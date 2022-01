Hospodští pláčou? Pokud ponižují své zákazníky, jejich chyba, psal lídr Zdravého fóra. Článek četli u Válka

Dva roky už trvá epidemie koronaviru. A situace restauratérů je stále neutěšená, část z nich si stěžuje, že nedosáhne na podporu od státu a nemá dost zákazníků. Ale režisér Jan Tománek ze Zdravého fóra připomíná, že na pivo chodí lidé, ne stát. „Pokud nemají hosty, a to málo, co by přišlo, ještě odhánějí – je mi líto, ale je to POUZE vina jejich neznalosti, ustrašenosti a ochoty poslouchat protichůdné, nesmyslné a hlavně protiústavní nařízení vlády,“ míní. A objevil, jak ho na ministerstvu sledují.

Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 56% Ne 44% hlasovalo: 2387 lidí Podle článku Novinky.cz v tomto sektoru pracuje přibližně 150 tisíc lidí a některé restaurace jsou ohroženy, protože podpora pro ně je špatně dosažitelná a i pokud úřady podporu přiznají, přichází pro ně pozdě.

A hostů také ubylo. „Nechodí neočkovaní, očkovaní nechodí tak často, spousta lidí se bojí, jiní si zvykli nechodit a zůstávat doma. Spousta kamarádů, kteří nejsou všichni očkovaní, tak netrhají partu a scházejí se jinde,“ uvádí restauratér z Karlových Varů. Václav Kafka, spolumajitel plzeňské restaurace, si povzdechl, že vláda nevyplácí kompenzace a že na kompenzace nedosáhnou si stěžovali i další.

Režisér Jan Tománek, zakladatel Zdravého fóra, k nářkům restauratérů má připomínku. Poukazuje na to, že restaurace si samy odhánějí neočkované hosty. „A vůbec jim to nepřijde divné. A co je vrchol, dokonce volají po dotacích, které by samozřejmě z daní platili právě i ti, které k sobě nepustí…“ říká.

Kromě toho si Tománek všiml, že na webu Ministerstva zdravotnictví bylo u provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin uvedeno, že nemají povinnost kontrolovat certifikáty o očkování. Ale podotýká, že když svůj článek zveřejnil, ministerstvo hbitě zareagovalo a nyní jsou tyto provozovny zahrnuty mezi těmi, které očkovací certifikáty kontrolovat musí. „Jsou rychlí, že?“ poznamenal Tománek.

Stav před publikací článku J. Tománka

Po publikaci článku J. Tománka

Ale věnuje se především nářkům restauratérů. „Restaurace vše i tak dělají samy a dobrovolně – a pokud nemají hosty, a to málo, co by přišlo, ještě odhánějí – je mi líto, ale je to POUZE vina jejich neznalosti, ustrašenosti a ochoty poslouchat protichůdné, nesmyslné a hlavně protiústavní nařízení vlády,“ soudí.

A ptá se: „Opravdu si, milí hospodští, naivně myslíte, že vám někdo donekonečna bude hospodu dotovat, když teď budete držet pusu a krok a skákat, jak vláda píská?“ Podle Tománkových zkušeností nevyplývají z kontroly hygieny žádné následky, takže se stačí jen „nepodělat“. Zákazníci pak prý hospodu nebo restauraci rádi podpoří, ale nesmí je obsluha nebo provozovatel vyhánět.

„Vláda k vám na pivo nechodí, ale my ano, ale vězte, že po jediné negativní zkušenosti, kdy by nás někdo takto ponižoval a segregoval, se už nevrátíme a nakonec to pocítíte pouze a jen vy,“ varuje Tománek hostinské a nejen je.

