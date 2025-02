Hotovo. Musk a Trump provedli kontrolu, škrtnou neziskovkám 60 miliard dolarů

Administrativa bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa dokončila revizi zahraniční pomoci Spojených států a identifikovala téměř 15 000 grantů v hodnotě 60 miliard dolarů, které by měly být zrušeny. Cílem tohoto kroku je podle interního memoranda ministerstva zahraničí zajistit, aby americké dolary byly využívány efektivně a v souladu s národními zájmy. „Tato snaha vyváží skutečnou humanitární pomoc s potřebou rozumně využívat prostředky daňových poplatníků k posílení amerických zájmů doma i v zahraničí,“ stojí v dokumentu, který zveřejnil server The Washington Free Beacon. Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 2% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 941 lidí

Revize se týkala financí poskytovaných jak ministerstvem zahraničí, tak Agenturou USA pro mezinárodní rozvoj (USAID). Na straně ministerstva bylo zkontrolováno přes 9 100 grantů v hodnotě 15,9 miliardy dolarů, z nichž 4 100 (v hodnotě 4,4 miliardy dolarů) bylo označeno ke zrušení. Největší část škrtů však připadá na USAID, kde Trumpova administrativa navrhla zrušit 5 800 grantů v hodnotě 54 miliard dolarů. To představuje 92% snížení víceletých výdajů USAID.

Tato razantní opatření odrážejí zásadní změny, které Trumpova administrativa v USAID prosazuje. Koncem ledna ministr zahraničí Marco Rubio oznámil 90denní zmrazení zahraniční pomoci, aby bylo možné prověřit, zda jsou programy v souladu s politikou „America First“, tedy s Trumpovým volebním heslem – Amerika na prvním místě. Během vlády Joea Bidena USAID financovala projekty zaměřené na „environmentální spravedlnost“ a „inkluzivní rozvoj LGBTQI+“, což Trumpův tým považuje za neslučitelné s americkými prioritami.

Současně však osud USAID i navrhovaných škrtů zůstává nejistý. Několik zahraničních organizací a dodavatelů žalovalo administrativu, aby obnovila pozastavené platby. Federální soudce nařídil vládě vyplatit téměř 2 miliardy dolarů do konce středy, ale Nejvyšší soud rozhodnutí dočasně zablokoval, dokud se k věci znovu nevyjádří.

Kritici upozorňují, že USAID v minulosti financovala i kontroverzní projekty včetně skupin spojených s terorismem. Například v listopadu 2022 obdržela palestinská aktivistická organizace 78 000 dolarů, jejíž představitelé oslavovali teroristu, který zavraždil amerického vojenského atašé. Šest dní před útokem Hamásu na Izrael 7. října pak USAID poskytla přes 900 000 dolarů humanitární organizaci v Gaze, která údajně spolupracovala s režimem Hamásu.

Trumpova administrativa zároveň vytvořila Úřad pro efektivitu vlády (DOGE), jehož cílem je snížit federální výdaje. Podle sociálních sítí už DOGE ušetřil americkým daňovým poplatníkům přes miliardu dolarů zrušením kontraktů na diverzitu, rovnost a inkluzi (DEI). Elon Musk, který DOGE vede, zdůraznil, že Američané hlasovali pro zásadní změny a administrativa je plní. „Je nezbytné, aby vláda snížila výdaje,“ prohlásil Musk v Oválné pracovně.

Zatímco Trumpův tým usiluje o radikální reformy, Bidenova administrativa v posledních dnech svého mandátu schválila další miliony dolarů na projekty DEI v zahraničí včetně podpory domorodých jazyků v Guatemale. Kritici však varují, že bez přísnější kontroly mohou tyto prostředky skončit v rukou skupin, které americké zájmy ohrožují.

Americkou politiku Donalda Trumpa podporuje na české politické scéně nejvýrazněji europoslanec Filip Turek. „Je nutné skončit okamžitě posílat peníze přes USAID nejen do Evropy a České republiky! Je nutné vyjebat s bruselskou byrokracií a primitivní woke kulturou! Dost s vlivem politických nevládních organizací a otevřených hranic nejen v USA, ale také v EU,“ napsal Filip Turek na síti X a sdílel své video s Elonem Muskem, se kterým se setkal před konferencí konzervativců CPAC.

