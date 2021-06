Herec Měcháček se proti Xaverovi šel hájit do DVtv: Papouškování ruské propagandy. A pak propálil, co chce zkusit jeho advokát

reklama

„Vy třeba jste taky pokrytec. Nebo zbabělec. A urážíte novináře, urážíte svoje kolegy v Českém rozhlase. Tajíte, komu patří XTv, vlastně porušujete kodex Českého rozhlasu, napadáte svoje kolegy,“ řekl Měcháček před nedávnem přímo Luboši Xaveru Veselému v pořadu Českého rozhlasu. „Je to strašně těžký, já jsem se držel, abych nerušil váš pohodový pořad, jste poměrně na první pohled sympatický, ale z toho, co děláte a říkáte, sympatický vůbec nejste. Já jsem slyšel, že třeba ta vaše XTv, když jsem se na to koukal, to patří nějakému 25letému mladému klukovi, ale já jsem slyšel, nemám to potvrzené, že to platí Rusové, respektive ruská rozvědka. To je přece strašný! Ti, co zabili dva lidi teď ve Vrběticích, platí vaši televizi, která sídlí na vašem trvalém bydlišti!" rozčílil se tehdy v rozhlase Měcháček.

Moderátor DVtv.cz Martin Veselovský následně po ukázce z Českého rozhlasu okomentoval, že DVtv rovněž pozvalo do vysílání moderátora Veselého, ten však prý pozvání nepřijal. „Čekal jste, že vaše vystoupení skončí trestním oznámením?“ zeptal se pak Měcháčka Veselovský.

„Ne, vůbec. To jsem nečekal. Úplně jsem neměl zvlášť konkrétní plán, měl jsem jen potřebu říct to, co jsem řekl,“ poznamenal Měcháček. Nečekal podle svých slov nic konkrétního, možná výměnu názorů. „To se nestalo. Ta přijde, očividně, protože jsme domluveni, že se sejdeme, sem pozvání nepřijal on, já jsem nepřijal pozvání do XTV, z pochopitelných důvodů, a řekl jsem, že zkusím domluvit veřejnoprávní médium, což je myslím správná platforma pro výměnu názorů dvou pokrytců a zbabělců, jako jsme my dva,“ dodal Měcháček.

XTV žaluje Měcháčka za slova ohledně ruské rozvědky. „Slyšel jsem to z několika stran, takhle jsme se bavili s pár kamarády, ale já jsem to chtěl říct víc ironičtěji, ale jak jsem měl stažený krk, tak se mi to úplně nepovedlo. Protože věta: Já jsem slyšel, nemám to potvrzené, to jsem citoval pana Veselého, to on několikrát říká. To byl pokus o sarkasmus, překvapivě u herce nepovedený. Ale jak říká pan Veselý, asi to není pravda, ale může být...“ sdělil Měcháček. Svá slova podle všeho dokázat nemůže. „Ale můžu se o to pokusit. Myslím, že pan doktor Rozehnal mě zastupuje a nějak se o to pokusíme. Protože vzhledem k tomu, že XTV v podstatě papouškuje ruskou propagandu, tak možná, abych se teď do něčeho nezapletl, možná... Dokázat to momentálně nemůžu,“ dodal Měcháček.

Následně Měcháček vysvětlil i to, proč se domnívá, že Veselý porušuje Kodex Českého rozhlasu. „Český rozhlas nesmí zasahovat do osobnostních práv posluchačů, zejména je nepřípustné uchýlit se k ponižování, důstojnosti člověka, urážet nebo neodůvodněně vyvolávat pocity úzkosti či strachu. Kodex musí zachovávat všichni tvůrci, kteří pracují pro Český rozhlas, jak zaměstnanci nebo externí spolupracovníci,“ podotkl Měcháček s tím, že toto Veselý porušuje na svém kanále XTV.

