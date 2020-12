Havlíček: Podvody hoteliérů proti opatřením? Nechceme nikoho šikanovat, ale...

My musíme pomoct trpícím. Je jednoduché ostřelovat vládu, ale kdyby rozpočet sestavoval někdo jiný, nevedl by si o mnoho lépe, zaznělo na tiskové konferenci, kde se před novináře postavili vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Havlíček také konstatoval, že nechce nikoho šikanovat, ale hoteliéři a provozovatelé horských chat by se měli mít na pozoru.

Ministr dopravy, ale také ministr průmyslu a obchodu, za hnutí ANO Karel Havlíček, spolu s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) a ministrem zdravotnictví za hnutí ANO Janem Blatným, oznámili, že vláda bude Sněmovnu žádat o prodloužení nouzového stavu, protože epidemická situace se opět zhoršuje.

Oznámili také, že bude nadále pokračovat program covid-kultura, který je téměř vyčerpán a bude třeba na něj navázat. „My budeme hledat způsob, jak (umělcům) zajistit přežití,“ uvedl Zaorálek s tím, že základní záměr už vláda schválila. „Aby potom bylo koho oživovat. Proto jsem rád, že máme miliardu navíc,“ oznámil Zaorálek.

Ministr kultury také vyjádřil naději, že Sněmovna prodlouží nouzový stav.

Ministr Blatný zdůraznil, že Česko potřebuje nouzový stav i nadále. „Některá opatření lze udělat bez nouzového stavu, ale většina z nich, většinou ta nejdůležitější, lze celoplošně aplikovat jen za nouzového stavu,“ upozornil Blatný.

Divákům České televize také oznámil, že půlnoční mše budou přístupné všem lidem, ale důrazně své spoluobčany požádal, aby dodržovali hygienická nařízení a ochránili tak především nejstarší občany, kteří chodí do kostela nejčastěji.

Zdůrazňoval, že Česko začne očkovat proti koronaviru ještě před koncem roku 2020, stejně jako ostatní země EU. Hlavní vlna očkování ale nastane v roce příštím. „Znovu jen zopakuji, že ta ochutnávka, ten symbol, bude na počátku u všech zemí stejný,“ oznámil Blatný.

Vysvětloval také, že očkování bude dobrovolné, že lidé mají právo o té či oné vakcíně dostat informace a případně mohou očkování i odmítnout. Faktem však podle ministra zůstane, že v některých očkovacích centrech nebude možné vybrat si z více vakcín, protože různé vakcíny dorazí do Česka v různém čase.

Poté si vzal znovu slovo Karel Havlíček a vyjádřil se ke státnímu rozpočtu na příští rok, který se menšinové vládě ANO a ČSSD zatím nepodařilo prosadit. Havlíček to prozatím nevidí nijak dramaticky.

„To prostě k tomu patří, je to politika, a je třeba si uvědomit, že tentokrát se rozpočet připravuje ve specifických podmínkách. Uvědomme si, že historicky žádná vláda nebyla v podmínkách, za jakých se rozpočet musí připravovat dnes. Ta situace tu nebyla sto let. Tím pádem je vláda vhodným terčem k ostřelování. Ale kdyby rozpočet sestavoval někdo jiný, tak by ho nesestavil o mnoho lépe,“ pravil Havlíček.

Lubomír Zaorálek dodal, že ve Sněmovně už zažil leccos. „Mně připadá, že je šance, že by pro nás bylo výhodné, kdyby si všichni účastnící uvědomili, že to potřebujeme. My jsme tady mluvili o podpůrných programech a bez toho bychom je nemohli zrealizovat. ... Já jsem dneska mluvil s krajskou hygieničkou, která mi řekla, že kdyby bylo rozpočtové provizorium, tak oni nejsou schopni trasovat. Stát musí zvládnout pomoci trpícím. ... My musíme mít nástroje, které potřebujeme k tomu, abychom mohli doručovat pomoc,“ volal na tiskové konferenci Zaorálek.

Havlíček poté ještě vyslal varování hoteliérům a provozovatelům horských chat, kteří lákají klienty na pobyt na horách a doporučují jim tento pobyt označit za pracovní cestu, protože jen tak je podle stávajících pravidel možné pobyt zrealizovat.

„Bude se to kontrolovat. Mimo postihu finančního charakteru za tato porušení bude samozřejmé, že pak nebude možné čerpat žádné kompenzace. Takže mi před tím velmi varujeme, my nechceme nikoho šikanovat, ale my nechceme, aby se to zneužívalo, ... protože nejen že to přispívá k šíření epidemie, ale současně je to maximálně nesolidární vůči ostatním podnikatelům,“ upozornil Havlíček.

