Hodinové vystoupení Zemana na Primě. Vyzval národ, aby vydržel karanténu. A pak výchovně pohlavkoval: Kalousek, Fischer, Stanjura, starosta Kolář...

reklama

Podle prezidenta Miloše Zemana existuje několik způsobů, jak se vypořádat s koronavirem. Jedním z nich je i návrh na řízené tzv. promoření, tj. nebránit přirozenému vystavení zdravých mladých lidí nákaze, s cílem dosáhnout kolektivní imunizace obyvatelstva.

Zeman dal najevo, že je pro konzervativní cestu, to jest pro pokračování restriktivních opatření posledních dní, protože podle odborníků neexistuje záruka, že promoření populace společnost opravdu ochrání. „Natož po dva roky. A to je dilema politika. Vydržte, prosím, protože se nám daří, protože za několik týdnů tyhle roušky sundáme. Já tady cituji ministra Vojtěcha, který říká, že v červnu ty roušky sundáme, a já mu chci věřit,“ zdůraznil Zeman.

Prymulův pokus s promořováním považuje za rizikový, protože fungovat může, ale také nemusí, a podle prezidenta je to příliš velký risk. „Čína nabídla jediná data, která máme k dispozici, to je prostý fakt. Až budeme mít i jiná data, tak to budeme moct porovnat, ale zatím je nemáme. A když teď Čína hlásí malý počet nakažených a žádná čísla zemřelých, tak to budí pochybnosti. Já bych chtěl vidět alternativní data. Ať mi je někdo dodá, a ať nespekuluje,“ konstatoval Zeman.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 12964 lidí

Poté vysvětlil, proč děkoval Číně za ochranné pomůcky pro zdravotníky, přestože nám nebyly dány darem, ale nechala si zaplatit mnoho miliard. Považoval za zásadní tamní vládě poděkovat, protože nikdo jiný nebyl, podle prezidenta, ochotný nám pomůcky dodat. Státy EU vesměs zakazovaly vývoz pomůcek vyrobených na jejich území.

„Žádat po ní, aby nám to dodala v době, kdy tady panovala protičínská hysterie, je naprostý nesmysl. Já jsem považoval za slušnost, protože jsem slušně vychovaný člověk, Číně poděkovat,“ zdůraznil Zeman.

O českou ekonomiku strach nemá.

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš předsedou vlády i po volbách v roce 2021? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 22939 lidí

Zdůraznil však, že cena lidského života je vyšší než ekonomické ztráty. „Tady je nejdůležitější zachránit lidské životy,“ zdůraznil prezident. Ekonomiku můžeme nastartovat až tehdy, až budou lidské životy ochráněny.

Až budou ochráněny, přijde podle Zemana čas „na rozsáhlé investice, na poskytování rozsáhlých dlouhodobých úvěrů s odložitelnými splátkami a s nízkým úrokem. To by byla skutečná pomoc bankovního sektoru,“ zdůraznil prezident.

Vedle toho musí, podle prezidenta, výrazně investovat stát. Zeman doufá, že vláda nespálí peníze ve spotřebě. „Moje doporučení zní, nedávejme voličům líbivé dárečky, i když se blíží volby. Když se snažíte zalíbit voličům, tak se na investice vykašlete, a to je obrovská chyba,“ zaznělo z úst prezidenta republiky.

České stavební firmy by prý měly stavět dálnice, stavět domy a byty, což by pomohlo celé zemi. Teď zkrátka a dobře přišel čas vytáhnout ze šuplíku tolikrát vzpomínaný národní investiční plán a realizovat alespoň některé ze stovek až tisíců projektů, které tento ekonomický plán obsahuje.

Doporučení, do čeho investovat, poslal Zeman přes obrazovky i ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD): „Víte, umělci vás budou milovat, když jim dáte nějaké dotace, když půjdete na jejich recepci. Opravená památka vám nezatleská, ale když opravíte kostel, zámek nebo secesní vilu, tak to po vás zůstane. Účast na recepci, to je jen pěna dní.“

Psali jsme: Ministr Zaorálek: Kultura jako jedna z nejpostiženějších získala významnou finanční pomoc Jan Hrušínský má zlost: Vláda podporuje jen bohaté! A o co jde? Zaorálek rozdělil peníze. Ale asi špatně... Zaorálek dostal přes miliardu na podporu nezaměstnaných umělců, pro nezávislá divadla.... Kdo dostane peníze? Umělci šli dělat rukama! Neděláme si srandu. Dokonce jedna celebrita. A i další

Peníze by se prý daly najít např. v kapitole plateb tzv. solárním baronům, kterým rok co rok platíme 30 miliard korun. „A nikdo zatím nenašel odvahu to zrušit,“ zlobil se Zeman. „Jak je možné, že tento doslova ekonomicky zločinný zákon byl přijat?“ zlobil se prezident, s dovětkem, že tento zákon prosadila vláda Mirka Topolánka.

