Herec Mádl o Rusku: „Oni jsou prostě myšlenkově, společensky pozadu.“ A chválí Fialu

Herec a režisér Jiří Mádl je přesvědčen, že současné těžké období Češi i díky vzájemné solidaritě zvládnou. Mádl je zároveň dle svých slov spokojen s vládou Petra Fialy (ODS), která dělá, co může. „Já jsem spokojen, to, co současná vláda přebírala, tak můžeme být rádi, v jakém je to stavu,“ řekl Mádl, kterého také těší, jak Česko zareagovalo na ruskou agresi na Ukrajině.

Mádl v úvodu rozhovoru pro Český rozhlas vyjádřil naději, že špatná situace se brzy obrátí v dobrou. „Musíme vydržet, dobro vítězí. Čeká nás těžší rok, musíme si utáhnout opasky, někdo víc a někdo méně, a těm, kteří to nebudou zvládat, musíme pomoci. Já se snažím na všechno dívat pozitivně, zní to jako banální fráze, ale ono to asi jinak nejde,“ uvedl s nadějí Mádl.

„Je to válka kultur, řekl bych, že si nerozumíme. Z Ruska mám pocit, že je z té války vlastně šťastné, že jsou na něco pyšní. Nechtěl bych to dávat jenom na Rusko, ale je jasné, že nějaká čára se teď kreslí a jen jenom otázka, kde bude,“ domnívá se Mádl.

Dle svých slov je příjemně překvapen z reakce Čechů i celé Evropy. „Podle mě děláme všichni dost. Musíme volit rozumné postupné kroky. Všechno mi to zatím přijde velmi rozumné. My jsme kultivovaná společnost a nepřipravujeme nějakou destrukci. To, že to někdo dělá, je věc vývoje, oni jsou prostě myšlenkově, společensky pozadu. Evropa je podle mě intelektuálně nejdál,“ vyjádřil svůj názor Mádl, podle nějž nemá smysl s Ruskem vést otevřený vojenský konflikt.

Mádl je pozitivní i co se týká české politiky, konkrétně vládnutí kabinetu Petra Fialy. „Já jsem spokojen, to, co současná vláda přebírala, tak můžeme být rádi, v jakém je to stavu. Ještě nikdy vláda nepřebírala zemi v tak složité situaci, fakt bych teď nechtěl být premiér,“ prohlásil Mádl.

Na politice si herec a režisér kromě měřitelných výsledků cení i určitě politické kultury. „Některé věci nejsou úplně jednoduše měřitelným úspěchem nebo neúspěchem ve smyslu čísel. Občas od těch politiků potřebuju taky to, abych od nich měl pocit, že komunikují a že se snaží řešit problémy, a to se tam zatím děje. Ono některé bitvy prostě nejde vyhrát. Nejde si myslet, že vyhraju všechny bitvy, zvláště kvůli vnějším vlivům, ale chci, aby mi bylo ctí, jak vládli,“ řekl směrem k současné vládě Mádl.

Režisér aktuálně připravuje nový film z doby začátku okupace vojsky Varšavské smlouvy. Mádl vnímá určitou paralelu mezi rokem 1968 v Československu a Ukrajinou dnes, ačkoliv jsou tam některé odlišnosti. „My jsme žili v určitém společném bloku a začali jsme se ideově odtrhávat, kultivovat, protože najednou u nás akcelerovalo demokratické myšlení. A ta situace asi nebyla tak přehledná, jako je teď na Ukrajině, protože Ukrajina je svobodná země, kam prostě vlítl agresor. To je tak jednoduché, tak přehledné, že to ani jinak nemůže být,“ srovnal Mádl.

