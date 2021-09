Hejma: To jsem slyšel o Bartošovi. A drogy. Ještě horší peklo

Jako „Klub stařičkého rockera“ nazvali někteří diváci youtubový stream Hejma show, ve kterém kapelník Žlutého psa komentuje aktuální dění. A to podle něj nabírá na zajímavosti, protože spějeme do finální fáze předvolební kampaně. Sám Hejma slyšel, že Ivan Bartoš zajel na festival do Varů. A legalizace marihuany? Piráti by si prý jako první otevřeli byznys na její prodej.

„Piráti jsou dneska už fackovací panák, ze kterýho si všichni dělají srandu. Ale ono to jde dál a dál, oni se v těch průzkumech propadají,“ povšiml si Hejma. A není se co divit. „Ten Bartoš se potlouká někde na severu, hraje tam na garmošku, úplně sám, žádný lidi kolem. A to je teda těžkej underground,“ komentoval předvolební jízdu Pirátů v předsedově volební bázi.

Fotogalerie: - Bartošovy Teplice

Kromě toho slyšel vyprávění, že se svým hudebním nástrojem Bartoš zavítal i mezi celebrity na závěrečný večírek karlovarského festivalu. „No, to je taky kampaň,“ pokrčil rameny někdejší zpravodaj agentury AP.

Jinak ale prý Piráti zjevně pochopili, že „dost bylo Bartoše“, ovšem místo předsedy začali do televizních debat posílat Mikuláše Ferjenčíka. „A evidentně dostal instrukci bejt hustej. Bejt drsnej, fakt jim naložit. A tak vytáhnul metaforu o tasemnici, že prej Babiš je tasemnice, která vysává ten stát. Ale on se u toho culil. Jenže nadávat a bejt na lidi hnusnej se taky musí umět a evidentně pan Ferjenčík to neumí. On to bude asi hodnej člověk, ale když ho tam pošlou jako toho, co žere syrový maso, tak mu to nejde,“ kroutil hlavou rocker.

Přitom prý všichni vědí, proč se Ferjenčík tlemí, i když má být zlý. Vysvětluje to jeho podpora legalizace marihuany. Rocker tuší, že pokud by se to povedlo, stalo by se Česko dovolenkovou destinací všech zájemců z Německa, Rakouska a možná celé Evropy. I když Češi vycházejí z řady průzkumů jako zvrhlíci životosprávy, tohle by asi bylo i na stařičkého rockera moc.

Jenže poslanec Ferjenčík to chce nejen legalizovat, ale také zestátnit, aby mladí nemuseli kupovat drogy pochybné kvality na ulici, ale mohli si je pořídit od dealera se státním razítkem. Hejma by to ještě vylepšil a zavedl k tomu zdravotní prohlídky.

Pak popíchl, že Bartoš s Ferjenčíkem by byli první, kdo by si založil dealerské eseróčko a pořádal pirátské konference ve svých provozovnách.

Vážně Hejma dodal, že je proti legalizaci drog, protože kromě toho, že by si na tom spousta podnikavých vlasatců udělala velký byznys, tak by to vedlo k buzeraci lidí a kromě toho by se z rekreačního užívání vytratila veškerá romantika.

Pak Hejma přešel na téma migrace. Baví jej prý obojaký postoj koalice SPOLU, že kvóty ne, ale v EU nemůžeme nikomu bránit v pohybu, takže hlavní je „ochránit hranice Schengenu“. Vtipné je to podle rockera proto, že všichni vědí, jak to na těch hranicích vypadá a že je ve skutečnosti nikdo nehlídá.

„Možná teď to NATO, když prohrálo tu válku v Afghánistánu, tak by ti vojáci teď mohli zkusit hlídat Evropu,“ doporučil. I vojáci by ocenili, že sedí na zadku v zemi, které rozumí a běženci by rychle pochopili, co je to „pevnost Evropa“.

Jenže to je teorie. A pak si přečtete, že Německo vzkazuje, že potřebuje 400 tisíc přistěhovalců ročně. „To neříkal nějakej Putin, ale šéf Spolkového úřadu práce pan Detlef Scheele,“ ujistil moderátor. A mezi řečí se Česku vysvětluje, že ono jich potřebuje čtvrt milionu.

„Přátelé, tohle je plán. Je to jedna větička od nějakého šéfa úřadu práce, ale tady nám německá autorita veřejně říká: Čechům dáme 250 tisíc. A proti tomuhle je nám i kolektivní obrana NATO málo platná,“ uzavřel Hejma. Neměli bychom spoléhat, že někdo něco udělá za nás.

Pokud to neuděláme, máme se alespoň podívat do USA, protože ty v imigraci udělaly všechno úplně špatně. A začalo to tím, že si před několika staletími uměle dováželi pracovní sílu z Afriky. Na to bychom si měli vzpomenout, až zase nějaký pan ředitel Scheele bude házet čísly, kolik rukou nezbytně potřebujeme.

Téma Mikuláše Ferjenčíka pak uzavřel poznámkou o jeho sestře, expertce na sociální věci, Olze Richterové. Bylo by to prý poprvé, co bychom měli ve vládě sourozenecký párek.

Po Pirátech rozebral na počátku horké fáze kampaně i koalici SPOLU. Ta začala národ strašit plakátem s Babišem, Okamurou a Filipem pod heslem „Hrozba“. „Nastylovaný do hororu, má nás to vyděsit,“ popsal plakát Hejma s poznámkou, že českého voliče už po minulých výkonech vyděsit prakticky nelze.

Hejmu ale napadl jiný plakát, mnohem hrozivější, který by i na otrlého českého voliče mohl zabrat. Byl by na něm páter Halík s knížetem Schwarzenbergem a Miroslavem Kalouskem, což je opravdové pekelnické trio.

Zaujalo taky nabádání profesora Fialy, že musíme bojovat proti populismu a extremismu. „Populismus je Okamura, extremismus jsou všichni ostatní. A je to samozřejmě úplná pitomost,“ shrnul autor Sametové. Nevidí nic špatného na tom, že politik dělá to, co chtějí lidé.

S extremisty by měl profesor politologie nakládat opatrněji, protože označit někoho za extremistu je jako byste ho označili za zločince. Extremismus má nějakou oficiální definici, ve které je mimo jiné „porušování či neuznávání základních právních a etických společenských standardů“. A Hejma upřímně pochybuje, že by Fiala něco takového komukoliv z „extremistů“ prokázal.

Nejděsivější scénář českého liberála je koalice Babiš–Okamura–Šlachta. Podle Hejmy je šílený současný zážitek s koalicí s ČSSD, která se chlubila, jak bude Babiše hlídat a neuhlídala.

