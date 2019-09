Hovado, kokoti! Milion chvilek jde do zbraně. Něco se chystá. Chvilkaři mají pro Zemana různá přání

Kampaň Milion chvilek pro demokracii nabízí práci. Aspoň takto začal další příspěvek spolku Milionu chvilek na Facebooku. Svůj příspěvek začali se slovy:

„HLEDÁME POSILY DO TÝMU! ;-)

Milí a vzácní přátelé, horký podzim se blíží. Prezident Zeman včera prohlásil, že ‚pokud se bude ještě vrtat do zastavení kauzy Čapí hnízdo‘ (tedy pokud by nejvyšší státní zástupce obnovil stíhání), udělí Andreji Babišovi abolici (zastaví stíhání). Takový výrok je skandální a staví právní stát úplně na hlavu. Navíc jde o naprosté popření předvolebního slibu.“ Jde tedy o kauzu zastavení trestního stíhání a o včerejší výrok prezidenta.

Poté v textu následovalo připomenutí výroku Miloše Zemana v České televizi z předvolební debaty. „Připomeňme si Zemanova slova z předvolební debaty na ČT, 25. ledna 2018:

Anketa Souhlasili byste, kdyby prezident Zeman zastavil stíhání premiéra Babiše? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 3947 lidí

Witowská: Uvažujete o tom, že byste Babišovi udělil abolici?

Zeman: Proboha. V žádném případě ne. Protože on sám se musí očistit.

Witowská: A můžeme si být jisti, že nezměníte názor?

Zeman: Nezměním, protože bych se naprosto zesměšnil.

A je to tady. Prezident Zeman se naprosto zesměšnil. Jeho krok je však zároveň naprosto promyšlený. Vypadá to, že má dva hlavní cíle: 1) definitivně si Andreje Babiše připoutat k sobě (podle rovnice ‚čím slabší premiér, tím silnější prezident‘); 2) dále rozeštvávat společnost, protože z nenávisti a konfliktu Miloš Zeman těží. Koho oslabí velké demonstrace především? Andreje Babiše. A čím slabší premiér...“

Poté došlo na téma listopadové demonstrace. Avšak chvilkaři varovali, že k tomu může dojít mnohem dřív – prý demonstrace, jakou naše země dosud nezažila, a to kvůli miliardám z Evropské unie. Napsali: „Před pár dny jsme avizovali, že přibývá důvodů, aby to 16. listopadu na Letenské pláni nebyla pouze oslava, ale především demonstrace. Buďme však připraveni, že se na náměstích můžeme sejít už mnohem dříve. Pokud by došlo například na odvolání nejvyššího státního zástupce, na snahu ovládnout veřejnoprávní média, na abolici pro Andreje Babiše či pokud by Česká republika přišla o miliardy z evropských fondů kvůli střetu zájmů Andreje Babiše, můžeme se stát svědky protestů, jaké naše země dosud nezažila. Je možné, že se něco z toho stane už brzy. My se na to intenzivně připravujeme.“

Právě proto prý chvilkaři hledají lidi do svého týmu. Poptávají lidi do činností jako analytika, komunikace, marketing/copywriting, fundraising, event management, koordinace dobrovolníků. Pokračovali tedy: „Hledáme proto nové lidi do týmu! Chceme být připraveni bránit a podporovat demokracii ještě lépe než dřív. Hledáme spolehlivé lidi do následujících oblastí činností: analytika, komunikace, marketing/copywriting, fundraising, event management, koordinace dobrovolníků. Pokud Vás láká smysluplná práce pro demokracii v dynamickém kolektivu a dostojíte požadavkům, které na uchazeče klademe (https://www.milionchvilek.cz/clanek/hledame-posily-do-tymu), přihlaste se prosím do konce září do výběrového řízení. Pošlete nám motivační dopis, životopis a výsledky osobnostního testu na info@milionchvilek.cz. Do předmětu uveďte oblasti, ve kterých byste chtěli působit. Vybrané zájemce pozveme k ústnímu pohovoru. Pokud víte o někom jiném, kdo v sobě spojuje kvalitní schopnosti s kvalitním charakterem, přepošlete mu prosím tuto zprávu.“

Avšak zapojit se do dění podle chvilkařů může údajně každý. „Možnost zapojit se aktivně do dění má však každý, nejen uchazeči o místo v týmu. Pokud chcete, potkejte se 28. září u příležitosti akce KROKY PRO DEMOKRACII s dalšími aktivními příznivci Milionu chvilek z Vaší obce a společně se pobavte o tom, jestli a jak se do případných protestních akcí (a také 17. listopadu) u Vás v obci zapojíte. Více na www.milionchvilek.cz“.

„Milí a vzácní přátelé, na jaře jsme s úžasem sledovali, jak se stále více a více lidí probouzí k aktivitě a zodpovědnosti. Společně se nám všem podařila velká věc. Dali jsme najevo svou sílu a odhodlání. Tato síla se neztrácí, ale roste. Po celou dobu působí ve společnosti a pomalu proměňuje celou zemi.

V pravý čas se viditelně projeví. Buďme připraveni,“ zakončili svůj příspěvek.

A reakce v diskusi? Vláďa Zvelebil napsal: „Přesně tak. Argument o nerespektování výsledků voleb včera ústy Miloše Zemana ztratil na jakékoliv váze. Voliči dávali hlasy na základě předvolebních proklamací. Volební lístek není bianco šek na dělání si čehokoliv po vítězství ve volbách.“

Lukáš Lichnovský napsal: „Vedle ovlivňování soudů a soudců je to další Zemanovo ovlivňování, tentokrát orgánů činných v trestním řízení. Jde o zneužití pravomocí nejvyššího ústavního činitele a porušování zásad právního státu tím, který by je měl především respektovat a dodržovat.“

Jan Máša však s tvrzením úplně nesouhlasil. „Vážený pane Mináři!

Anketa Máte pochopení pro mládežníky, kteří stávkují kvůli globálnímu oteplování? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 12303 lidí

Jste jeden z největších štváčů v této zemi. Za podpory a peníze těch v pozadí za vaší oponou rozvracíte stabilitu a voláte po jakési revoltě ve jménu "práva" (tak jak jej chápete diletantsky Vy). Váš hnědý neomarxismus se snaží vyvolat v lidech slepou nenávist. Pouze řvete ty svoje omleté fráze, proklamujete svoje právo, trháte Ústavu ČR. Jste malomocný a pravděpodobně i duševně hluboce frustrovaný zneužitý jedinec. Založte politickou stranu, vyhrajte volby a prosazujte ty hnědé bláboly legitimně. Nebo si najděte holku, to by vám možná také pomohlo. Na ty Vaše výkřiky není nikdo zvědavý... Otravujete jenom vzduch svými pseudoproblémy. Naše země potřebuje především tvořivé a chytré lidi, ne takové jako jste Vy. VY K NIM MINÁŘI NEPATŘÍTE !“ napsal mu.

Zdeněk Machka napsal: „Kdyby někdo udělal konto na odstavení těch dvou kokotů, přispěji hned.“

Petr Muller napsal: „Říkám na rovinu, že jsem Zemana volil, ale je z něj takové hovado, že ho nemůžu ani vidět. Stydím ze za něj.“

autor: tle