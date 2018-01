Historik v Drahošově štábu: Musíme se ptát, komu ten útok u voleb prospěl. A prospěl Zemanovi

Jako první pozitivní vlastnost, kterou oceňuje na bývalém předsedovi Akademi věd, je pokora. Tu u současné hlavy státu postrádá. Dále se mu nelíbí Zemanova orientace na Rusko a Čínu. To by se podle něj s příchodem Drahoše na Hrad ale změnilo.

Sám Drahoš společně se svými spolupracovníky, podle serveru iDnes.cz, do La Fabriky v pražských Holešovicích na volební štáb dorazí po půl čtvrté odpoledne. V ten okamžik by měly být k dispozici další průběžné výsledy.

Podporu mu vyjádřili i jeho spolupracovníci. Jaroslav Šebek, jeden z týmu spolupracovníků bývalého šéfa Akademie věd, se domnívá, že Drahoš má velkou šanci se dostat do druhého kola. „Přes negativní kampaň v těch posledních dnech a týdnech, která vytýkala profesoru Drahošovi, že je názorově nevýrazný, že je ‚želé‘ podobné Janu Fischerovi, který kandidoval před pěti lety, tak si myslím, že má velkou šanci se dostat do druhého kola jako kandidát těch, kteří se rozhodli volit proti Miloši Zemanovi,“ míní historik.

Tyto tendece se nejčastěji podle něj objevovaly na sociálních sítích a především pak po vstupu Mirka Topolánka do boje o prezidentský post. Podle Śebka bude mít vliv na výsledek voleb také incident na prezidenta republiky ve volební místnosti, kdy se na Zemana „vrhla“ polonahá ukrajinská aktivistka, která měla prsa popsaná nápisem v angličtině „Zeman Putin’s Slut“, tedy v překladu „Zeman je Putinova děvka“.

„Vliv na první kolo to mít může, to není třeba zastírat. Tady byla zcela záměrně udělaná věc, která nemá obdoby, co se týká našich voleb, ani prezidentských a vůbec ne parlamentních. Samozřejmě se nabízí otázka – cui bono, komu to prospělo. A já říkám, prospělo to Miloši Zemanovi,“ komentuje Šebek neurčitě, zda to bylo mířeno proti současnému prezidentovi, či se věc naopak odehrála ve prospěch mobilizace Zemanových voličů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla