Hnůj na Ledeckého. Daniel Vávra pečlivě rozebral, kdo na něj Jakubu Jandovi přispěl. Mnoho překvapení

Jak již v médiích zaznělo, zpěvák a hudebník Janek Ledecký se chystá zažalovat lobbistický spolek Evropské hodnoty, který ho zařadil mezi celebrity – dezinformátory, a to na základě toho, že se zpěvák na podzim minulého roku vyjadřoval ke covidu, o čemž pak psaly údajné dezinformační weby. Analýza Evropských hodnot se pak objevila ve článku Seznam Zpráv a nekriticky ji šířil i Newsroom ČT24.

K této analýze už se vyjádřil Daniel Vávra, herní vývojář a jeden ze zakladatelů Společnosti pro obranu svobody projevu. Podle něj jde o pamflet, za který by se nemusel stydět ani Putin. „Spočívá to v tom, že autorky musely celý rok denně a pečlivě číst Aeronet a pak sepsaly do jednoho velkého PDF všechno, co tam vyšlo. Takže v zásadě je to především seznam článků z Aeronetu a několika dalších webů,“ zhodnotil.

Posměšně poznamenal, že analytická činnost spočívala v označení všeho přečteného za tzv. dezinformační narativ, ke kterému dotyčné občas přidaly odkaz na něco, co tvrzení vyvrací. „Samozřejmě že velmi taktně pomíjí fakt, že stejně tak se dají často najít stejně důvěryhodné zdroje tento narativ potvrzující, eventuálně že tento narativ šířila i oficiální místa typu WHO nebo americké CDC,“ poznamenává Vávra s tím, že za dezinformaci je bez uzardění označeno i to, co není možné prokázat jako nepravdivé. Nemluvě o hypotézách.

Autorkám vyčítá, že Ledecký byl jejich analýzou odsouzen za jednu větu, u které dotyčné ignorují kontext. „Zdaleka nejhnusnější je ‚argumentace‘ tím, že Ledecký je konspirátor, protože o něm psaly konspirační weby. Tedy nezáleží na tom, co říkáte, ale co o vás někdo říká. Podle stejné analýzy by byl velkým dezinformačním konspirátorem i Václav Havel, protože i o něm konspirační weby často píšou. A je přece jedno, co a proč a jestli je to pravda,“ soudí vývojář s tím, že se podle jeho názoru jedná o „hnůj“ na úrovni pomluvy.

„Doufám, že Ledecký soud vyhraje a zahrne do žaloby i Českou televizi, která tuhle snůšku nesmyslů okamžitě použila a šířila dál,“ prohodil směrem k Newsroomu ČT24.

Ovšem Vávra rozebíral i osazenstvo Evropských hodnot a jejich financování. Především polemizuje s pojmem nevládní organizace, když činnost Evropských hodnot financuje Ministerstvo zahraničí, ambasády cizích států, Evropská unie a jiné fondy, které své prostředky taktéž získaly od vlád. Za rok 2019 se jednalo o 7 153 965 Kč.

Tyto prostředky pak Evropské hodnoty používají na placení svých odborníků, o kterých nemá Vávra valné mínění. „Velká část těchto ‚odborníků‘ jsou čerství studenti pod třicet let, bez zkušeností a bez praxe. Pak také všelijací politicky aktivní aktivisté. Jedna z jejich analytiček je kupříkladu zároveň v redakci A2Alarmu a finančně podporuje Stranu zelených,“ řekl.

Podotýká, že autorky textu, kvůli kterému se hodlá Ledecký soudit, nemají vzdělání na to posuzovat, zda to, co Ledecký řekl, byla nepravda, či dokonce dezinformace. „Jedna je studentka politologie a druhá je ‚juniorní‘ a nejde nikde dohledat, takže bych tipoval, že má možná bakalářský titul,“ komentoval. Tyto údajně nekompetentní osoby pak šíří „polopravdy, pomluvy anebo vyložené lži“, které následně přebírá veřejnoprávní televize.

Vávra si ještě kopl, že zatímco Aeronet skomírá a prosí o peníze, Jakub Janda si na jeho publikacích (a dalších serverů) vytvořil byznys s milionovým obratem. „Skoro bych po něm chtěl zaplatit za autorská práva. I když na druhou stranu, možná by Janda mohl chtít po Aeronetu něco za PR a marketing, protože bez Jandy a České televize by o Aeronetu nikdo nevěděl,“ ironizoval vývojář.

Poslední výroční zpráva Evropských hodnot pochází z roku 2019. Transparentní účet ovšem skýtá aktuálnější obrázek. Především je na účtu řada převodů od společnosti SAB Finance a.s. Jedná se o částky až v řádu statisíců, viz platbu ze 6. 4. 2021 či 8. 3. 2021. SAB Finance a.s. je společnost nabízející směnu peněz a Evropským hodnotám na transparentní účet zřejmě posílá peníze, které dostala v měně jiné. Převodům v objemu částek i v četnosti jasně dominuje americký dolar nad eury a nad dvěma případy, kdy Evropské hodnoty dostaly dar v librách. Ovšem ne všechny převody mezi měnami probíhají přes firmu SAB Finance a.s. Odkud peníze převedené z jiné měny pocházejí, není z transparentního účtu jasné.

66 175 korun dostaly Evropské hodnoty v lednu od kanadské vlády, nelže-li popisek platby. Která si ovšem nejdříve ověřila, zda peníze opravdu přijdou.

Hned několik plateb přišlo Evropským hodnotám od politické Nadace Konrada Adenauera z Německa.

Půl milionu pak Jandově spolku věnoval v listopadu roku 2020 Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

A dotace a splátky chodí Evropským hodnotám od Ministerstva zahraničí vedeného Tomášem Petříčkem. Celkem se jednalo o 1 645 417 Kč v období od 7. 4. 2020 dodnes.

