Hamáček: Chtěli jsme po Merkelové AstraZenecu. Nic. Vzpomínáte? Koupili jsme Tamiflu a pak to pálili

Premiér Andrej Babiš (ANO) ještě před čtrnácti dny sliboval, že po Velikonocích se bude v Česku očkovat na 100 tisíc lidí denně. Jenže nedokázal sehnat dostatek vakcín, takže prozatím je očkování v těchto objemech jen snem, který se šéfovi hnutí ANO možná zdál, když zrovna spal.

Vicepremiér Jan Hamáček se ve věci vakcín postavil na stranu svého vládního šéfa a zdůraznil, že by kabinet objednal více vakcín, kdyby bylo odkud. Jenže není.

„V Evropě neexistují volné vakcíny. Věřte, že kdykoli se objevil jen náznak, že by třeba Německo nebo Dánsko nepotřebovaly či nechtěly očkovat některou vakcínou, okamžitě jsme reagovali, premiér jim psal. Psal přímo německé kancléřce, že jestli Německo AstraZeneku zrovna nepotřebuje, zapůjčíme si ji a pak to vyrovnáme. Reakce byla: ,Ne, my si ji použijeme.‘ Poslední byla Kanada, která oznámila, že bude přehodnocovat očkování AstraZenekou. Kontaktoval jsem našeho velvyslance v Otavě, spojil se s tamními úřady, že mají-li cokoli zbytného, koupíme. Žádná reakce, nikdo neprodá. Zkusili jsme všechno. Jediné, co je, jsou vakcíny neschválené. Sputnik už jsme řešili a Sinopharm je úplně mimo hru, nemá u EMA ani požádáno,“ uvedl ministra vnitra.

To je také důvod, proč se vedou debaty o ruské vakcíně proti koronaviru Sputnik V. Opozice podle Hamáčka debatu zneužívá k politickému boji, což je podle předsedy ČSSD podobné ideologickému boji v 50. let minulého století, kdy komunisté neváhali ve jménu své ideologie vraždit vlastní obyvatelstvo po vykonstruovaných politických procesech.

„Tady to vypadá, že za hranicemi číhají krabice Sputniku, které tu vláda bude lidem násilím očkovat. To je nesmysl. Já i premiér, i prezident, jsme jasně řekli, že pokud se tady má něco očkovat, musí to být schváleno. Opozice, která nemá témata, děsí lidi ruskou vakcínou. ... Měli jsme si stejně jako Německo dohodnout s Ruskem memorandum o porozumění, říci si, že máme jasnou podmínku schválení ze strany EMA, a až to bude, koupíme si jakékoli množství, co budou schopni dodat. Ale to se tady neděje, tady se jede studená válka vzor padesátá léta,“ poznamenal Hamáček.

Hamáček v této souvislosti připomněl, že na počátku tisíciletí česká vláda nakoupila lék Tamiflu z obav před šířící se ptačí chřipkou, ale po 15 letech byl tento lék pálen, protože u něj prošla záruční doba. Při nákupu vakcín proti koronaviru měla stávající vláda na paměti i tuto zkušenost.

„Na počátku jsme měli dvě možnosti: jít cestou jako Izrael, pokusit se sehnat vakcíny na vlastní triko. Ale kdyby to udělala celá EU, bude z toho přetahovaná, kde jediným kritériem je cena. To by bylo odsouzeno k neúspěchu. Rozhodli jsme se pro společný nákup a jediné, co jsme měli určit my, bylo, kolik vakcín chceme. Dnes je každý generál, ale na podzim nikdo nevěděl, co bude schváleno, proto jsme objednali mix, a to v počtu dávek, co odpovídají počtu našich obyvatel. To, že Dánsko objednalo třikrát tolik s tím, že nejdřív naočkují svoje lidi a pak to pošlou do Afriky, je samozřejmě taky cesta, ale já upozorňuju, že se tu svého času nakoupily zásoby Tamiflu, pak se spálily a někdo tady pobíhal a chtěl trestně stíhat toho, kdo jich tolik koupil,“ upozorňoval šéf ČSSD.

