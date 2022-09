Hašek chce narušit zápas NHL v ČR. Rusy na ledě nesnese. Už byl kvůli tomu ve Strakovce

reklama

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 57% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9403 lidí

O svou snahu tomu zabránit se Hašek podělil na sociální síti. „7. a 8. října v Praze proběhnou 2 zápasy NHL. V každém případě nesmí nastoupit jediný ruský hokejista, aby zde v Čechách dělal na ledě reklamu ruské agresi.

Včera jsem měl na toto téma první schůzku na úřadu vlády. Asi nevydání pracovního víza je jedna z možností,“ doplnil.

7. a 8. října v Praze proběhnou 2 zápasy @NHL . V každém případě nesmí nastoupit jediný ruský hokejista, aby zde v Čechách dělal na ledě reklamu ruské agresi. Včera jsem měl na toto téma první schůzku na @UradVladyCR . Asi nevydání pracovního víza je jedna z možností… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) September 2, 2022

Pod jeho příspěvkem se vesměs ozývaly souhlasné reakce, ovšem i s poznámkou, že je to vůči ruským hokejistů, poněkud „tvrdé“. To ale Hašek promptně odmítl: „To není vůbec tvrdé! My tím těm klukům pomáháme ukončit válku a zachránit tak mnoho lidských životů. Ukrajinců i jejich ruských spoluobčanů. A život pro nás zde v ČR tím děláme bezpečnější,“ vymezoval se proti zemi, jež napadla Ukrajinu.

„Dobrá práce! Nepolevit. Stejně jsme nepřátelský stát, tak ať si hrají třeba ve Venezuele,“ kvitoval Haškovu aktivitu diskutér Petr Kubec. Jeho názor bývalý brankář a neúspěšný kandidát na šéfa hokejového svazu uvítal.

Už letos na jaře kvůli válce Ukrajině požadoval Dominik Hašek suspendaci ruských hráčů v NHL. Krátce po vypuknutí války vyzval NHL, aby pozastavila smlouvy všem hokejistům z Ruska včetně Alexandra Ovečkina.

Psali jsme: Jdeš do ruské KHL? Do „nároďáku“ nesmíš, padlo oficiálně

Hokejista Jaškin jde hrát do Ruska, Dominik Hašek zuří: Jak to, že ještě není zákon, který by to zakázal?

V uplynulých měsících také Dominik Hašek apeloval na českou vládu, aby zabránila nebezpečnému chování v hokejovém prostředí v souvislosti s tím, že do ruské Kontinentální hokejové ligy KHL má – navzdory pokračující ruské vojenské invazi na Ukrajině – namířeno český útočník. „Práce českého občana v Rusku. To je podpora ruské války a zabíjení na Ukrajině. Velmi podobné, jako práce pro ruskou armádu (20 let vězení). Je povinností vlády ČR nás před tímto chováním chránit. Jde o naše životy! Nestrkejte hlavu do písku!!!“ kritizoval, že český útočník Rudolf Červený míří do Vladivostoku v KHL. Rovněž se ohradil proti návratu Dmitrije Jaškina do KHL.

Psali jsme: Senátor Láska: Jel bavit ruskou společnost. V hokejové reprezentaci už by si neměl zahrát Jako požár. Hokejista Šulák jde do Ruska a už se dějí zlé věci „Ohrožuje mě a mé blízké!“ Dominik Hašek vstoupil do cesty hokejistovi směřujícímu do Ruska Oni chtějí hrát v KHL. To je jako sloužit v ruské armádě. Vládo, dělej něco! Dominátor perlil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.