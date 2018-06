Hřebejk se u Emmy Smetany rozparádil. Napadal Zemana a mluvil o „spodině společnosti“. A z umělecké sféry dostal přes prsty: Kydy! Jen nepodložené fráze

ANKETA „Miloš Zeman tahá zpátky bolševiky a populisty k moci. Komouši a SPD, vždyť to je sedlina společnosti.“ I taková slova zazněla z úst režiséra Jana Hřebejka tento týden při rozhovoru v DVTV. Pro ParlamentníListy.cz se k nim vyjádřili herci Ivan Vyskočil, Jan Kuželka, manažer a spolupracovník řady hvězd Aleš Trdla a spisovatel Jan Bauer. „Co je populismus? Například když Okamura říká, že by politici měli být odpovědní za svoji práci? A že tady nechceme přistěhovalce a zejména takové, kteří si myslí, že tady budou vládnout? Co je na tom populistického?“ ptá se Ivan Vyskočil.

Režisér Hřebejk mluvil s moderátorkou Emmou Smetana mimo jiné na téma své kandidatury za STAN v podzimních komunálních volbách. Moderátorka připomněla během rozhovoru například i nedávné Hřebejkovy výroky na adresu Zemana a jeho voličů. „Pro mne je to ve všech ohledech ohavný chlap,“ citovala režiséra a přidala ještě další jeho předešlý výrok: „Zeman je postbolševický, trochu pravicový, trochu levicový, podle toho, jak se to hňupům líbí,“ řekl režisér Jan Hřebejk.

Moderátorka pak také připomněla, že se před časem režisér nepříliš lichotivě vyjádřil i o Zemanových voličích s tím, že to jsou lidé, se kterými nechce mít nic společného.

Tentokrát byl režisér vůči hlavě státu o dost mírnější, přesto mimo jiné při rozhovoru pro DVTV řekl: „Miloš Zeman tahá zpátky bolševiky a populisty k moci. Každej krok, kterej dělá, je hůř a hůř pro tuhle zemi. Kdo to nevidí, tak prostě hůř vidí.“ Opřel se i do SPD a KSČM. „Komouši a SPD, vždyť to je sedlina společnosti,“ sdělil mimo jiné režisér.



Režisér Jan Hřebejk s moderátorkou Emmou Smetana. Screen: DVTV

To jsou kydy...

A právě k těmto jeho slovům, které v rozhovoru s moderátorkou uvedl, se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil například herec Ivan Vyskočil. „To jsou takové kydy. To mají někteří lidé naučené a také to mají od těch různých pisálků, kteří jsou k tomuto nakloněni a pořád opakují stejné fráze, ale nemají to vůbec ničím podložené,“ říká Ivan Vyskočil ohledně toho, že podle Jana Hřebejka Zeman tahá bolševiky a populisty zpátky k moci a že každý krok, který dělá, je hůř a hůř pro tuto zemi. A dává příklad. „Třeba dcera jednoho mého kamaráda vždycky tak plamenně říká, jak strašně nesnáší toho Babiše. Prý proto, že chce stát řídit jako firmu. A když se jí zeptáte, proč jí právě toto vadí, tak vám řekne, že přece nemůže stát řídit jako firmu. A když argumentujete, že když firma prosperuje, tak je to přece dobře, tak na to už nemá odpověď. A tyhle řeči, to je úplně to samé,“ vysvětluje Ivan Vyskočil a pokračuje: „Že prezident tahá bolševiky do vlády? Tím, že se komunisti vyjádřili, že budou podporovat vládu? A proč ji nepodporuje třeba ODS? Protože tam mají pana Fialu, který řekl, že s ANO nepůjde a teď by možná třeba rád, ale nemůže, protože drží basu? Víte, já si myslím, že tyhle řeči snad už ani lidi neposlouchají,“ míní Vyskočil a dodává. „A populismus je podle pana režiséra, když Okamura například říká, že by politici měli být odpovědní za svoji práci? A že tady nechceme přistěhovalce a zejména takové, kteří si myslí, že tady budou vládnout? Co je na tom populistického?“ diví se umělec.

Čalfa byl taky komunista

Vyjádřil se i ke slovům režiséra, že „komouši a SPD jsou sedlina společnosti“. „Tak já mu samozřejmě nechci brát jeho názor. Ale spousta lidí si třeba zase myslí, že sedlina společnosti je někdo úplně jiný,“ říká se smíchem oblíbený herec a dodává: „Víte, já se jen vždycky strašně divím, jak si ti lidé nepamatují, jak ztratili paměť. Podívejte se, jak třeba taková paní Němcová brojí a hlásá o velezradě… A že nebrojila, když se tam v té ódéesce děly ty zlodějny, rozkrádání majetku... to neodcházela ze schůzí, to byla zticha? Vždyť je tam od začátku,“ rozčiluje se Ivan Vyskočil a připomíná. „Tahání bolševiků k moci? Vždyť náš první předseda vlády po revoluci, Marián Čalfa, byl také přece komunista a tedy ‚bolševik‘. A Havel ho tam posadil. Neříkám to jako výčitku. Ono to tehdy asi jinak nešlo. A teď to taky asi jinak nejde. Tak když se k tomu nikdo jiný nehlásí...“ říká Vyskočil. A dodává vtipnou historku: „Vzpomínám si na výrok jednoho mého kamaráda, když byl s jednou slečnou a ona křičela, že tohle ne, a on jí na to řekl – jinej nemám, ten tam musí,“ zakončil se smíchem Ivan Vyskočil.

