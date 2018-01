Horáček se zeptal lidí, na co se má ptát u Soukupa Ovčáčka. Místo odpovědi přišel výprask. Přidala se i redaktorka ČT

„V úterý jdu na TV Barrandov debatovat s mluvčím prezidenta republiky, Jiřím Ovčáčkem. Na co byste se ho zeptali vy?“ zeptal se Horáček.

„Debatovat s Ovčáčkem na Barrandově je ta nejlepší kampaň pro Zemana. Je úplně jedno, na co se ho budete ptát, i kdybyste jen seděl a mlčel, bude se to všude propírat až do konce kampaně a on to bude komentovat, dementovat a udělá z Vás šaška. Přistoupil jste tím na jeho hru,“ poznamenal následně jeden z uživatelů. A Horáček kontroval: „Proč si myslíte, že jsem nějaké ořezávátko?“

Svůj názor můžete Michalu Horáčkovi sdělit ZDE

„Na nic. Nešla bych tam,“ zareagovala sportovní redaktorka České televize Darina Vymětalíková. Obdobný názor pak mají i mnozí další. „Tím, že jste přistoupil jako jediný z kandidátů na tuto špinavou hru, respektive jste ji zbaštil i s navijákem, jste se totálně zkompromitoval a měl byste na prezidentskou kandidaturu rezignovat,“ píše například i další z uživatelů.

„Pane Horáčku, proč se opakovaně snižujete k účasti v estrádě? Je naprosto nepřípustné, aby prezidentský kandidát předvolebně debatoval s vedoucím tiskového odboru. Pokud mezi diváky TVB hledáte nové voliče, tak vězte, že jiné naopak ztrácíte bez ohledu na výsledek debaty,“ poznamenal další uživatel.

Psali jsme: Jiří Drahoš apeluje na voliče: Opravdu si dokážeme zajistit vlastní bezpečí sami? Nebo... Fico: Po rozdělení Slováci tipovali, kdy se vrátí do federace Slavnostním střídáním Hradní stráže Hrad připomněl vznik ČR Čtyři ubodaní o silvestrovské noci v Londýně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef