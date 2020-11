Hejma u Xavera: Čechům píchnou německou vakcínu. Ale mně ne. Ledaže...

V dalším díle Podtrženo sečteno se řešilo ledacos, od slov prezidenta Zemana po průhledné respirátory. Hejma prohlásil, že vakcína bude „kšeft století“ a odhadl, že bude platit „čí vakcínu si pícháš, toho píseň zpívej“. Češi podle něj dostanou tu německou. Pár slov měl i ke státnímu rozpočtu a jeho schodku, masivní pomoc na dluh prý rozjíždějí všude. „Kdybysme uprostřed toho my byli ten ostrůvek s utaženým opaskem, všichni by hladověli, živnosti padaly na hubu, tak bysme si museli připadat jako idioti,“ řekl a dodal, že nakonec se stejně na Wall Streetu budou škrtat nuly.

Zkraje se Hejma věnoval prohlášení prezidenta Zemana, že Donald Trump by měl uznat porážku ve volbách a odstoupit. Komentátor řekl, že je třeba na prezidenta zvednout ukazovák, protože v první volbě jako jeden z mála hlav států amerického prezidenta podpořil. Ale následně se snažil získat pozvání do Bílého domu, které nepřišlo, dle Hejmy z jednoduchého důvodu, Trump byl podezříván, že se bratříčkuje s Putinem a setkání se Zemanem by mediálně moc nepomohlo. „Teď to vypadá, že jistá hořkost z toho nepřijetí zůstala a že ho pan prezident odepsal trošku brzy a prohlásil za trapného,“ uvedl a dodal, že současné dění není vůbec nic mimořádného.

Kromě Trumpa dostal Hejma k posouzení i slova poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové, která nevyloučila kandidaturu na prezidentku. Komentátor prohlásil, že se jedná o podobný výrok jako u Petra Fialy, jehož ODS jde v preferencích dolů, ale on prohlašuje, že bude premiérem. „Socani jdou do háje a paní Valachová si myslí, že bude prezidentka. Poněvadž vidí tu Čaputovou a říká si, mladá, usměvavá žena, to je dneska kvalifikace, těžká Evropanka, tak že by mohla,“ teoretizoval Hejma o myšlenkových pochodech bývalé ministryně.

Xaver námitky proti Valachové na postu prezidenta neměl. Ale Hejma mínil, že by funkce neměla být degradována. „To, co napáchala v tom školství, já myslím, že to stačilo. Ta její inkluze a tyhle věci, to jsou prostě strašné nesmysly, myslím, že to nedokázala ani nějak dobře obhájit a vždy okolo ní byly spíš nějaké problémy. To, že se umí hezky usmát a že je to sympatická osoba, to je sice fajn, ale na prezidenta je to prostě málo,“ vyvracel Xaverovi myšlenku. Moderátor ještě nadhodil myšlenku, kdyby v druhém kole proti sobě stanuly Miroslava Němcová a Kateřina Valachová, ale Hejma se zasmál a prohlásil něco vy smyslu „Kdyby byly, vy víte kde, ryby“. A obecně mínil, že ono nevylučování kandidatury by se mělo zrušit.

Následovalo téma vakcín. Zde Hejma řekl, že vakcína bude „kšeft století“ a jmenoval firmy, které se o vakcínu snaží nebo už ji mají, jako Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna či Astra Zeneca. „Všimněte si, že každá velmoc má jednu, Amerika má jednu, Anglie má jednu, Německo má jednu, takže to nakonec bude: Koho vakcínu si pícháš, toho píseň zpívej,“ pravil komentátor a dodal, že předpokládá, že Česko se přikloní k německé vakcíně.

Sám nepatří k fanouškům očkování, očkovat by se prý nechal jen kdyby byl koronavirus „morová rána“ nebo kdyby očkováním bylo podmíněno cestování či lidská existence jako taková. „Tak bych si připadal jako za komunistů, ale asi bych to udělal. Ale jinak se do toho nehrnu,“ uvedl. I jeho žena lékařka je prý vůči vakcínám skeptická.

I na plánovaný mamutí schodek státního rozpočtu došlo. Hejma podotkl, že už to říkal. Že se bude ze státního rozdávat každému a budou se tisknout peníze. „To oni přesně dělají. Dávají na všechny strany. Samozřejmě, lidé nebudou nikdy spokojení, protože někdo dostane víc, někdo méně. Ale myslím, že to dělají dobře. Samozřejmě, je tu ten argument, že ten schodek rozpočtu bude obrovský, že to nikdy nesplatíme, zadlužení vnoučat a podobně. Já ji (ministryni financí) obhajuji jedním zásadním argumentem. Dělají to všichni. V Německu, v Americe, to nejsou biliony, to jsou triliony, které si tam půjčují, tisknou a jinak. Takže kdybysme uprostřed toho my byli ten ostrůvek s utaženým opaskem, všichni by hladověli, živnosti padaly na hubu, tak bysme si museli připadat jako idioti. A to nechceme,“ shrnul problém. Podle něho se pak stejně na Wall Street domluví a „nulu škrtnou všem“.

Hejma komentoval i rozvolňování, kdy se některé ročníky vrátí do škol. Odhadl, že vláda plánuje rozvolnění na Vánoce, aby se děti mohly vrátit do škol a rodiče si alespoň trochu nakoupit. Xaver připomenul, že v supermarketech se tvoří už teď fronty. „To jsem viděl, rvačky o vozíky, opět my, senioři, v prvních řadách, tam jsme bojovali o vozíky. Ale to je proto, že ti lidé nejsou zvyklí,“ poukázal na to, že v jiných zemích je postup úplně stejný. Ale i tak doufá, že omezení bude co nevidět zrušeno.

Xaver nadhodil téma průhledných respirátorů a Hejma poznamenal, že vlastně nikdo neví, jak vypadá nový ministr zdravotnictví. „On má furt tu roušku. Není vůbec vidět. Předtím nebyl známý a teď nevíme, jestli za tou rouškou není někdo jiný. Problém té identifikace je obrovský,“ pravil žertem.