Další peníze by prezident našel s pomocí zrušení stovek daňových výjimek. Odebral by prý např. osvobození od DPH zoologickým zahradám.

Nemá obavy ani o české zdravotnictví. V Partii zazněla slova prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera, který varoval, že se tak dlouho budeme soustředit na boj s koronavirem, až nám budou chybět finanční prostředky na ostatní léčbu. Šmucler varoval, že stomatologové už v listopadu nemusí mít na nákup potřebných léků.

Zeman se Šmuclerem nesouhlasí s odůvodněním, že v posledních letech narůstají peníze tekoucí do tohoto odvětví. Lékařům po zásluze rostou platy, rostou i sestrám, peníze se dají využít i na nákup nové techniky. „Takže, když srovnáte výrok pana Šmuclera s tvrdými daty, tak zjistíte, že pan Šmucler nemá pravdu,“ zdůraznil Zeman.

Roman Šmucler je členem ústředního krizového štábu, kam ho nominovala TOP 09.

Psali jsme: Neff pálí natvrdo: Zbabělci Kalousek a Pekarová. Očekávám, že je Šídlo semele jak haranty nachytané na hruškách. Nebo ne?!

To už dál nevydržíme, tuší Šmucler. Navrhuje změnu, která bude zajímat hlavně důchodce

Šmucler pochválil Prymulovu akci a má strach z italského scénáře. Tam zoufalí lidé bez peněz nemají co jíst

V závěru rozhovoru prezident Zeman odmítl slova svého předchůdce na Hradě Václava Klause, který se obává, že si v zájmu boje s kornavirem pustíme „Velkého bratra“ do našeho soukromí, jak se to děje právě v komunistické zemi a Klaus v tom vidí obrovské riziko. Zeman však Klausovy obavy nesdílí.

Podle Zemana Čína pandemii zvládla a Zeman předpokládá, že ji zvládneme také, třeba i s pomocí chytré karantény, na kterou prý možná Klaus narážel. Až ji zvládneme, přijde čas opatření chytré karantény okamžitě zrušit.

„Někteří opoziční představitelé se chovali, dejme tomu, hloupě. Miroslav Kalousek, který vyzval k občanské válce, pak tam byl senátor Fischer, který členy vlády označil za vlastizrádce, a pak tam byl pan Stanjura, který vyzval k odvolání ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové. A vůbec nejhloupější byl jakýsi novinář (Luboš) Palata, který napsal, že žijeme v koronadiktatuře,“ kroutil hlavou Zeman.

Psali jsme: Vypustíme Zemana, tchoří řeč. Kalousek zase veršoval, tentokrát je to ještě hnusnější než obvykle Kalousek soucítil s lidmi bez peněz. „Tisíc miliard?“ Fiala není spokojen. Novinář se Babišovi smál. Učil se číst? Vážné ohrožení státu, nejde internet, politici odříznuti... Cyril Svoboda ukazuje stav země, kdy by musel hned rozhodnout premiér Pistolník Kalousek do vazby? Alkohol, podělané spoďáry... „Ozbrojený odpor“ pokračuje, ale „ratatatatata“ je jinde. Probral se totiž Babiš. To je aféra!

Nakonec věnoval pár slov odstranění pomníku sovětského maršála I. S. Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6. Prezidentovi se tento krok jeví jako směšný a hloupý.

„Přemýšlejme spolu, co obrazoborectví v historii dokázalo. Zničilo krásná historická díla, ať už to byly obrazy nebo sochy. No a maršál Koněv, který mimo jiné osvobodil Prahu, ale osvobodil také Osvětim, má v Praze své místo. Obrazoborci nedokázali nic a jen závidí těm, kteří něco dokázali,“ vyjádřil svůj názor Zeman.

„Čínský velvyslanec nám vyhrožoval, aby Kubera nejezdil na Tchaj-wan. Americký velvyslanec nám vyhrožoval, že když přijmeme digitální daň, tak přijdou odvetná opatření. Oběma jsem sdělil, že to je vměšování do vnitřních záležitostí,“ řekl Zeman, s tím, že ani ruská strana nemá mluvit do odsunu pomníku maršála Koněva, přestože to považuje za hloupé.

Nakonec všem popřál lásku.

Psali jsme: Okamura: V čím zájmu je zhoršení vztahů mezi Ruskem a Českou republikou? Expertka na imunologii promluvila ke koronaviru. Shrnuje, co nás čeká a radí, jak posílit imunitu Po penězích se jen zaprášilo. Nadace ČEZu podpořila na jihu Čech skoro padesátku projektů „Rouška je v některých případech málo, dejte mu roubík!“ sklidil ministr Vojtěch od poslankyně ODS. Ostrá slova o vládní strategii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.