Většina světa vnímá Vasilije Klička jako slavného boxera a mistra světa v tomto sportu. Po ukončení kariéry mu tehdejší prezident organizace WBC (Světové boxerské rady) José Sulaimán udělil status čestného šampióna, což znamená, že v případě návratu do ringu by se mohl o tento titul ihned utkat.

Pro obyvatele Kyjeva je ale starostou města, který se ve své funkci za deset let působení moc nepředvedl. V tomto duchu se o Kličkovi rozepsal server Politico.

Velká část stížností vůči Kličkovi se týká toho, že není schopen čelit developerům. Kyjevané navíc Klička viní z problémů spojených s metrem v hlavním městě. To praská a starosta by s tím podle jejich názoru měl něco dělat.

„Starosta je ředitelem města, jeho vrcholným manažerem. Za vše, co se ve firmě děje, je vždy zodpovědný vrcholový manažer. Kličko nesdílí odpovědnost za to, co se děje v jeho městě,“ řekl serveru Politico kyjevský aktivista Dmytro Perov, který proti demolici historických budov bojuje už více než osm let.

Začátkem tohoto roku musely kyjevské úřady uzavřít šest stanic metra, které spojovaly jednu z nejlidnatějších čtvrtí se zbytkem města poté, co se v tunelech objevily trhliny, z nichž se uvolnila spodní voda. Ukrajinští novináři navíc zjistili, že šéf kyjevského metra, mimo jiné také člen Kličkovy politické strany,nezákonně obohacoval své konto. Po tomto zjištění byl ze své pozice odvolán.

Úřadující ředitel, který převzal vedení, byl minulý týden uvalen do domácího vězení pro podezření z profesní nedbalosti. Tunely byly dobře postavené, ale nedbalost v průběhu posledních 10 let vedla k trhlinám, uvedli kyjevští žalobci.

Stávající městská rada však tvrdí, že chyby při výstavbě metra jsou na vrub rady města, která v Kyjevě vládla ještě před Kličkem. Současné vedení města se prý snaží situaci napravit.

Kličko si to navíc nenechal líbit a po boxersku se rozhodl vrátit úder.

V prvé řadě odmítl, že by šel na ruku developerům a magnátům, a pokud to o něm někdo tvrdí, tak se mu podle Klička snaží jen politicky mstít. Někdo už v Kyjevě vyhlíží příští volby, a tak na něj útočí, i když je nad slunce jasnější, že by se teď země měla ubránit ruským agresorům a teprve potom myslet na volby.

Sám o sobě tvrdí, že on je ten, kdo je přitlačen k provazům a nemá žádný legální prostor pro manévrování v oblasti další výstavby.

Zdůraznil, že jako starosta se snažil prosadit zákon, podle něhož by bylo možné zabavit historické budovy ve prospěch města vlastníkům, kteří se o ně nestarají. A pokud už by nebylo možné budovu rovnou zabavit, tak alespoň vlastníka pokutovat za její devastaci. Ale takový zákon zatím na Ukrajině nebyl přijat a podle starosty se město nemá jak bránit svévolnému chování vlastníků.

„Demolice Zelenského sídla je cynickým zničením historické budovy jejím vlastníkem. Město bohužel nemá žádné právní nástroje, jak donutit vlastníky budov k jejich rekonstrukci. Nemůžeme postavit policistu vedle každého z nich. Toto je soukromý majetek,“ vysvětlil Kličko.

Celkově bylo v Kyjevě od začátku ruské invaze zničeno 23 historických budov a pouze dvě z nich ruskými raketami. A podle úředníků na tomto stavu nese vinu právě Kličko, protože se nepokusil prosadit příslušná nařízení nutná pro ochranu historických budov.

Ale existuje i jiný pohled na věc.

„Jako starosta Kličko naprosto nechápe dobu, má špatné priority a není dost aktivní v městské politice. Propadá žádostem lidí, kteří pochybně obdrželi finanční prostředky, nerozumí výzvám budoucnosti a dokonce ani současnosti,“ řekla serveru Politico zastupitelka kyjevské rady Ksenia Semenova. Semenova je pravidelným protivníkem Klička, který bojuje s developery u soudu.

Někteří ukrajinští novináři také tvrdí, že Klíčko občas létal i ve stejných tryskáčích s developery. Podle starosty je to však nesmysl.

„Tohle je lež. Znám mnoho lidí v tomto městě. Ale mé vztahy s nimi jsou přísně profesionální. Fotka s Kličkem neznamená, že jsme přátelé,“ řekl nejvýše postavený politik města.

Pokud developer pracuje pro město, staví školy, rekonstruuje budovy a mění město k lepšímu, magistrát s ním spolupracuje, dodal Kličko. Pokud se developer chová jako majitelé Zelenského sídla, město podá žalobu k soudu. „Podepsali jsme také memorandum s majiteli zámku, které je donutilo zámek obnovit. Nyní pracujeme na plánu rekonstrukce,“ řekl Kličko.

V obecné rovině Kličko uznává, že jeho výkon ve funkci starosty není dokonalý, ale říká, že od doby, kdy převzal úřad, se ve městě hodně zlepšilo, navýšil rozpočet na 70 miliard hřiven (1,6 miliardy eur) z pouhých 20 miliard hřiven. Kličkovi kritici však tvrdí, že by pro město mohl udělat ještě mnohem víc, protože reálnou moc drží spolu s radou města právě on.

I Kličkovi kritici navíc uznávají, že zatímco on sám je proukrajinský kandidát, který budoucnost dvé země vidí v EU, další uchazeči o post starosty jsou spíše prorusky laděné osoby, což jim v čase, kdy ruské rakety a drony padají na hlavy mužů, žen i dětí v Kyjevě, dvakrát nenahrává.

Kličko od počátku rozsáhlého vpádu ruské armádní vraždící mašinérie na svobodnou Ukrajinu jasně stojí na stanovisku, že ukrajinské území je třeba od okupantů osvobodit, neboť oni šíří jen smrt, zatímco Ukrajincům jde o zachování jejich života, kultury a svobody.

Po ruském útoku na ukrajinskou dětskou nemocnici Ochmatdyt v Kyjevě Kličko prohlásil, že teď už musí být každému jasné, že Rusové na Ukrajině nepáchají nic menšího, než zločin genocidy.

Na Kličkova slova o genocidě upozornila americká zpravodajská stanice CNN.

Nekompromisně vystupuje i proti ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a tvrdí, že pokud by se rozhodl učinit jakékoli ústupky ve snaze uzavřít příměří s Ruskem, bude muset nechat tyto ústupky projít hlasováním v referendu.

„Jak můžeme vysvětlit zemi, že se musíme vzdát kousků našeho území, které stojí životy tisíců našich bojujících hrdinů? Ať udělá jakýkoli krok, náš prezident riskuje politickou sebevraždu,“ prohlásil v rozhovoru pro italský list Corriere della Sera.

