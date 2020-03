Hřib v ČT huboval vládu. Moderátor mu chválil roušku na obličeji

Česko má za sebou první den v karanténě. Platí zákaz volného pohybu s výjimkou cesty do zaměstnání nebo třeba na nákup potravin či léků. Vyjít se dá do přírody. V pořadu Události, komentáře na ČT24 nejen o nových opatřeních proti šíření nákazy hovořil primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti), který do studia už dorazil se zakrytým obličejem. Kritizoval vládu, že nedokázala nic zařídit, a nechal připravit balíčky s ochrannými pomůckami pro dobrovolníky.

Praha řekla, aby lidé do prostředků MHD vstupovali pouze vybavení rouškami. Moderátor Jakub Železný však podotkl, že ne všichni lidé roušky mají, když nejsou v Česku k dostání. Nato Hřibovi jeho roušku pochválil. „Vy máte mimochodem designově velmi zajímavou. Výjimečná situace, kdy můžu politika pochválit za pěknou roušku,“ hodnotil Hřibovu roušku potištěnou obrázky.

Hřib si je vědom, že roušky nemohou lidé dnes zakoupit v lékárně, a připomněl proto, že stačí, aby měli v MHD pouze zakrytý nos a ústa, třeba šálou či šátkem, pokud nelze jinak.

Budou následovat další opatření v podobě zavírání veřejných prostranství? „Ještě jsme doporučili provozovatelům obchodu, aby zakázali vstup lidem, kteří nebudou mít podobně jako u MHD zakrytý nos a ústa,“ uvedl Hřib, který věří, že obyvatelé Prahy budou zodpovědní.

Následně se pustil do vlády, že nezásobila zemi dostatečným počtem ochranných a zdravotních pomůcek. „Já mám také, jak vidíte, roušku podomácku vyrobenou. Tato vláda bohužel nezařídila to, co měla,“ zdůraznil pražský primátor.

Předsedové demokratických opozičních sněmovních stran včetně Ivana Bartoše dnes vydali společné prohlášení, v němž vyzývají vládu, aby říkala pravdivé informace o skutečném stavu zásob ochranných pomůcek pro pracovníky v ohrožených profesích. „Tohle je konstatování prostých faktů,“ odmítl Hřib, že by začal politický boj kolem koronaviru.

„Nejdříve bylo vládou slibováno, že bude doručeno 200 tisíc respirátorů do Česka. Vláda sdělila, že si vezme 50 tisíc pro fakultní nemocnice, zbytek pošle krajům. Nakonec jich bylo jen 51 tisíc, z nichž 50 tisíc dostala vláda a tisíc rozeslala do krajů. My jsme dostali nakonec jen padesát kusů, pro které si mohla dojet naše záchranka,“ uvedl Hřib.

„Tahle vláda kandidovala s heslem ‚prostě to zařídíme‘. A spíše se ukázalo, že ‚prostě si to zařiďte sami‘,“ dodal pražský primátor s tím, že v tak rozsáhlé epidemii se očekává, že stát také něco zařídí, což se nestalo. Není to však podle Hřiba to nejhorší. Problém je podle jeho slov především v tom, že vláda něco slibuje a pak to nesplní.

Na kamery pak primátor vytáhl balíček s ochrannými pomůckami, který dávají dobrovolníkům, jež se například rozhodnou pomáhat seniorům. „Snažíme se také na trhu koupit nějaké pomůcky. Jak říkám, čekali jsme to od státu, nedostali jsme prakticky nic. Lidé se mohou registrovat na webu Pomáháme Praze 2020. My zajišťujeme organizaci pomoci seniorům. Snažíme se, aby nedocházelo k jejich zbytečnému kontaktu, za to dostanou základní vstupní balíček, ve kterém jsou rukavice, rouška, manuál atd.,“ upřesnil, jak mohou lidé pomáhat.

Závěrem dodal, že se snaží rozšířit i možnosti odběru, a proto vyjedou další tři odběrová vozidla v Praze, která budou osazena odběrovým personálem, mediky ze tříd lékařských fakult. Řidiče a vozidla poskytnou městská policie a záchranka.

Česko má 344 potvrzených případů nákazy koronavirem, od rána jich přibylo 46. Evidují se také první tři vyléčení lidé nakažení koronavirem, na COVID-19 zatím nikdo nezemřel, tři lidé jsou ve vážném stavu. EU zítra uzavře hranice schengenského prostoru.

