Hamáček zakáže domobrany. Od roku 2022

„Navrhovaný zákon by měl jednoznačně stanovit, že v České republice jsou nelegální různé paramilitární či parabezpečnostní struktury, které by si mimo právní rámec České republiky činily nárok na nahrazování, zastupování či doplňování jejího bezpečnostního systému. Tyto domobrany, jejichž cílem by bylo prosazování například politických zájmů ozbrojeným způsobem, nezískají přístup ke zbraním a jejich existence bude také protiprávní,“ uvedl k problematice domobrany Jan Hamáček. Změna by podle všeho mohla začít platit od roku 2022.

Jak píše MF Dnes, v domobraně nyní působí okolo dvou tisíc Čechů. Čas od času si udělají výcvikový kemp, učí se zacházet se zbraněmi a připravují se na to, když by přišli migranti. Mají z nich totiž strach. Například ulice Nymburka hlídá Ivona Veselá, jež se bojí, že by mohli přijít od Labe.

Dlouhodobě před domobranci pak varuje BIS, která poukazuje na jejich radikalizaci. Jednotlivé spolky působí napříč republikou, například v Sušici, na Vysočině či v Přerově. Připravovaná novela však členy domobrany rozčiluje. „Nevidím jediný důvod, proč bychom měli být postaveni mimo zákon. Proto, že se snažíme chránit svou zem?“ uvedl jeden z nich.

autor: vef