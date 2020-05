Hodně nevšední vzpomínka na premiéra v 90. letech: „Andreji, Andreji, pamatuješ tehdy po tenise na Moravě? Noc, šampáňo, a těch bab!“

ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit s mužem, který se pohybuje v prostředí byznysu a politiky řadu let. Z jeho slov ovšem, jak by se dalo čekat, nevyplynuly téměř žádné negativní vzpomínky. Právě naopak. Dotyčný se sám ozval naší redakci proto, aby údajně ukázal lidskou tvář premiéra Andreje Babiše. I přesto si nepřál být jmenován, což respektujeme.

„Mně se to podařilo taky, i když jsem se celý život pohyboval jen kolem jižní Moravy. Neměl jsem ambice nabourávat byznysy v Brně nebo Ostravě, kde se už na počátku devadesátých let tvořily ostré skupiny ještě ostřejších podnikatelů. Co vím, řada z nich přičichla k LTO (lehké topné oleje, pozn. red.) a už nežije. Mně se kromě toho podařilo účastnit se několika sportovních akcí, které byly tehdy populární. Chodili tam politici, právníci, policajti, soudci, prostě smetánka. Navíc je dlužno dodat, že se kolem nich nikdy nemotali novináři, takže se tam děly fakt dost dobré věci," sdělil redakci dále.

ParlamentníListy.cz během rozhovoru poměrně dlouho nechápaly, kam dotyčný podnikatel, vyzbrojený drahým telefonem, zlatým zapalovačem S.T. Dupont a prstenem s briliantem, míří. Pak to přišlo.

„No a tehdy tam, aniž bych chtěl ten tenisovej klub jmenovat, několikrát dorazil taky Andrej Babiš. Vybavuji si první setkání, protože tolik sprostých slov jsem neslyšel ani v družstvu u jézéďáků. Tehdy ho něco naštvalo ve Sněmovně, co mělo projít, ale neprošlo, byl toho dost plnej, takže to tam popisoval, všude to byl samý kokot, pičus, nenažranej idiot a podobně. Jenomže mě dost bavil. Přijel sám, neměl, myslím, žádnou ochranku, ačkoli se jednalo už tehdy o hodně bohatýho chlapa. Dokonce jsem s ním byl u stolu a jak jsem si myslel, že jde o arogantního papaláše, vůbec to tak nebylo!"

Psali jsme: Hlavní je vydržet, aby nás měl Babiš pořád v zádech, bouřili se lidé na maličkatém protestu na Karlovarsku

Ze vzpomínek našeho zdroje vyplynuly v následujících minutách až filmové vzpomínky. Důvod?

„Víte, jsem už starší chlap, mám dost času číst. A teď jsem si prostě přečetl asi sto článků, a ještě víc diskusí. Babišovi všichni nadávají. Od ODSky, která tady kradla neskutečným způsobem a tempem, přes socany, kteří jim v tom asistovali, až po nuly z TOPky a STANu. To je prostě nefér. Tihle lidi, ale já je osobně neznám, nikdy nic nevybudovali, neudělali byznys, nedali práci rodinám. Pamatuji, že Babiš vykládal, jak měl někde ve fabrice někdo úraz, že to chlapa nějak šlehlo a on snad skončil v nemocnici. A on tam tehdy mezi řečí a babama, které se kolem motaly, aniž by si jich teda Babiš všímal, říkal, že dal jeho rodině balík a zařídil i nějakou sociálku. Nenechal ho ve štychu. To jsem zůstal paf. Víte co, já se považoval za bohatýho podnikatele s kontakty, ale do tý doby jsem podobnou historku neslyšel. Ale teda ona to asi historka nebyla, myslím, že to byl fakt," podotknul dále.

V dalším průběhu rozhovoru, který trval zhruba dvě hodiny během pátečního dopoledne, přišla řeč také na mnoho jiných jmen. Šlo o zástupce ČSSD a ODS, kteří prý v regionu řádili jak na klondajku.

„Tam byly strašný situace. Třeba že někdo chtěl od někoho firmu, ten mu ji nechtěl prodat. Tak ten, co ji chtěl, zavolal svýmu poslanci, kterej na místo poslal kluky od policie. Přijeli, stáli tam, čekali, kouřili. Nakonec z toho byl asi podpis a firma skončila jinde. To se tady dělo roky, nikdo nic neoznamoval, protože tomu nepřála doba," uvedl náš zdroj. „A proto je jasný, že Babiš do té politiky šel, protože věděl, jak chodí byznys, věděl, jak vynechat prostředníky, chtěl si to dělat sám, což se mu povedlo, já ho volím a nestydím se za to. U nás ve městě ho volil snad každej, takže proč bych to neměl říct," dodal.

Závěrečná slova jeho vzpomínání proto logicky patřila premiéru Babišovi.

„Andreji, vzpomínáš tehdy na ty tenisový večírky, kde se kalilo a řešil byznys? Tam se tehdy podala ruka a věc byla hotová. Teďka je potřeba mít kupu advokátů, a ještě se bojíš, aby je nepřeplatila druhá strana. Takže bych ti chtěl popřát hodně štěstí a nejmíň dvě další funkční období premiéra týhle země!"

Dodejme, že podle březnového šetření preferencí agentury STEM se hnutí ANO pohybuje stabilně nad třiceti procenty už od února 2018. Jeho nejbližší pronásledovatelé, ODS a Piráti, nemají třicet procent ani dohromady.

