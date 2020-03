Hamáček: Amnestie? Bude lepší, když tam zůstanou. A info, co přijde o Velikonocích

reklama

Pak hovořil o nadcházejícím víkendu, který bude v pořadí druhý při zákazu volného pohybu osob. Dál platí doporučení nejezdit na chaty, a zároveň je informace, že by to mohl být teplý a slunečný víkend. „Policie má jasné pokyny, co má dělat. Naši policisté jsou zkušení a jsou schopní vyhodnotit na místě nebezpečnost toho chování, to znamená, že stále platí to, že se budeme snažit nejprve vysvětlovat a řešit to domluvou, ale pokud to nepůjde, pokud to bude opravdu něco, co je flagrantním porušením těch nařízení, dokážu si představit, pokud se bude někdo shlukovat v parku a na předzahrádkách a popíjet pivo, tak nastoupí pokuty,“ podotkl Hamáček.

„Velikonoce budou jiné, ale pokud se něco zásadního neobjeví, pokud se ta křivka nezhoupne do nějakých horších scénářů, tak já bych už nijak ta omezení neupravoval, nezpřísňoval, a počkal bych na to, jak zafungují. Zatím stále to vypadá, že fungují, že ta křivka se zplošťuje, jakkoliv teď poslední dva dny to trošku vyskočilo, ale pořád je Česká republika na tom z hlediska průběhu té epidemie lépe než Itálie nebo Španělsko,“ řekl.

„Z mého pohledu se ukazuje, že ta opatření mají smysl, ale budou mít smysl jedině v situaci, kdy je lidé budou dodržovat i nadále,“ uzavřel.

