Hradní juntu už zastaví jenom tetka Smrtka. Ale jednou se to povede a otočíme to, slibuje hvězda televizní revolty Adam Komers

Adam Komers působil takřka 25 let v České televizi. Jako redaktor. Do povědomí veřejnosti vstoupil např. jako jeden z nejviditelnějších odpůrců Jany Bobošíkové během tzv. televizní krize na počátku tisíciletí. V roce 2016 ale veřejnoprávní televizi opustil a otevřel si v centru Prahy vinotéku. Po těsném vítězství Miloše Zemana varoval své spoluobčany, že nás nečeká nic pěkného.

Někdejší redaktor veřejnoprávní televize Adam Komers se na serveru Forum24.cz vyjádřil k historicky druhé přímé volbě prezidenta, kterou jen velmi těsně vyhrál obhajující prezident Miloš Zeman. Jeho vítězství provozovatele vinotéky nijak zvlášť nepřekvapilo.

„Jakožto dlouholetý redaktor regionálního zpravodajství tak trochu znám mentalitu českého obyvatelstva a vím, jak lehce je manipulovatelné, jak snadno naskočí na bludy falešných proroků. Moudrost a selský rozum zmateného a mnohdy zklamaného lidu bez špetky zdravého sebevědomí je dávno velkou iluzí,“ napsal.

Celý komentář naleznete zde.

„Obávám se, že idol mnohých jménem Miloš Zeman a jeho hradní junta budou nyní jako utržení ze řetězu, protože vědí, že v příštích pěti letech je zastaví snad jenom tetka Smrtka. Rozhodně nečekejme uvolnění společenského a politického napětí, spíš naopak. Nepochybně dojde k drtivým útokům na média veřejné služby, na justici, státní zastupitelství i policii a v neposlední řadě na kulturní instituce,“ pokračoval varovně.

Tandem Miloš Zeman – Andrej Babiš si prý teď bude užívat svou moc. Lidé jako Tomio Okamura (SPD), Milan Chovanec (ČSSD) nebo Vojtěch Filip (KSČM) budou zmíněné dvojici zdatně pomáhat. Podle Komerse to jsou neveselé vyhlídky, ale o to víc bychom se prý neměli uzavírat do sebe a měli bychom být občansky aktivní. Jednou prý změny dosáhneme, jen neklesat na mysli.

"Bude to běh na mnohem delší trať, než se ještě včera před sečtením výsledků prezidentských voleb zdálo, ale jednou se to povede. I když jedna patnáctiletá slečna včera prohlásila: „Změna bude až na naší generaci.“ A za to by se ta naše generace měla aspoň trochu nebo spíš hodně stydět!," uzavřel Komers.

Psali jsme: Novinář má pozoruhodné informace, jak se z Jiřího Drahoše stal kandidát kavárny. Šlo o podnikatelský plán... Ondřej Neff po Zemanově vítězství cituje z Wericha s Voskovcem: My věříme oslovi, když nás hlučně osloví Český národ má podle Jaromíra Štětiny poškozený genofond. Bolševici, peru se s vámi už padesát let a nebojím se vás, vzkázal po volbách a vyvěsil Václava Havla Temná zpráva o Česku, vyhrál tu Východ. Zemanova výhra nás přijde hodně draho, zoufá si Martin Fendrych. A televizní kluk v akci se přidal...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp