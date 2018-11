Ve volbách v USA uspěli i zástupci menšin: Lesbická indiánka, muslimka ze Somálska, homosexuální guvernér...

„America first – Amerika první,“ říkával a říká Donald Trump. Nyní se toto úsloví znovu potvrdilo ve volbách do Kongresu. Někteří zvolení i předpokládaní kandidáti jsou skutečně zatím nevídaní zástupci menšin. Do sněmovny míří za demokraty první indiánky, muslimky a do křesla guvernéra první veřejně přiznaný homosexuál. První transsexuál na pozici guvernéra však neuspěl(a). Informuje o tom CNN a CNBC.

Hvězdou demokratů se stala Alexandra Ocasio-Cortezová. Tato členka Amerických demokratických socialistů, která dříve organizovala kampaň Bernieho Sanderse, se tak stane nejmladší zvolenou členkou Kongresu. Mezi její priority patří zrušení ICE, státní organizace, která má mimo jiné na starosti vyhošťování nelegálních migrantů, pak také bezplatné vyšší vzdělání, garantované zaměstnání státem, zdravotní péče pro všechny, reforma držení zbraní, konec soukromých věznic a dostupné bydlení. V primárkách demokratů porazila svého stranického kolegu Joe Crowleyho, který obvod reprezentoval od roku 2004. Její matka pochází z Portorika.

Alexandra Ocasio-Cortezová

Podle CNN bude nyní ve sněmovně reprezentantů nejvíce žen v historii. Poprvé to bude také, kdy budou v Kongresu sedět indiánky a muslimky. Jedna ze zvolených indiánek je navíc homosexuální a jedna ze zvolených muslimek pro změnu Somálka, která do USA připutovala před dvaceti lety. Pokud chtěli demokraté své řady diverzifikovat, aby byly co nejvíce duhové, nyní se jim to povedlo.

Další vítězství pro menšiny je první otevřeně homosexuální guvernér, kterým se podle projekcí CNN stane Jared Polis. Polis již působil v Kongresu. Ne všechna prvenství se demokratům podařila. Na Floridě se Andrew Gillum snažil získat post guvernéra, nicméně neuspěl proti republikánovi Ronu DeSantisovi. Kdyby uspěl, byl by prvním černým guvernérem Floridy. A Christine Hallquistová byla první transgender kandidát(ka) demokratů, ale nevypadá to, že by ve Vermontu v závodu o guvernérské křeslo uspěl(a).

