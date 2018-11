Holanďanovi došla trpělivost: Když si jiní mění pohlaví, já si chci změnit věk. A žene to k soudu

Ratelband se narodil 11. března 1949. Je přesvědčen, že pokud by mu bylo datum narození v dokumentech změněno na 11. března 1969, výrazně by mu to ulehčilo život v mnoha směrech. „Ve svých 69 letech jsem všude jen omezován. Když mi ale bude 49 let, vše se najednou zlepší, budu si moci pořídit nový dům, koupit nové auto a budu mít také mnohem větší šance na trhu práce,“ je přesvědčen.

Na vzdory svému penzijnímu věku Ratelband stále pracuje jako kariérní poradce a nevidí žádný důvod, proč by to vše nemělo jít. Doba podle jeho slov postoupila a najde se málo věci, které je nemožné splnit.

Nizozemský poradce se navíc na svůj věk cítí svěží a plný sil. Jeho nově stanovený věk prý bude mnohem víc odpovídat jeho mladistvé vizáži i životnímu pocitu. „Žijeme v době, kdy si můžete bez problémů změnit své jméno i změnit své pohlaví. Proč bych tedy nemohl rozhodnout o svém věku?“ prohlásil.

Jeho názor podle jeho vyjádření sdílí i lékaři. Podle nich je údajně jeho tělo skutečně nejméně o dvacet let biologicky mladší, než by odpovídalo jeho věku blízko sedmdesátce. K soudu tak předložil svůj případ poté, co se svou žádostí neuspěl u lokálních úřadů v provincii Gelderland na východu Nizozemí, kde stopadesátitisícový Arnhem leží.

Jak se dalo očekávat, v Nizozemsku takový požadavek vyvolal vzrušenou debatu. Někteří považují jeho případ za příležitost, jak ukázat na nesmyslnost neustále bobtnajících nároků různých menšin, jakou je třeba ta transgenderová, na uplatnění svých „nezadatelných práv“. Podle jiných kritických hlasů o to Ratelbandovi vůbec nejde, chce jen na sebe laciným způsobem upozornit. A obvyklý humbuk kolem „práv menšin“ je k tomu podle nich výborná příležitost.

autor: nab