Hrozba z českého televizního studia: Pokud Putin použije jaderné zbraně, Rusko bude rozdrceno!

Ve druhé hodině Partie Terezie Tománkové debatovali europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) a poslanci Ondřej Kolář (TOP 09), Jaroslav Bžoch (ANO) a Jiří Kobza (SPD). Ten volal po jednáních o míru v ruské válce na Ukrajině a Gregorová se okamžitě ozvala. „O míru okupantů. Já vím, že to bude otravné, ale já vám takhle skočím do řeči pokaždé, když budete mluvit o míru, protože tohle se nedá,“ kroutila hlavou nad Kobzou pirátka. Druzí dva hosté se také zapojili. Ve studiu bylo chvílemi dusno.

reklama

Na Ukrajinu tento týden dopadaly ruské rakety i íránské sebevražedné drony. Některé z nich dopadaly i na dětská hřiště, panelové domy a tak podobně.

Kolář v souvislosti s těmito útoky poznamenal, že by Česká republika měla Rusko označit za teroristický stát. „I když to s sebou nese řadu věcí, jako že s ním musíte přerušit obchody, přerušit diplomatické vztahy, ale podle mě by k tomu mělo dojít, protože Rusko se chová jako teroristický stát,“ ozval se Kolář.

Kobza kontroval, že do Česka přicházejí informace jen z jedné strany, takže by prý byl opatrný. „Já si nemohu nevzpomenout na bombardování Bělehradu,“ poznamenal Kobza v myšlenkovém návratu do roku 1999. Posteskl si, že nemáme kompletní obraz o tom, co se na Ukrajině děje. „Ale já jsem proti jakékoli válce. My už jsme od roku 2014 upozorňovali, že jakýkoli mír je lepší než válka,“ uvedl poslanec SPD. Odmítl však jmenovitě odsoudit poslední útoky Ruska na Ukrajině. „Odsuzuji jakékoli útoky,“ poznamenal pouze obecně.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vy chcete mír okupantů. Mír bude, až Putin vypadne z Ukrajiny, to je celé. A když tady přede mnou mluvíte o Západu, tohle tady přede mnou kdysi říkali i zástupci KSČM. Je vidět, že ty extrémní strany jsou jako podkova,“ poznamenala Gregorová.

„To je úsměvné, když o nás Piráti, extrémní levice, mluví jako o extremistech,“ ohradil se Kobza.

Fotogalerie: - Příjezd eurohonorace

Konstatoval, že teď na summitu v Praze byla ideální příležitost pro jednání o míru. „Já vůbec nechápu, proč nepozvali Rusko a nejednali o míru,“ poznamenal Kobza.

„O míru okupantů,“ skočila Kobzovi do řeči Gregorová. „Já vím, že to bude otravné, ale já vám takhle skočím do řeči pokaždé, když budete mluvit o míru, protože tohle se nedá,“ kroutila hlavou nad Kobzou Gregorová a upozornila, že Rusové vpadli na Ukrajinu a stačilo by, kdyby z Ukrajiny odešli.

Bc. Markéta Gregorová Piráti

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bžoch vyložil totožný pohled. „Varoval bych před tím, aby se jednalo o míru bez Ukrajiny, protože Ukrajina má teď okupované území,“ konstatoval poslanec ANO.

Kdyby bylo jen na něm, prý by Rusko označil za teroristický stát, ale v tuto chvíli je to podle něj třeba zvážit, protože je třeba myslet na to, že Česko v tuto chvíli potřebuje i ruské jaderné palivo.

„Tím nechci stavět na roveň válku na Ukrajině a naše ekonomické potřeby, jen je třeba si říct, jestli jsme dostatečně připraveni na to, kdybychom to udělali,“ podotkl Bžoch.

Mgr. Jaroslav Bžoch ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Upozorňoval na to, že Západ se snažil Putina od rozpoutání války odradit, ale neuspěl, a když už k té válce došlo, Putinovi i tak volali francouzský prezident Emmanuel Macron nebo německý kancléř Olaf Scholz, kteří Putina přemlouvali, aby válku zastavil. Ale Putin ji nezastavil, takže jednat teď s Putinem nedává ani podle Bžocha smysl.

Kolář zašel v kritice Putina ještě dál.