Slova Jana Hřebejka v DVTV nepotěšila ani Vyskočilova kolegu, herce Jana Kuželku. Tomu se nelíbí výrok, že každý krok, který Zeman udělá, je hůř a hůř pro tuto zemi a kdo to nevidí, tak prostě hůř vidí… „Já si myslím, že spíš asi špatně vidí pan režisér,“ říká Jan Kuželka pro ParlamentníListy.cz. „A tahání komunistů k moci? Já jsem nikdy v žádné straně nebyl. Ale máme demokracii a musíme být féroví. A je tedy taky potřeba říct, že to je dnes jedna z mála stran, která nemá v současnosti žádné problémy ohledně korupcí, úplatků...“ A vyjádřil se i k „populistům“. „Nevím, jestli mají Okamuru za populistu, asi ano. Ale zeptejte se kdekoli po republice, hlavně na severu Moravy, jestli je na tom, co Okamura říká, něco populistického. Vždyť to je skoro všechno pravda, co tvrdí. A to, že se proti tomu stavějí nějaké neziskovky? S těmi teď například v Maďarsku asi trošku zacvičí, a to je v pořádku. Protože čerpat peníze na to, aby pomlouvaly tuto republiku, nebo sem tahaly nějaké nepřizpůsobivé obyvatele, v tom smysl opravdu nevidím,“ vysvětluje Kuželka.

Vyjádřil se i k Hřebejkovu vyjádření, že „komouši a SPD jsou sedlina společnosti“. „Tak já znám celou řadu lidí mezi komunisty, kteří jsou profesoři, lékaři, právníci, a mezi SPD taky. A rozhodně mi tedy nepřijdou jako sedlina společnosti. Nemusím s jejich názory třeba vždycky souhlasit, ale s celou řadou i souhlasím,“ říká Jan Kuželka.

Komunista rovná se bolševik?

Hřebejkova slova o tom, že někteří lidé „asi hůř vidí“, nadzvedla i manažera a spolupracovníka řady umělců Aleše Trdlu. „Tento jeho výrok myslím trochu zase polarizuje společnost. Podle toho, co říká, tak ti, co to tedy ‚nevidí‘, tak jsou jako slepí, jsou mimo? To se mi nelíbí. Navíc mám pocit, že tento názor koresponduje dost s tím, co se prezentuje i častokrát v médiích, jednostranně, jako kdyby tady byla jediná správná cesta. Toto já odmítám,“ říká Aleš Trdla. A dodává. „Třeba já to tedy tak úplně jak pan režisér nevidím a nemyslím si, že bych byl slepý, nebo že bych hůř viděl.“

Vyjádřil se i ke slovu, které Jan Hřebejk použil – „bolševici“. „Ono už ten název bolševik je vlastně trošku zavádějící. Jestliže komunista rovná se bolševik, je to trochu scestné. To potom italský komunista je bolševik, řecký komunista je bolševik? Tak to asi cítíme, že to trochu pokulhává,“ říká Aleš Trdla.

Okamura není sedlina společnosti

Svůj názor na vyjadřování Jana Hřebejka na adresu Miloše Zemana, ale i SPD a KSČM, řekl i spisovatel Jan Bauer.

„Miloš Zeman je demokraticky zvolený prezident. Pan Hřebejk měl dost možností udělat před volbami kampaň proti, podpořit ty druhé kandidáty, pomoci jim, přispět k jejich zvolení. Nestalo se tak. Většina demokraticky rozhodla. Prezidentské pravomoci jsou u nás od roku 1918 dosti omezené, na to si stěžoval už Masaryk. Takže co Zeman může kam tahat? Že něco občas řekne, to je prostě jeho právo. Já bych to neviděl takto dramaticky,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jan Bauer.

„Ona vůbec ta umělecká fronta má pořád pocit, jak u nás demokracie ubývá. Já si myslím, že to tak rozhodně není. A není přece možné, jakmile nesouhlasím s výsledky voleb, tak jít zaplňovat náměstí a pomlouvat řádně zvolené politiky,“ říká Jan Bauer a dodává. „A sedlina společnosti? Myslím si, že Okamura rozhodně není sedlina společnosti, to mu jen někteří uměle vytrhávají některé věci z kontextu a dělají z nich nějaké neofašisty a podobně, což je samozřejmě nesmysl. A komunisti nejsou zakázaní, jsou tady, řádně fungují. Mohou nám vadit jejich názory, ale je nutné je respektovat. Víte, demokracie je také o tom, že přijmu, že jsem něco prohrál, že mi něco nevyšlo,“ říká rázně spisovatel.



autor: David Hora