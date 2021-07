Hřibův podfuk? Piráti lákali, že to bude zdarma, dopadlo to úplně naopak. V Praze to vře, starosta se postavil proti

Místostarosta Prahy 11 Ondřej Prokop (ANO) vypěnil. Po tom, co předvádí Piráti v Praze, mu znovu bouchly saze. Připomněl, co slibovali Piráti před volbami a ukázal, co reálně provádějí po nich, když mají možnost vládnout v hlavním městě.

Před komunálními volbami v hlavním městě od Pirátů zaznívalo leccos, mimo jiné i věty o tom, že by MHD mohla být levnější, aby jí lidé víc využívali a příspívali tak vlastně i k ochraně životního prostředí, když nechají svá auta v garážích či na parkovištích.

Jenže když se Piráti chopili v Praze moci, začaly se dít věci. Město vydalo peníze např. na přemalování tramvajového vozového parku.

„Cestující budou hned vědět, že tady platí jejich kupon na MHD. Díky tomu můžou zaplatit méně za jízdné v tarifu Pražské integrované dopravy (PID). Na nádraží poznáte na první pohled příměstský vlak a neuděláte si neplánovaný výlet rychlíkem někam do daleka,“ jmenoval výhody přemalování tramvají Hřib vloni v srpnu.

„Šedá barva je navíc jednodušší na čištění a také tolik nepřitahuje teplo, takže se nám nebudou přehřívat klimatizace (autobusy s modrými střechami s tím teď mívají problém). Praha tak může ušetřit. No a konečně ten design bude města a nikdo nás nebude moci vydírat přes autorská práva. Změna je proto výhodná,“ dodal.

„Šedá barva je navíc jednodušší na čištění a také tolik nepřitahuje teplo, takže se nám nebudou přehřívat klimatizace (autobusy s modrými střechami s tím teď mívají problém). Praha tak může ušetřit. No a konečně ten design bude města a nikdo nás nebude moci vydírat přes autorská práva. Změna je proto výhodná," dodal.

A vyvracel, že by změna stála stamiliony, jak tvrdila Udženija. „Nebude!" prohlásil kategoricky. „Praha za to nezaplatí nic navíc. V nových barvách budou vždy až nové vozy, ty stávající se přebarvovat nebudou. Jedině kdyby mělo dojít k plánované obnově celého laku, která se musí udělat tak jako tak. K obměně tak dojde postupně," vysvětlil s tím, že České dráhy teď kupříkladu budou přelakovávat pár příměstských vlaků.

Vedle toho přišli Piráti i s dalšími nápady v dopravě a v opozičním zastupiteli Ondřeji Prokopovi bouchly saze.

„Praha zdražuje MHD pro děti, seniory i dospělé… Ve stejné době, kdy schválila vybudování 5x předraženějších přístřešků zastávek, zbytečně vyhazuje miliony korun za nový vzhled pro dopravní vozy, chystá se stavět Metro D za 2x vyšší ceny, než je běžné ve světě, a rozhazuje mnoho dalších milionů za podobně nesmyslné nápady. Již jsem vás o tom v minulosti informoval vícekrát, zdražení, které schválila stávající pražská koalice v čele s Zdeňkem Hřibem - primátorem Prahy, platí nyní od 1. srpna 2021,“ rozčílil se Prokop.

Podle opozičního politika jde o podfuk na obyvatele Prahy.

„Proč to neváhám nazvat PODFUKEM na obyvatele Prahy? Jednoduše proto, že nevidím logiku v tom, aby Praha zdražovala svým lidem náklady na život (kromě jízdného např. zvýšení daně z nemovitosti, zdražení nájmů v městských bytech, zdražení svozu odpadu nebo navýšení cen vodného) a vzápětí takto získané finance do městské pokladny vyhazovala z okna, když investuje obrovské peníze do nepromyšlených a zbytečných projektů. Znovu zde připomínám Portál Pražana, webovou stránku, která stála město už nejméně 24 milionů korun a do které Piráti chtějí v blízké budoucnosti investovat další miliony, přestože stránku prakticky skoro nikdo nepoužívá. Jsou to tak viditelně vyhozené peníze, že bylo kvůli projektu podáno i trestní oznámení. Obávám se, že Portál Pražana není jediná černá díra městského rozpočtu,“ pokračoval Prokop.

Připomínal, že z řad Pirátů padaly nápady i na MHD v Praze zdarma, ale zdá se, že na tyto nápady vládnoucí strana již zapomněla. Podle Prokopa by to stálo za úvahu, protože z dostupných údajů vyplývá, že vybrané jízdné pokryje jen 11 procent celkových nákladů, což podle Prokopa není moc a domnívá se, že je skoro jedno, jestli se na jízdném vybere 11 procent nebo čistá nula. Proto by jízdné zdarma stálo za úvahu.

„Moje otázka zní - skutečně je Praha troufalá natolik, aby ždímala své obyvatelstvo a nutila obyčejné lidi platit za tyto nesmysly? Jen z rozmaru několika lidí na magistrátu? A jelikož to vypadá, že ano, ptám se taky, necháme si to líbit?“ kroutil hlavou.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je snad už jen takový vtip na závěr, že budeme nejspíše první město, ve kterém bude elektronická - SMS jízdenka dražší než ta papírová. To je zřejmě ta “ekologie”, o které Piráti stále tolik mluví. Piráti tak tedy budou dál motivovat lidi, aby si kupovali papírové lístky, kvůli kterým musí někde padnout strom, které musí někdo někde vytisknout a nákladním autem dovést do trafiky nebo automatů. Ale překvapí ještě jejich logika někoho?“ ptal se s nádechem ironie.

Nakonec ukázal, o kolik MHD v Praze zdraží a požádal své spoluobčany, aby mu na sociální síti Facebook do komentářů napsali, co si o práci Pirátů myslí.

