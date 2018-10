Hanba! Historik, který narušil znovuotevření Národního muzea, dál pálí do Zemana

Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s řadou hostů otevřeli zrekonstruované Národní muzeum. Nejvyšší představitel státu při této slavnostní příležitosti pronesl i projev. Ale když došel k řečnickému pultíku, z publika se k němu doneslo zvolání. „Hanba prezidentovi, který lže. Hanba prezidentovi, který nahrává diktaturám. Hanba prezidentovi, který vtipkuje o vraždách novinářů,“ pronesl nahlas historik a publicista Jakub Jareš.

Reagoval tím mimo jiné na výroky prezidenta Miloše Zemana, který po vraždě Džamála Chášakdžího zabitého na saúdskoarabské ambasádě v Istanbulu vtipkoval, že by rád pozval novináře na saúdskoarabskou ambasádu. Tento jeho výrok zaznamenala i zahraniční média. Nejen kvůli tomuto výroku má Jareš za to, že Zeman pošlapává principy, na nichž stojí naše země. Zdůraznil to ve vyjádření pro server Aktuálně.cz.

„Myslím, že je nebezpečné hrát hru na důstojné uctívání prezidentského úřadu a mlčet k tomu, že prezident se nezdráhá lhát, nahrává zájmům Kremlu a čínské komunistické strany, útočí na novináře a menšiny, anebo že využívá peníze pocházející z exekučního a úvěrového byznysu. Narážím na všechny útoky na novináře, které kdy pan Zeman pronesl. Těch je mnoho,“ vysvětlil.

Během svých studií pracoval jako novinář pro server Aktuálně.cz. Dnes už se jako novinář necítí, ale útoky Miloše Zemana na média se ho stále dotýkají. Prý neměl radost z toho, že narušil slavnostní znovuotevření zrekonstruovaného Národního muzea, ale nemohl mlčet. Nemohl mlčet, když mluvil muž, který zastává post někdejšíhio zakladatele státu T. G. Masaryka, ale na rozdíl od Masaryka se nezdráhá lhát.

„To ale nejsem já, kdo slavnostní okamžik narušuje. Dříve premiér a nyní prezident Miloš Zeman tady dlouhodobě pošlapává a boří principy, na kterých republika vznikla. I ty, na kterých dnes stojí. Není prostě možné vysmívat se nejslabším, vtipkovat s Putinem o likvidaci novinářů, anebo překrucovat ústavu tak, aby z toho měl prospěch. To je narušení slavnostní příležitosti, které trvá roky a desetiletí. Proti tomu jsou moje tři věty, které trvaly deset vteřin a nevstoupily nikomu do projevu, úplné nic,“ zdůraznil muž, jenž byl v minulosti členem Strany zelených.

Za jeho projev mu prý několik lidí poděkovalo, jiné udivil. A na sociálních sítích mu prý začali chodit výhružky.

„Pár lidí se mnou souhlasilo, pár nesouhlasilo. Někdo mi poděkoval. Ochranka mě pak z povzdálí trochu pozorovala, ale to chápu, je to jejich práce. Spíš mi teď přišlo několik sprostých hejtů na Facebooku včetně výhrůžek. Mrzí mě, že v atmosféře rozdělené společnosti jako by nebylo možné prezidenta vůbec kritizovat, ani proti němu jakkoli protestovat, protože si to řada lidí vysvětlí jako útok na sebe. Chtěl bych proto říct, že to není protest proti komukoli, kdo prezidenta Zemana volil, anebo kdo ho má třeba rád. Každý má svoje důvody. Ale chtěl bych voliče pana Zemana naopak poprosit, ať k němu nejsou nekritičtí," uvedl.

