomáš Halík býval svého času zajímavým knězem. Od jisté doby se ho ale zmocnil démon pýchy, pohrdání obyčejnými lidmi a pocitu nadřazenosti. Zvláště pak nad lidmi, kteří nepocházejí z jeho elitních kruhů. Na skutečnosti, že křesťané stále méně vnímají jako obhájce svých hodnot dřívější strany a stále častěji hledají alternativu, nejčastěji pak v podobě SPD, tím však nic nezmění,“ tvrdí Nerušil, že SPD opravdu hájí křesťanské hodnoty.

Nerušil také reaguje na kritiku, která se na něj a Lipovskou snesla od současné sněmovní opozice. „Tyto pomluvy svědčí tak leda o naprosté myšlenkové vyprázdněnosti politické konkurence hnutí Svoboda a přímá demokracie, tedy těch, kteří už dlouhá léta nedokážou svůj program prosadit prostřednictvím svobodných voleb. A když svého soupeře nedokážou porazit demokraticky, tak na něj alespoň nakydají špínu, aby ho umenšili. Ti, kteří bývají označováni pojmem pražská kavárna, evidentně ztrácejí jakékoliv zábrany a neštítí se už opravdu ničeho, ani sprostot nejhrubšího zrna, kdy je pro ně za fašistu každý, kdo nejde s nimi,“ kritizuje Nerušil takzvanou demokratickou opozici a věří, že lidé jejich program ve volbách odmítnou.

Poté se pouští zpět do Halíka, který by si podle něj měl sáhnout do svého vlastního svědomí a vzpomenout si na svoji činnost za totality. „Tomáš Halík tyto metody zná velmi důvěrně, podle všeho za minulého režimu pracoval jako normalizační kádrovák. Pokud tedy u zmíněného zesnulého kněze kritizuje morální selhání v době komunismu, měl by si nejprve sám sáhnout do svého vlastního svědomí. A pakliže kritizuje politizaci církve, pak by si nejprve mohl poslechnout svá kázání, která mnohdy připomínají spíše politické školení mužstva než nedělní výklad Písma,“ obouvá se do Halíka.

Pomluvy, týkající se jeho údajné sexuální orientace, Nerušil nechce komentovat. „K dalším jedovatým pomluvám k mému osobnímu životu, prezentovaným Tomášem Halíkem, se jakkoliv odmítám vyjadřovat, protože se lží a pomluvou polemizovat nelze. Kromě následující fotografie. Se svou brazilskou ženou máme dvě krásné, zdravé děti. Jsme šťastná rodina. Už od roku 2010. Na tom jedy pyšného preláta Halíka nic nezmění,“ vzkazuje Halíkovi a dodává, že pokud SPD ve volbách uspěje, bude hájit zájmy obyčejných lidí, kterými Halík pohrdá a označuje je za blbce.

Psali jsme: Duko, postav se za demokracii! Martha Issová znovu v akci. S ní i Kroupa Je to kampaň. Ředitel Dvořák se může smát. O Haně Lipovské, benzínu, sirkách a pohřbu s Bobošíkovou Berg (Zelení): Zbabělé je spíše nerezignovat „A co má být ten extrémismus?“ Písařovicová grilovala Lipovskou. Neuspěla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.