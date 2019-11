Hamáček v rozhovoru pro web rozhlasu promluvil o vztazích v koalici. Docela otevřeně

V polovině funkčního období Poslanecké sněmovny Hamáček zhodnotil působení ČSSD ve vládě, které je prý nelehké. „My jsme se jako sociální demokraté rozhodli, že přispějeme k řešení té povolební situace, vstoupili jsme do vlády. Vyjednávání nebyla jednoduchá, působení ve vládě taky není jednoduché. Nicméně jsme se rozhodli, že budeme preferovat plnit náš volební program ve vládě. Na tom pracujeme – myslím, že úspěšně,“ uvedl. Jestli je jejich cesta úspěšná, nebo není, to zhodnotí voliči. Prvním testem budou krajské volby. „My děláme všechno pro to, abychom je nepodcenili,“ sdělil Hamáček.

Prozradil, na jaký program se chtějí v příštím období soustředit. „Naprostá priorita, které se chceme věnovat po zbytek volebního období, je bydlení. To je téma, které je sice přítomno ve všech diskusích, ale nikdo ho neřeší. Vládní program Výstavba nefunguje úplně ideálně,“ míní předseda sociální demokracie.

Je přesvědčen, že potřebujeme zákon o dostupném bydlení, který komplexním způsobem nabídne řešení bytové problematiky. „A hlavně podpoří alternativy, protože pokud dneska staví byty jen developeři s velkými zisky, tak to samozřejmě není řešení pro lidi. Musí tady být alternativa nájemního nebo neziskového bydlení,“ dodává s tím, že i v rámci vládní koalice budou dělat všechno pro to, aby se na tom s hnutím ANO shodli.

Jan Hamáček ČSSD



Své řekl i k přijetí dětí bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů do Česka, o které v září Řecko žádalo. Nyní iniciativa Češi minulý týden uvedla, že má seznam zhruba dvou stovek rodin, které jsou ochotny přijmout dětské uprchlíky z řeckých táborů. Hamáček vidí problém v tom, že jde však o nezletilé bez doprovodu, tedy kategorie, do které spadá kdokoli, komu je méně než 18 let a není v doprovodu dospělého. Upozorňuje, že šestnáctiletí uprchlíci by se těžko začleňovali. „To jsou mladiství, kteří už mají nějaké návyky, jsou velmi obtížně integrovatelní,“ myslí si ministr vnitra.

Je navíc přesvědčen, že ve chvíli, kdy by došlo k tomuto přemístění, tak drtivá většina z rodin, které se nabídly, je odmítne. „Protože vychovávat šestnáctileté Afghánce, to asi není to, co chtějí,“ vysvětluje, proč je zapotřebí přijetí dětských uprchlíků podmiňovat jejich nízkým věkem.

„Je velmi pravděpodobné, že pokud by dorazili na území České republiky, tak je to určité bezpečnostní riziko, a navíc velmi pravděpodobně by rychle skončili v Německu nebo v jiné západní zemi,“ upozorňuje Hamáček.

Jejich přijetí by pak mohlo prý dost možná skončit špatnou pověstí. „Já pak budu vysvětlovat německému ministru vnitra, že jsem mu sem přivezl čtyřicet ilegálních migrantů. To má potenciál skončit obrovskou mezinárodní ostudou České republiky,“ obává se předseda ČSSD. Pokud mu řecká strana dodá seznam, kde budou opravdu děti, které jsou integrovatelné, nebo které lze nabídnout do rodin, je připraven o tom jednat.