„Putin vždycky něco řekne a pak se stane pravý opak. On řekne, že nebude útočit na Ukrajinu, a pak na ni zaútočí. On řekne, že tam bude jen chvilku, a teď už je tam asi tři čtvrtě roku... A já si myslím, že se připravuje půda pro další útok na Ukrajinu z běloruského území. Všichni vidíme, že Putin se nedokáže smířit s tím, že se mu na bojišti úplně nedaří,“ poznamenal Kolář s tím, že Putin teď jen chce nabrat síly k dalšímu útoku. Putin bude podle něj chtít jen dostat nově zmobilizované muže na frontu a poté opět zaútočí.

Gregorová poznamenala, že kdyby Putin sáhl k využití jaderných zbraní, Rusko bude zničeno.

„Já se osobně domnívám, že tak zoufalý není, a chci věřit tomu, že nebude, ale z hlediska západních států je to něco, na co musejí existovat nějaké plány a na co by bylo třeba reagovat. Můj názor je, že v případě použití jaderné zbraně by se do války zapojily i státy NATO a s pomocí konvenčních zbraní by Rusko rozdrtily,“ zaznělo od Gregorové.

Petr Kolář také prohlásil, že Putin jadernou zbraň pravděpodobně nevyužije.

„Já doufám, že kdyby se Putin uchýlil k použití taktických jaderných zbraní, tak si bude vědom, že to bude znamenat jeho definitivní konec, protože pak už se s ním nebude bavit ani Severní Korea,“ ozval se Kolář.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bžoch vyjádřil naději, že i kdyby chtěl Putin zmáčknout pověstné červené tlačítko, v jeho okolí se najde někdo, kdo ho zastaví.



M. Gregorová, O. Kolář, T. Tománková, J. Bžoch a J. Kobza. (Screen: CNN Prima News)

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila výhybku k energetickému tématu a upozornila, že Německo chce i svým firmám poskytnout masivní finanční pomoc. „Já to osobně vnímám jako solidární, protože kdyby nebylo Německo energeticky schopné, tak to pocítíme všichni. Já jsem kritikem Německa všude tam, kde je to nutné, ale tady mi to prostě nepřijde fér.“

Bžoch také prohlásil, že potřebujeme ekonomicky silné Německo, ale v této konkrétní věci je kritický, protože pokud si Německo prosadí národní plán pomoci svým firmám, i velkým firmám, pak se podle Bžocha jen těžko najde celoevropská shoda, jak pomoct firmám.

Petr Kolář prozradil, že to vidí úplně stejně jako Bžoch.

Kobza Německo otevřeně kritizoval.

„Covidové zkušenosti nás naučily, že německá vláda dělá to, co je dobré pro Německo, a v určitých chvílích nebere na ostatní ohledy,“ upozornil Kobza s dodatkem, že na české zájmy bude Německo hledět těžko. Jedním dechem dodal, že má strach i z toho, co dělá česká vláda. „Protože ona při tom zastropování cen zapomněla na teplárny, na což mohou z mého pohledu doplatit statisíce rodin.“

Moderátorka Terezie Tománková se poté svých hostů zeptala ještě na jednu věc. Na to, jak se stavějí k prezidentské volbě.

Gregorová oznámila, že Piráti pravděpodobně nikoho nepodpoří, ale pro ni osobně bude důležité, zda se kandidáti stavějí pozitivně k LGBT+ komunitě. Po nedávné vraždě dvou mladých mužů – homosexuálů to považuje za velmi zásadní téma.

Kolář prozradil, že svého kandidáta už má vybraného bez toho, kdo bude co doporučovat. „Já budu volit generála Petra Pavla a vůbec se tím nijak netajím,“ uvedl Kolář.

Podle Kobzy bude nejlepším kandidátem na prezidenta Jaroslav Bašta, protože byl velvyslancem jak v Rusku, tak na Ukrajině a jako někdejší disident má podle poslance SPD i dostatečný morální profil k tomu, aby post prezidenta zastával.

Dovysvětlil také, proč chce na Hradě raději Baštu než Tomia Okamuru. „Já osobně bych pana Okamuru viděl jako premiéra než jako prezidenta,“ prohlásil Kobza.

Bžoch konstatoval, že v ANO se čeká na stanovisko Andreje Babiše, a pokud kandidovat nebude, mělo by podle něj ANO postavit vlastního kandidáta.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: K čertu s tím... Elon Musk znovu otočil. Jde o Ukrajinu „Proč nikdo nevolá po míru?“ ozvalo se z ČT. Ale pak se do toho vložila Witovská Zelenskyj: Osm sankčních balíků proti Rusku nestačí. Další! Řešení ohledně Běloruska Putin k soudu? Zeman vydal varování. S osmi kolegy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama