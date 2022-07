Holčička, čtyři roky, jmenovala se Liza... Zelenskyj v noci polykal slzy

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na pátek pronesl další projev, ve kterém zdůraznil, že tentokrát se neobrací jen na své spoluobčany Ukrajince, ale na celý demokratický svět, který vidí, jakých hrůz se na Ukrajině dopouští Ruská federace.

„Tento den opět dokázal, že Rusko musí být oficiálně uznáno za teroristický stát. Žádný jiný stát na světě nepředstavuje takovou teroristickou hrozbu jako Rusko. Žádný jiný stát na světě si nedovolí každý den ničit mírumilovná města a obyčejné lidské životy raketami a dělostřelectvem. Jen v důsledku jednoho raketového útoku na naše město Vinnycja zahynulo 23 lidí. Tři děti mladší deseti let. A to bohužel ještě není konečné číslo. Odklízení trosek pokračuje. Desítky lidí jsou vedeny jako pohřešované. Mezi hospitalizovanými jsou těžce zranění,“ pravil ukrajinský prezident.

A to byl teprve začátek jeho projevu.

„Jedna ze střel zničila zdravotnické centrum Neuromed. Uvnitř byli lidé. Natalii je 40 let. Tetiana, je jí 32 let. Volodymyr, je mu 61 let. Vira, je jí 55 let. Viděl jsem je mezi pohřešovanými. Víte, ani se neví, co se stalo s lidmi, kteří prostě šli do zdravotního střediska...,“ zaznělo od Volodymyra Zelenského s dodatkem, že kdyby dopadla raketa na zdravotní středisko v německých Drážďanech nebo v americkém Dallasu, svět to nazve teroristickým aktem.

„Mezi mrtvými ve Vinnycji je i holčička, byly jí čtyři roky, jmenovala se Liza. Tomu dítěti byly čtyři roky! Její matka je v kritickém stavu...“ pokračoval ukrajinský prezident.

Nejen kvůli této holčičce je podle Zelenského nutné zřídit zvláštní mezinárodní tribunál, který ruské válečné hrůzné činy posoudí a odsoudí. Rusko ukazuje, co si myslí o dodržování mezinárodního práva a co si myslí o názorech svobodného světa. A proto je podle Zelenského třeba zabavit ruský zahraniční majetek.

„Musí být co nejdříve zaveden zvláštní kompenzační mechanismus, s jehož pomocí musí být zabaven veškerý ruský majetek a finanční prostředky ve všech zemích světa a který bude zaměřen na odškodnění obětí ruského teroru,“ žádal Zelenskyj celý svobodný svět.

Volal po odstřižení Ruska od přítoků peněz z prodeje ropy a plynu.

„Je naprosto nezbytné co nejdříve zavést taková omezení proti vývozu ruské energie, která neumožňuje teroristům pokrýt své náklady na úkor mezinárodního společenství. A chci zdůraznit: to vše potřebuje nejen Ukrajina, nejen naši občané, jejichž životy jsou ohroženy ruským terorem. Potřebují to všichni, všichni na světě, kdo si alespoň trochu váží lidského života. Teror je virus. A pokud jeden z teroristů zůstane nepotrestán, jen to povzbudí další,“ varoval Zelenskyj svět.

Ukrajinský prezident poděkoval všem demokratickým zemím, které Ukrajině posílají zbraně i další pomoc, díky které se Ukrajinci dál hrdinně brání „ruským teroristům“, jak Zelenskyj hodnotí ruské agresory, ale teď je podle ukrajinského prezidenta na čase, aby svět řekl nahlas, že Rusko je teroristickým státem a toto stanovisko zakotvil v mezinárodním právu. Vedle toho je podle Zelenského třeba zavést proti Rusku další sankce.

Nakonec poslal vzkaz těm, kteří odpálili rakety na město Vinnycja. „A konečně. Chci, aby posádka lodi, která dnes střílela Kalibry na Vinnycji, věděla jistě, že vězení je to nejmírnější, co ji může potkat,“ konstatoval ukrajinský prezident.

Nakonec se tradičně rozloučil.

„Sláva Ukrajině.“

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

