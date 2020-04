Hamáček z ČT varoval: Schéma uvolňování opatření, které představila vláda, ještě můžeme přehodnotit

Život v Česku by se měl pomalu vracet do normálu. Vláda představila plán na uvolňování mimořádných opatření. Pokud vývoj nákazy dovolí, týden po týdnu by se měly otevírat další dosud zavřené provozovny a služby. Kabinet zatím načrtl cestu do začátku června. Ministr vnitra, vicepremiér a šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) v úterním pořadu Interview na ČT24 sdělil mj., v jakých případech by mohla znovu přijít další vlna restriktivních opatření.

„Rozhodně není všemu konec, ještě nemáme vše za sebou. Možná je to konec začátku,“ zdůraznil ministr vnitra Hamáček, že v případě, že opatření se uvolní příliš a nebudou-li brána vážně, tak se situace může opět vymknout kontrole. „Pak můžeme ještě spadnout do scénáře, který se nám zatím podařilo odvrátit,“ nevyloučil.

„Představili jsme nyní plán, který bude fungovat za předpokladu, že nedojde k zásadnímu nárůstu v počtu nakažených,“ dodal k představenému vládnímu schématu, jak se bude život v Česku uvolňovat. „Všechny fáze závisí na tom, aby průběh nemoci byl minimálně stejný jako nyní,“ doplnil Hamáček. Rozvolňovat se bude postupně za předpokladu, že lidé budou nadále nosit roušky, bez výjimky budou dodržovat hygienická opatření a budou si udržovat dvoumetrové odstupy.

Zaznívají však reakce, zda takové uvolňování není příliš velký hazard s optimistickým vývojem. „Nejdřív jsme byli pod palbou kritiky, že nemáme vizi uvolňování opatření v případě pozitivního vývoje. Nyní jsme uvedli postup rozvolňování. Současně je to však podmíněné dalším pozitivním vývojem průběhu epidemie,“ zopakoval ministr vnitra.

Hamáček přiznal, že sám není přílišnému uvolňování nakloněn. „Pomalé tempo a obezřetnost jsou namístě. Harmonogram, jak je navržen, je rozumný,“ míní šéf krizové štábu.

Pokud by se během následujících šesti dnů ukázalo, že Velikonoce neproběhly příznivě, protože lidé častěji porušovali bezpečnostní opatření proti šíření koronaviru – pak toto schéma, které dnes představila vláda, by bylo třeba přehodnotit. „Pokud by se ukázalo, že je třeba 10 tisíc nových případů nakažení, bylo by evidentní, že to nemáme pod kontrolou a uvolňování už by nebylo možné,“ připustil Hamáček.

Upřesnil, zda policie zpřísní postihy. O Velikonocích byl totiž počet přestupků proti opatřením oproti normálu až dvojnásobný. „Pokud bude potřeba, bude se přitvrzovat. Prodloužený víkend ukázal, že policie potřebuje zákon, jenž prošel Sněmovnou. Umožňuje policii problémy řešit na místě blokovou pokutou nebo domluvou,“ dodal s tím, že ve čtvrtek o tom bude přesvědčovat ještě senátory.

Nikdo podle Hamáčka neočekává, že by policisté dávali hned napoprvé pokutu ve výši deseti tisíc korun. „Napoprvé se to dá řešit domluvou; pokud by dotyčný nařízení nerespektoval, pak může přijít pokuta. A pokud by si z toho dělal někdo legraci, tak může dostat i těch deset tisíc pokutu,“ uvedl vicepremiér.

Odvolání nouzového stavu se zatím prý nechystá. „Nejsme v situaci, že bychom jej odvolávali. Nyní platí do 30. dubna. Postupně vyhodnotíme, zda budeme jako vláda žádat jeho prodloužení, či nikoli,“ sdělil Hamáček – podle jeho slov o prodloužení žádat budou, pokud nedojde k zásadnímu obratu. Opět zopakoval, že řízení státu v krizi by mimo stav nouze nebylo možné.

