Hilšer: Závislost na Rusku je obrovská. Obnovitelné zdroje nás dělají nezávislými

Politické strany se s vlastními kandidáty do prezidentských voleb nehrnou. Na nedostatek nestranických kandidátů si stěžovat nemůžeme. Ve Zprávách Plus na CNN Prima News byli hosty senátor Marek Hilšer a podnikatel Tomáš Březina.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš včera vyjádřil podporu Danuši Nerudové. Stáli by Březina a Hilšer o podporu nějaké politické strany? „Já si myslím, že bych o podporu politické strany nestál, obvykle se tomu říká polibek smrti. Já si myslím, že současná vláda je velmi nepopulární a současně si myslím, dokladují to statistická čísla, že to je, když jste říkala – že straničtí kandidáti stále ještě nejsou, dokonce ani ten nejhlavnější ještě neoznámil, tak to je důvodem toho, co já teď říkám,“ poznamenal Březina s narážkou na to, že o své kandidatuře se ještě nerozhodl expremiér Andrej Babiš (ANO).

„Neříkal bych tomu polibek smrti, ale musím říct, že jsem už dopředu jasně řekl, že o podporu žádné politické strany nestojím v tom ohledu, že by mě podporovala v kampani, že by mě podporovala například finančně, protože si myslím, že prezident by měl být opravdu nadstranický a nezávislý. Prezident by měl být schopen měřit všem stejně. Něco jiného je premiér, něco jiného je Parlament, kde se opravdu hraje ta stranická role, ta stranická politika. Myslím si, že prezident by v našem politickém systému měl být jakousi rovnováhou, někým, kdo je schopen dobře hodnotit jak opozici, ale tak i vládu. Ve smyslu konstruktivní kritiky. A proto si myslím, že každá podpora politické strany toho prezidenta do jisté míry zavazuje. A já jsem pro to, aby ten prezident v tomto ohledu nebyl nikomu zavázaný,“ dodal Hilšer.

Prezident musí podle něj vnímat všechny politické strany, které jsou demokraticky zvolené do demokratického Parlamentu. „Úlohou prezidenta je stabilizace ve společnosti a musí umět vést dialog,“ sdělil Hilšer.

Podle posledního průzkumu by do druhého kola prezidentských voleb postoupili Andrej Babiš a Petr Pavel. Oba kandidáti nyní pohovořili o tom, co chtějí dělat, aby zvýšili své šance. „Vedu už kampaň. Rozhodl jsem se pro svoji kandidaturu dopředu, aby to bylo jasné. Nehrál jsem žádné hry. Nyní už jezdím po celé republice, sháním podpisy,“ podotkl Hilšer.

„Jakýkoliv podnikatel žil nebo žije část života nepřisátý na státní rozpočet. A já si troufám říct, že to jsou ti správní kandidáti. Já si neumím představit, jak plejáda kandidátů, kteří mají velký počet sponzorů, budou pak nestranným způsobem posuzovat, rozhodovat. Rozhodovat, kdo bude velvyslancem, členem bankovní rady. Ti, kteří jim zaplatili, zvednou telefon, možná ne, ale já si troufám říct, že řada z nich ano, a řeknou: Bylo by dobré, že v Arménii by byl dobrý tento velvyslanec. Co ten kandidát udělá, když od něj má na účtě tolik peněz? To je velká otázka,“ podotkl Březina.

„To je věc, proč by lidé nepřisátí na státní rozpočet měli, žívící tisíce lidí... Člověk přisátý na státní rozpočet nemá nikdy odpovědnost za svůj výkon,“ sdělil Březina, jenž se podle svých slov vždycky musel postarat o sebe i o tisíce zaměstnanců.

Česká republika v současné době čelí zdražování, což bude zřejmě i tématem prezidentské kampaně. Březina mimo jiné hovořil o tom, jak hodnotí kroky současné vlády Petra Fialy (ODS). „Jsem zklamaný. Ten problém je celostní, není aktuálně vyhřeznutý. Jednotlivá opatření jsou malá a zoufalá. Náš celý problém, české ekonomiky, je v tom, že si tady roky, nejen tato vláda, předchozí, předpředchozí vlády, zapověděly říkat pravdu. Předstírají, že naše ekonomika je skvěle funkční. Tvrdá data říkají naprostý opak. My jsme na poloviční výkonnosti ekonomiky, české ekonomiky, oproti Německu, Francii, Rakousku... Úsporný tarif je součást řešení ekonomické krize, která není fakticky řešená. Měsíce vyprávět z televizí, z rádií, o úsporném tarifu a nebýt stejně nic, je naprosto fatální zklamání této vlády. Tato vláda již dávno měla něco razantního provést s cenami energií, se systémovým řešením,“ poznamenal Březina.

Hilšer následně zkonstatoval, že se tady minimálně deset let nic v oblasti energetiky nedělo tak, abychom byli v tomto ohledu nezávislí. „Ta závislost na Rusku je obrovská, my jsme měli budovat také obnovitelné zdroje, dnes se teprve na to přechází, protože to jsou zdroje, které nás dělají nezávislými. Ten energetický mix, který tady dnes je, je velmi špatný a je to problém všech těch vlád, které tady vládly za posledních deset let. Tuto věc ale nemůžete změnit během tři čtvrtě roku,“ řekl Hilšer.

